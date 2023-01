La muerte de Peter en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y los secretos de la escena que arrasó en rating

'Al Fondo Hay Sitio' y la supuesta muerte de Peter Mckay | América TV

Uno de los personajes más queridos de ‘Al Fondo Hay Sitio’ perdió la vida- al menos eso creyeron los televidentes al inicio-en la segunda temporada de la exitosa teleserie. Se trató de Peter Mckay, interpretado por Adolfo Chuiman, el leal mayordomo de Francesca Maldini que vivía enamorado de ella.

En el episodio 52, Claudia Llanos, conocida como la ‘Mirada de tiburón’, llevó a Peter al Morro Solar para quitarle la vida, ya que creía que era un obstáculo en su planes. Aunque el mayordomo más querido de las Lomas le pidió que no le hiciera daño, la villana disparó contra su pecho, dejándolo moribundo en medio de la nada.

Según contó Efraín Aguilar a Infobae, la supuesta muerte de Peter logró 41 puntos de rating. “Una cosa increíble”, señaló. La buena sintonía demostró que Peter se convirtió en el personaje más querido del público, algo que Adolfo Chuiman jamás imaginó, pues estuvo a punto de rechazar el papel.

La muerte de Peter se volvió uno de los episodios más vistos de AFHS.

“Cuando a Adolfo Chuiman le dimos el papel de Peter, él subió a mi oficina. Me dijo, ‘Efraín, 30 años de actor ¿para ser mayordomo?’. Y le respondí ‘Adolfito, ¿crees que soy tan tonto para desperdiciar tu calidad de actor en un papel cualquiera? Acuérdate de mí, te sentirás orgulloso de Peter’”, recordó el creador de la serie.

Para el alivio de los fans, Peter fue encontrado por Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) en estado crítico y llevado de emergencia a una clínica local, donde los doctores le salvaron la vida. Años más tarde, ‘Madame’ vengó su intento de asesinato matando a Claudia Llanos de un disparo en el pecho.

¿Cómo se grabó la escena?

Adolfo Chuiman manifestó en su momento que la recordada escena de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se grabó en tan solo 20 minutos. Úrsula Boza, quien da vida a Claudia Llanos en la serie, y él llegaron a Chorrillos a las 11:00 horas. Fueron citados a esa hora porque no había mucho tránsito, y así nadie podía interrumpir el rodaje.

Tras ello, la producción de ‘Al Fondo Hay Sitio’, entonces encabezada por Efraín Aguilar, les solicitó que se metieran en el personaje; es decir, que realmente sintieran que estaban a punto de presenciar un asesinato.

“Yo estaba temblando, sentía miedo, no podía creer que me iba a matar. Por eso cuando siento el balazo, era como despedirme de la vida realmente. En ese momento no era Adolfo Chuiman, era Peter. De la pistola no salió nada, no utilizamos nada de eso, solo fue el sonido y, lógicamente, yo hice como que me asusto y me caigo”, expresó el actor en diálogo con El Comercio.

Adolfo Chuiman regresó en el papel de Peter en la novena temporada de 'AFHS'.

Contó también que, a diferencia de otras oportunidades, ninguno se salió del guion. “Todo lo que dije estaba en el libreto, no hubo improvisación. (No cambiaría nada de la escena), los libretistas tienen las pausas perfectas”, añadió.

Sin embargo, Adolfo Chuiman indicó que le hubiera gustado que Yvonne Frayssinet tuviera más diálogo en la escena en la que encuentra a Peter herido. “Le faltó un poquito más de entrega”, expresó.

En otro momento, Efraín Aguilar reveló que hubo un error en la toma de la que pocos hablan. Sucede que la camioneta de Peter apareció en la escena de su supuesta muerte, algo que no tiene sentido, ya que Claudia Llanos lo llevó en su maletera para que no supiera dónde le quitaría la vida.

“El público es muy acucioso. ¿Cómo llegó la camioneta si a Peter lo trajeron (en la maletera)? De verdad era un error. Un niño me preguntó eso y cuando hablé con Gigio (Aranda), dijimos ¿verdad, no?”, comentó el realizador en conversación con Radio Capital.

