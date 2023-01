Efraín Aguilar y sus consejos para mejorar la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’

El director peruano dio su opinión sobre el regreso de 'Al Fondo Hay Sitio'. Video: Carlo Fernández C./Infobae.

Efraín Aguilar concedió una reveladora entrevista a Infobae, donde habló sobre la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’. El popular ‘Betito’ fue director general de la exitosa teleserie en sus primeras ocho temporadas. Por eso, grande fue la sorpresa de los televidentes cuando rechazó estar en la novena, estrenada en el 2022.

“Gigio Aranda presentó un proyecto en el cual yo no estuve. Hicieron la segunda parte en la cual, tangencialmente, me dijeron si podía estar. Dije que no, no quería. No porque me sintiera incómodo, ni nada. Es más, si me lo hubieran pedido de otra forma lo hubiera aceptado, pero no en la forma como lo hicieron, como un ‘dejar caer’. Ahí quedó”, nos contó.

Asimismo, opinó sobre la nueva entrega de ‘Al Fondo Hay Sitio’, comandada por el guionista Gigio Aranda, que ha tenido varias bajas (como los de Fernanda, Reina, Miguel Ignacio, Nicolás, Grace, entre otros) pero también aplaudidos ingresos (la familia Montalván).

La familia Montalbán llegó a Las Nuevas Lomas en este novena temporada.

Desde su punto de vista y después de haber visto un par de episodios, él “hubiera buscado la creatividad de nuevos personajes, hacer que los personajes tengan la edad y los problemas de la edad que alguien tiene después de ocho años”.

“Me gusta la incorporación de nuevos personajes, algunos son muy buenos, pero me hubiera gustado que los actores tuvieran orientación de cómo evolucionar un personaje. Hay un viejo dicho, no hay peor chistoso que aquel que quiere hacerse el gracioso. La situación es lo que da risa… Algunos actores tienen esa intención, de querer hacerse los chistosos. Eso a mí no me ha gustado nunca”, precisó.

“A mí nunca me ha gustado opinar sobre las producciones ajenas. Si ellos tienen ese criterio, lo respeto. El público es el que da su veredicto. Si ven que un personaje ingresa y tiene aceptación inmediata, les conviene continuar con él”, agregó Efraín Aguilar.

Finalmente, dejó en claro que está satisfecho con el trabajo que viene realizando Gigio Aranda en ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Él es Messi y yo soy pelotero de barrio escribiendo. Él es de exportación y yo soy de local. Retomar una serie es difícil, no quisiera estar en su pellejo. Tengo entendido que les va muy bien, que lideran el rating y eso para mí es suficiente”, sentenció.

Efraín Aguilar conversó en exclusiva con Infobae desde el Teatro Jade, en Lince.

Conflictos dentro del elenco

Efraín Aguilar se refirió a la rencilla que protagonizó alguna vez Karina Calmet (Isabella Picasso) con sus compañeros del elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’. El director y productor peruano dejó en claro que ningún conflicto pasó a mayores, por lo que la calidad de la serie no se vio manchada. Además, reveló cómo manejó estos problemas detrás de cámaras.

“Hay que destacar que ellos son artistas. Ponen por delante de todo sus pensamientos e ideas, su profesión es ser artista. Los problemas se quedaban en la calle, aquí (en el set) entramos a trabajar. Yo nunca he permitido que el grupo se divida, el que era gestor de querer eso le decía, con todo respeto, que se fuera. Yo conversaba con todos los primeros lunes de cada mes, ahí nos decíamos nuestras vidas, nos desahogábamos”, dijo.

Efraín Aguilar explicó cómo lidió con los conflictos dentro del elenco de 'Al Fondo Hay Sitio'. Video: Carlo Fernández C./ Infobae.

