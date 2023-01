Carlos Zambrano elogió a Paolo Guerrero: “Es uno de los mejores delanteros del mundo”

El defensor blanquiazul se refirió a la llegada de Paolo Guerrero a Racing. Además, reveló estar muy feliz de haber podido incorporarse al actual bicampeón del fútbol peruano.

Carlos Zambrano reapareció frente a cámaras luego de su presentación en la ‘Tarde Blanquiazul’. El defensor nacional no dudó en referirse a Paolo Guerrero, que está próximo a sellar su vínculo con Racing de Avellaneda.

El ex jugador de Boca Juniors no fue ajeno a lo que viene sucediendo con el ‘Depredador’, pues tanto él como muchos hinchas de Alianza Lima, esperaban verlos compartir vestuario. Sin embargo, hoy en día el futuro de Guerrero se encuentra en Argentina, donde ya pasó los exámenes médicos correspondientes.

“Paolo es un tremendo jugador que siempre todos hemos admirado. Es uno de los mejores ‘9′ del mundo para mí y sobre todo es peruano. Me enorgullece mucho que llegue a un equipo tan grande a esa edad (39), no cualquiera se mantiene así”, sostuvo Zambrano en diálogo con DirecTV Sports.

Respecto a las lesiones que han venido atormentando al máximo goleador de la selección peruana, el ‘Kaiser’ dijo: “Sabemos que ha tenido momentos difíciles por las lesiones, pero él siempre está con las ganas de seguir. Esperemos que le vaya bien, más aún porque está llegando a un equipo fuerte de Argentina, que tiene como competencia directa a Boca o River”.

Además, se animó a opinar sobre la prensa argentina. “La prensa en Argentina es bastante complicada, siempre especula más de lo debido. Acá en Perú dan dos versiones, mientras que allá dan el doble y sobre todo con los extranjeros, a nosotros nos pegan más pero yo entiendo cómo se maneja todo y la verdad que no me incomoda”.

Su presente en Alianza Lima

Por otro lado, se mostró bastante contento y optimista de llegar a La Victoria. “Hoy en día soy feliz estando en Alianza, mi presente está en Alianza y eso es lo que más me importa. Alianza siempre va a apuntar a todo lo grande, hay momentos en los que no se dan las cosas pero ahora nuestra mente está enfocada en el tricampeonato”.

Asimismo, dio a conocer los objetivos que tiene el elenco dirigido por Guillermo Salas de cara al inicio de temporada. “Ahora el primer paso es la Liga 1 y después la Copa Libertadores. Hay una mala racha que romper en torneos internacionales y creo que esta vez todo va a cambiar”.

No obstante, reveló que su idea nunca fue debutar en el torneo peruano habiendo pasado los 35, pues siempre tuvo en mente llegar en buen estado físico. “Lo mejor es que me mantengo bien, tengo 33 y yo no quería llegar acá a los 37. Muchos deciden venir muy tarde y eso es algo que no quería, tenía ganas de estar y jugar por primera vez la Liga 1. Simplemente quiero aprovechar esta oportunidad y darle muchas alegrías al pueblo peruano”.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para brindarle un mensaje de agradecimiento al club. “La institución hizo un gran esfuerzo por tenerme aquí y ahora toca retribuir la confianza que me han dado. Desde el primer momento todos me recibieron de la mejor manera, tanto mis compañeros como la gente que trabaja para el club. Ahora sólo espero que se reanude la liga para poder cumplir un sueño y apuntar a cosas grandes”.

