Efraín Aguilar tras ver en escena a Gisela Valcárcel: “No es buena actriz y ella lo sabe”

Antes de que Gisela Valcárcel se convirtiera en la reina del medio día, inició su carrera artística como actriz en la obra teatral ‘Calígula’, dirigida por Efraín Aguilar. El popular ‘Betito’ conversó con Infobae sobre sus impresiones de la rubia conductora, a quien considera como una buena amiga actualmente.

Durante sus primeros años de juventud, la ‘Señito’ se inscribió en las clases de actuación de Efraín Aguilar con la esperanza de abrirse camino en la industria del entretenimiento. Para 1981, con la mayoría de edad cumplida, Gisela participó como extra en una de las puestas en escena del destacado productor.

Posteriormente, dio su salto a la pantalla chica con la serie ‘Te mato Fortunato’, donde desarrolló sus dotes de actriz de comedia. Pero el momento más importante de su vida sucedió cuando fue convocada para ser conductora de ‘Aló Gisela’, programa que la convirtió en la favorita de las amas de casa de la época.

Gisela Valcárcel es la actual conductora de 'El Gran Show'

Pese a su faceta como presentadora de TV, Gisela Valcárcel ha continuado participando en series y películas, tales como “Tarata”, “Asu Mare”, “Llauca” y hasta tuvo una participación especial en la famosa telenovela colombiana “Betty, la fea”, donde se interpretó a ella misma.

Sobre su paso por estas producciones, Efraín Aguilar afirmó que no considera a la recordada conductora de ‘El Gran Show’ como una buena actriz. “No lo es y ella lo sabe. Yo le digo la verdad, es una gran conductora”, expresó en un inicio.

“Gisela es excepcional como conductora, tiene talento para eso. ¿Pero talento actoral? No definitivamente. Era regular, cumplía con su trabajo. La felicito por haber encontrado su vocación, por eso tiene éxito tras éxito”, agregó el recordado productor de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Efraín Aguilar dirigió a Gisela Valcárcel en su primera obra teatral.

En otro momento de la entrevista, Efrain Aguilar reveló qué figura de la farándula lo sorprendió con su talento actoral. Se trata de Yaco Eskenazi, conductor de ‘En esta cocina mando yo’ junto a Ethel Pozo, hija de la ‘Señito’. En su momento, fue competidor de ‘Esto es Guerra’.

“Yaco Eskenazi es un buen actor. Un día lo puse en escena y me quedé con la boca abierta por las condiciones innatas que tenía. Su personaje estaba en ‘Así es la Vida’ y era de los que no iba a durar mucho, me quedé con las ganas. Después, quise volver a trabajar con él, pero ya estaba comprometido con ‘Esto es Guerra’. Lo entendí porque de ganar mucho a ganar menos (como actor), es difícil”, resaltó.

