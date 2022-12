Tula Rodríguez habla de su faceta como vedette, la conducción y su corazón: “He llorado, pero me tocaba seguir”

Tula Rodríguez habla de su etapa de vedette, la conducción y el amor. (Instagram)

Vive una nueva etapa. Tras el fin de ‘En Boca de Todos’, programa en el que Tula Rodríguez estuvo los últimos años de su carrera televisiva, la exvedette se ha propuesto pasar más tiempo al lado de su familia.

En una entrevista con Infobae, la presentadora se refirió a las duras pérdidas humanas que tuvo, por lo que recién se ha tomado un tiempo para poder procesar este duelo, llegando a entender que ahora ella es la cabeza de su familia y es necesario dedicarle más tiempo.

Sin embargo, esto no quiere decir que no va a volver a trabajar, sino que se encuentra evaluando las propuestas que le han hecho llegar. Asimismo, indicó que si vuelve a conducción le gustaría ser parte de un programa musical.

Mientras esto se concreta, Tula Rodríguez anunció su regreso a la animación con el nuevo proyecto, ‘El Salsatón de Radiomar y ATV’, un programa especial de tres horas que será transmitido ininterrumpidamente por la señal de canal 9 y en todas las plataformas virtuales de Radiomar el sábado 31 de diciembre, para celebrar la llegada del 2023.

¿Cómo te sientes ahora que tienes más tiempo para compartir con tu familia?

Definitivamente, diría que es un reto para mí, pero disfruto. Ellos son todo para mí y a mí me encanta disfrutar cada proceso con ellos. Amo trabajar y trabajo para mi familia.

¿Sentiste temor cuando se acabó ‘En Boca de Todos’ con respecto al trabajo?

Obvio, pero después comencé a entender que era perfecto este tiempo porque, como siempre he dicho, tener un trabajo estable por cinco años es un lujo en mi carrera. Son cinco años que he estado trabajando y que mi familia ha estado sostenida por este trabajo, entonces me dio miedo, pero lo entendí después. Era importante parar para mí porque me la he pasado en modo piloto automático y no he podido disfrutar mucho.

Mis pérdidas han sido tan fuertes que tampoco he tenido el momento para procesar y llorarlos como debe ser. Eso tampoco está bien, Me tocó ahora ser cabeza de familia, ser mamá y desempeñar un rol de padre, de verdad no es fácil. Ahora solo me queda agradecimiento y disfrutar de mi familia.

¿Cómo controlabas tus emociones frente a la pantalla en momentos de duelo?

Mi trabajo es entretener. Si bien es cierto, he llorado, pero me tocaba pararme y seguir. Qué más podía hacer. He trabajado tanto tiempo que este paro me ha servido para armar mi árbol de Navidad y ver que estaban las bolas con el nombre de mi mamá. Me tocó duro, pero a seguir. Recién puedo llorarlos cuando me provoca.

¿Te gustaría ser parte de un programa de ATV como conductora?

A nada de lo que sea trabajo se le dice no. Si eso se da, en buena hora. Y si no se da, también. Cosas vendrán. Yo ya no me agobio por muchas cosas ni por las cosas que me quitan mi tranquilidad. Si tengo que anclar en ATV, no tendría ningún problema.

¿Has recibido alguna propuesta?

Bueno, vamos a ver qué pasa.

¿Te gustaría seguir conduciendo un programa de medio día o cambiarías a nocturno?

Me gustaría conducir un programa musical. Igual, tengo una propuesta importante para actuar, tengo una novela pactada, pero me gustaría algo musical. El tema de haber animado ‘El Salsatón de Radiomar y ATV’ fue rico porque son mis raíces. Yo siempre me he dedicado a eso. Yo sería feliz teniendo un programa musical.

¿Tendrías alguna condición para entrar a ATV?

Ninguna. Yo soy de lo más simple para trabajar. Ninguna condición. Solamente un proyecto bonito, que me llene y que me haga feliz.

Sheyla Rojas y Tula Rodríguez animarán 'La Salsatón' de ATV y Radiomar. Carlo Fernández/ Infobae

¿Cómo enfrentas las críticas?

