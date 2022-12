Tula Rodríguez lamentó que emprendedores pierdan sus campañas navideñas por crisis en Perú

Tula Rodríguez lamenta que emprendedores se vean afectados por crisis política. (Instagram)

Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la grave situación que está viviendo el Perú, pero sobre todo por los emprendedores que se han visto afectados ante el cierre de sus negocios y han perdido las ganancias que generan cada año las campañas por Navidad.

Este 15 de diciembre, la exconductora de ‘En Boca de Todos’ se grabó en las historias de su cuenta oficial de Instagram contando que estaba generando contenido para algunas marcas, pero decidió no compartir los gratos momentos que pasaba por la crisis que está sucediendo en Lima y en algunas provincias del país.

“El país está en un momento tan complicado, políticamente tan inestable, un abrazo para todos los afectados, por supuesto un pedido a la calma y a la paz. Qué penita que ahorita esté así de convulsionado el país, vamos a ver qué pasa”, comenzó diciendo Tula Rodríguez.

Asimismo, expresó su preocupación por las personas que no han podido trabajar. “Mucha pena para los emprendedores, que tienen su negocio y que se están viéndose obligados a cerrar, los que han invertido para esta campaña y que todo esté tan incierto. Vamos a ver qué pasa, sí se puede”, dijo.

En otro momento, la presentadora televisiva contó que su hermana fue una de las afectadas por las protestas y disturbios que empezaron desde que Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso el pasado 7 de diciembre. La exvedette envió sus mejores deseos a la población y espera que todo acabe pronto.

“Hasta a mi propia hermana se le acaba de venir abajo la campaña, qué pena. Qué feo es hablar de política, pero esta es una realidad, lo que estamos viviendo es muy difícil, a seguir luchando, les mando un beso y que este panorama cambie y que los peruanos salgamos más fuerte de todo estos problemas”, agregó.

Tula Rodríguez cuenta que su hermana perdió su campaña navideña. (Instagram)

Jazmín Pinedo indignada por la ausencia de las Fuerzas Armadas

Jazmín Pinedo se sumó a la larga lista de personajes del espectáculo que han lamentado los destrozos y daños ocasionados a establecimientos y negocios. La exchica reality expresó su indignación con las Fuerzas Armadas del Perú, pues hasta el momento no han salido a las calles a detener a las personas que están ocasionando daños a la propiedad privada. Incluso, resaltó que las muertes registradas hasta la fecha deben de parar.

“Estamos tratando de mantenernos positivos y hacerle entender a las personas que tienen que mantener la calma. No se trata de dos bandos en un mismo país. Todos vivimos en un mismo lugar y deberías tratar de vivir de la mejor manera. Todo el mundo tiene derecho a protestar y decir lo que piensa, pero hay maneras de protestar. No podemos ver en televisión que ya han muerto tantas personas y que esto continúe. Me parece increíble que las Fuerzas Armadas de nuestro país aún no salgan a poner orden”, dijo.

