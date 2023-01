Pedro García quitó responsabilidad a jugadores de selección peruana Sub 20: “Son víctimas de un sistema ineficaz”

El comunicador se refirió a la eliminación de la 'bicolor' en el certamen continental y tocó el tema del trabajo formativo en el país. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana cayó ante su similar de Paraguay por la mínima diferencia y se despidió de manera temprana del Sudamericano Sub 20. Este resultado significó la tercera derrota consecutiva de la ‘bicolor’, que no ha podido destacar y, más bien, ha mostrado diversas falencias, tanto a nivel individual como colectivo. En ese sentido, el periodista Pedro García quitó la responsabilidad de esta eliminación a los jugadores, a quienes considera como víctimas de un sistema precario en el país.

“Los últimos culpables son estos chicos. Ellos son víctimas de un sistema que no funciona. ¿Qué se puede hacer? Para comenzar, invertir bien la plata, hay que ponerla donde hay que ponerla. Los chicos merecen una inversión en donde se les preparen con técnicos que trabajen a tiempo completo, tengan buen nivel, etc.”, fueron sus primeras palabras en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Sin embargo, esta premisa no la limita solo a la categoría Sub 20, sino a las que siguen hacia abajo, agregando el escaso trabajo de los clubes y que, por consecuencia, se tiene a los jugadores que se eligieron para este certamen. “No me refiero solo a la selección que trabaja con la Sub 20. Al contrario, hablo de la Sub 15, Sub 17, en los clubes también. Todo eso hace que el producto, el jugador que sale, salga bien formado. Si no hay un sistema que privilegie el trabajo profesional en esas categorías, el último culpable es el chico”, comentó.

Ahora, para Pedro Eloy, este déficit no es reciente, sino de hace muchos años atrás. “Los que jugaron el día de hoy (ayer), que los vi tan mal, son los últimos culpables. Más bien, son víctimas de un sistema ineficaz que no es de ahora, sino desde que tengo uso de razón”, sostuvo.

Para finalizar, el comunicador cuestionó la organización del fútbol formativo en el país. “Es obvio que, para todos, lo que se organiza en el fútbol de menores de Perú está mal. Y lo que se invierte es insuficiente”, agregó.

Diego Rebagliati y su postura por selección peruana Sub 20

Pedro García no fue el único que opinó sobre este tema. Diego Rebagliati se sumó y dejó en claro que el plantel que ha sido convocado por Jaime Serna cuenta con los mejores jugadores de la categoría en el país. “Estoy de acuerdo con Pedro, los chicos no son los culpables. Pero no tengan duda de que estos son los mejores que hay. Podríamos discutir la titularidad de uno o la ausencia de algún otro, pero eso de la ‘argolla’ o ‘van los amigos de tal’. No, estos son los mejores. Alguno de estos va a llegar a la selección mayor”, señaló.

De la misma manera, hizo hincapié en esta última idea sobre la ‘blanquirroja’ adulta y citó el caso de Ricardo Gareca para explicar su punto de vista. “Las buenas selecciones pueden ser consecuencia o no de procesos, o también de un buen entrenador que convence a un grupo de determinados jugadores y terminan siendo un buen equipo. Por ejemplo, Gareca lo hizo con Perú”, apuntó.

En efecto, el trabajo en el fútbol de menores en el Perú es escaso. Son pocos los clubes que, medianamente, le ponen énfasis y soportan a sus jugadores. No obstante, la competencia interna no alcanza y los resultados salen a la vista. Sí, es cuestión de dinero, pero también de gestión, para cumplir las metas. Además, en el caso de esta selección dirigida por Jaime Serna, ha tenido tres técnicos en dos años, lo cual evidencia una falta de un proceso marcado.

El último partido de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 será ante Argentina el miércoles 25 de enero a las 17:00 (hora peruana).

