‘Carloncho’ contó el duro momento que pasó en ‘Yo Soy’ y cómo Ricardo Morán lo ayudó a superarlo

El mal momento que pasó 'Carloncho' en 'Yo Soy' y cómo Ricardo Morán lo ayudó a superarlo

Carlos Banderas, más conocido como ‘Carloncho’, brindó una reciente entrevista al periodista deportivo Giancarlo Granda. Durante la conversación, el locutor radial habló sobre su experiencia siendo jurado en ‘Yo Soy’, concurso de imitación donde trabajó al lado de Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Katia Palma.

Según reveló el exconductor de ‘En Boca de Todos’, para él resultó impactante ingresar al programa de Latina TV debido a las duras críticas que recibía en redes sociales. No estaba acostumbrado a tener haters en el medio televisivo.

“En Twitter, todos me decían ‘la rompes’, te acostumbras a los elogios. Cuando entré a ‘Yo Soy’, ponían ‘¿Qué sabe este? La malograron’. Me sentía mal, me había acostumbrado a los aplausos, a los comentarios positivos. (Antes) todo era bueno, no existía nada malo”, expresó en ‘Tiempo muerto’.

Carloncho fue jurado de 'Yo Soy' en el 2016.

En una oportunidad, ingresó a los camerinos de ‘Yo Soy’ cabizbajo por la serie de comentarios negativos que hacían sobre su persona. Ricardo Morán, quien se percató que su compañero miraba con pesar su celular, le hizo saber que a él le pasaba lo mismo, pero poco o nada le importaba lo que dijeran de él.

“Seguro estás viendo lo que dicen las redes sociales de ti y hay comentarios que no te gustan. No te preocupes, bloquea. Yo tengo 20 mil bloqueados”, fueron las palabras que el productor de TV le dijo a Carloncho, según su anécdota.

Para sorpresa del locutor radial, Maricarmen Marín interrumpió la conversación para contarle que ella también tenía una larga lista de usuarios bloqueados. Cristian Rivero, el entonces presentador del programa, también explicó que así evitaba a sus detractores.

“Así entendí que no todos te van a querer, y que siempre van a haber haters. Entendí que es parte dé. Yo ya no contesto porque todo lo que diga será usado en mi contra. Ya le agarré un poco de temor a que cualquier cosa me termine matando, siendo sincero. Me da cólera cuando la gente se toma atribuciones de saber más que tú de tu propia vida. Pero yo ya aprendí”, acotó.

Carloncho habló sobre su experiencia en 'Yo Soy'.

¿Por qué fue retirado de ‘Yo Soy’?

‘Carloncho’ dejó de aparecer en ‘Yo Soy’, luego que Lucas Piro, el bailarín de Rosángela Espinoza en ‘El Gran Show’, lo denunciara en la comisaría de Surco por agresión física. El locutor radial ofreció disculpas por lo sucedido y explicó que actuó de esa manera porque no quería que su entonces pareja fuera fotografiada con su compañero de baile.

“En ‘Yo Soy’ hay muy buena vibra, es buen equipo. Yo caí bien, pero pasó mi parte mediática y tuve que salir. Pero a mí no me han sacado por mal rendimiento”, recordó ‘Carloncho’ en su más reciente entrevista con Giancarlo Granda.

El locutor radial Carloncho también fue despedido del programa 'En boca de todos'.

