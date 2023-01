Brunella Horna se solidarizó con Ethel Pozo tras sufrir robo: “Deseo de corazón que recupere sus fotos”

Brunella Horna se solidarizó con Ethel Pozo.

Brunella Horna regresa a la conducción de ‘América Hoy’ este lunes 30 de enero, junto a Ethel Pozo, Edson Dávila, Janet Barboza y Christian Domínguez. La animadora indicó que se encuentra muy entusiasmada, sin embargo, no pudo ser esquiva a la situación que vive su compañera, la hija de Gisela Valcárcel.

La conductora de TV se solidarizó con Ethel Pozo por el robo que sufrió en su casa. La esposa de Julián Alexander llegó a su hogar después de un día en la playa y se dio con la triste sorpresa de que le habían robado.

“Cuando Ethel me contó me sentí horrible, es muy penoso, me solidarizo con ella, con Julián y con sus hijas. Y si bien las pérdidas materiales afectan, porque trabajaste mucho para conseguir lo que tienes, puedes trabajar el doble para recuperarlo, pero las fotografías de sus hijas, ¿cómo las recuperas?, lo emocional es más importante que lo material. Ojalá, deseo de corazón, recupere sus recuerdos. La delincuencia en el país tiene que frenar”, indicó la rubia.

Como se recuerda, Ethel Pozo usó sus redes no solo para contar lo ocurrido, sino también para pedir a los delincuentes que le regresen su visa y sus 2 discos duros donde guardaba las fotos de sus hijas desde que eran unas bebés.

Ethel Pozo denuncia que entraron a su casa a robar. Instagram

Brunella Horna planea su luna de muel para Semana Santa

Brunella Horna también se refirió a su pronto regreso a la TV, después de haber contraído nupcias con Richard Acuña.

“Estoy feliz, muy emocionada, llego recargada, llegamos el mismo equipo de siempre, que nos llevamos tan bien, somos la familia disfuncional, así como nos ven delante de cámaras, somos detrás de cámaras, y eso le gusta al público”, dijo.

La rubia aclaró que se encuentra disfrutando de su vida como casada y cómo desea que la llamen sus seguidores. “Al día siguiente de mi boda todo el mundo ya me decía “señora”, “señora Acuña” y, la verdad, me chocó, prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan “señora” (risas). Ahora estoy disfrutando de mi etapa de “recién casados”, que es hermosa, felizmente Richard y yo nos llevamos muy bien”, remarcó Brunella, quien adelantó que en Semana Santa viajará junto a su esposo para disfrutar de su luna de miel. “Aún no sé dónde, Richard dice que me va a sorprender, así que será un destino sorpresa para mí”, acotó.

“Estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida, estoy muy feliz, cada día estoy más contenta y segura del hombre que tengo a mi lado. Además, estoy con muchas ganas de crecer, de seguir aprendiendo mucho, y con mi marca de ropa también estoy muy bien, he crecido mucho, y esto también es gracias a la exposición que te da la televisión, porque yo siempre uso prendas de mi marca”, concluyó.