Bueno, no les hago caso ni las leo. No soy una superada, pero después de todo lo que me ha tocado vivir, creo que esas cosas no me pueden afectar. Me puede afectar si mi hija se pone mal, pero después cero.

Y cuando critican a tu hija, ¿cómo lo manejan?

Valentina ya tiene 14 años y yo siempre le digo que no conteste, pero ella me dice ‘yo lo quiero hacer’. Entonces, yo no la puedo limitar tanto. En todo caso, respeto y ella tiene toda la libertad para responder. Lo único que quiero es que ella sea una chica tranquila, feliz y que disfrute lo que hace. Las críticas están detrás de un teclado y así es muy fácil juzgar. Yo estoy formando a una niña educada y que quiere ser profesional. Lo demás, no tiene por qué quitarnos el sueño.

¿Ya sabe que quiere estudiar o te quiere seguir los pasos?

Ella está entre ser veterinaria o abogada. A ella le da de variar, le encantan los animales, pero si en la ruta quiere cambiar, normal. Ella va a ser lo que quiera ser. No creo que quiera incursionar en la televisión, pero si fuera y a ella le hace feliz, será. Lo que ella quiera ser, aquí estoy para apoyarla.

Tula Rodríguez y su hija Valentina. (Instagram)

¿Asistirías al programa de Gisela Valcárcel?

Mira, yo voy a estar donde me sienta cómoda y he recibido invitaciones de todo tipo. Donde tú me ves, es donde yo quiero estar. Donde no estoy, es porque no quiero. No quisiera entrar en dimes y diretes porque no va. Yo siempre he dicho no y así seguiré.

Con respecto a tu corazón, ¿estás dispuesta a enamorarte otra vez?

No es que le haya cerrado puertas al amor, no sé como decirte. Es que eso no se busca. Si es que llega, seguramente, pero que yo quiera ahorita o me vea enamorada, no me veo. Si toca, será. Ni siquiera lo pienso. Estoy tan abocada a mi hija, que enamorarme no es algo de prioridad. Cuando una persona me dice que alguien me quiere conocer, pues adelante y si no, no. Estoy enfocada en mi hija y es lo único que quiero.

¿Qué recuerdos tienes de tu faceta como vedette?

Te puedo decir que como vedette he podido comprarle un techo a mi mamá. Trabajo para mi familia y lo que tengo ahora se lo agradezco a mi vedette de antes. Yo siempre he dicho que he sido vedette y las lentejuelas nunca se irán de mi vida. Tengo que agradecer y no puedo negar lo que he sido ni pretendo serlo jamás. Yo he sido vedette a mucha honra.

Llegaste muy lejos, no haciendo caso a las críticas que enfrentaban las vedettes en su época...

Siempre han sido criticadas. La crítica acompaña a todas las áreas y a la vedette, es muy fácil de que suene a ligera, pero creo que no es quien llega sino quien se mantiene. Estos años he intentado mantenerme y prepararme. Yo soy una apasionada en lo que hago y cuando me tenía que trabajar, me aprendía las coreografías, ensayaba y muy metida en mi chamba. Lo mismo hago cuando soy conductora, animo un evento y hago una novela. Al hecho de haber sido vedette, solo tengo que agradecer porque soy la mujer que soy gracias a todo lo que me tocó.

¿Cómo eran las grabaciones de Risas y Salsas?

Yo era chiquilla. Mi mamá me llevaba y me acompañaba en cada grabación. Todo lo que me ha tocado vivir, los viajes que hice para los eventos, eran horas de horas. No me dio vergüenza estar frente a cámaras, creo que es con lo que uno nace.

Tula Rodríguez en Risas y Salsas | Panamericana Televisión

¿Cómo resumirías tu 2022?

En mí 2022 he estado más tranquila y asumiendo mis pérdidas porque ahora ya las acepté. Mi hija grande, con salud, con mi padre al lado y con cambios. Creo que mi 2022 ha sido hermoso.

¿Qué esperas para el 2023?

Salud, mi familia que esté bien y trabajo.

