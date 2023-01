Fernando Díaz marca distancia con ‘América Hoy’ y ‘Préndete’: “No desmerezco su trabajo, pero zapatero a su zapato”

El periodista Fernando Díaz afirmó que tratar temas de espectáculos no va con él. "Porque no se cree dueño de la verdad". Video: Carlo Fernández C./ Infobae.

Fernando Díaz fue presentado el pasado 16 de enero como nuevo conductor de ‘Arriba Mi Gente’. Aunque confesó que estaba bastante nervioso, el periodista señaló que supo manejar la situación gracias a la confianza que le dieron sus compañeros Santi Lesmes, Mathias Brivio y Karina Borrero.

El conductor llega al espacio de Latina para asumir un nuevo reto, ser parte de un programa familiar que aborda no solo noticias de actualidad, sino también de espectáculos. Ante ello, Fernando Díaz indicó a Infobae que está ansioso de que la gente sepa qué es lo que puede ofrecerles. Asimismo, se refirió a la competencia. ‘Arriba Mi Gente’ se enfrenta a ‘Préndete’, de Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, y a ‘América Hoy’, que ya anunció su pronto regreso para el 30 de enero.

“Asumo la competencia con respeto, porque ellos llevan tiempo en este rubro, tienen una audiencia, tienen un público, tienen un contenido. La gente se va a ir dando cuenta qué tipo de contenidos son, que estemos en el mismo horario, no quiere decir que tengamos que ofrecer lo mismo. El menú es variado”, indicó Fernando Díaz.

Además, se animó a contar en qué se diferenciará su programa con ‘Préndete’ y ‘América Hoy’, espacios que se emiten y emitirán en el mismo horario que el suyo.

“Acá vamos a ver información, periodismo, denuncia vecinal también, y a la hora de manejar los contenidos, la gente saca sus conclusiones, dónde verlos. ¿Tú buscas un ceviche en un chifa?, no. Con eso no quiero desmerecer la opinión que puedan tener ellos (cuando abarcan temas actuales), como cualquier ciudadano tienen su opinión, pero habrá momentos en que el abordaje de la noticia será uno solo, qué pasará ahí. No desmerezco el trabajo, pero zapatero a su zapato, el público va a tener que elegir dónde quedarse”, continuó.

Espectáculos y Magaly Medina

Fernando Díaz contó que no tiene ningún problema en dar su opinión cuando se tocan temas de espectáculos en el programa. Sin embargo, confesó que no le agrada mucho ahondar en ello o dar duras críticas al respecto.

“No me gusta mucho porque no me creo dueño de la verdad, y a veces nos ponemos más papistas que el Papa, y a veces tiramos piedras. A ver, no cuestiono la vida de nadie, creo mucho en la libertad, defiendo la libertad de todo tipo y lo que cada quien haga con su vida”, explicó el comunicador.

El periodista también se refirió a las posibles críticas que tendrá que enfrentar por ser una figura pública. El conductor de ‘Arriba Mi Gente’ aclaró que comprende que es parte de y que sabrá afrontarlo en su momento. Sin embargo, resaltó que lleva a una vida bastante tranquila y que no nunca ha dañado a nadie con sus notas periodísticas.

“No me araño ni me resiento, si es dura la crítica, la procesaré. He tratado de tener una carrera limpia, no me he metido en escándalo nunca. He tratado de, periodísticamente hablando, no arruinarle la vida a nadie, de no desinformar, de siempre cruzar información, de no fregarle la vida a alguien con un reporte o una nota, siempre he sido muy cuidado de eso. Si me critican es parte de...”, señaló a Infobae.

Bajo este contexto, Fernando Díaz respondió si Magaly Medina sí ha dañado a alguien con sus notas. “Ya depende de cómo lo toma la gente, pero hay que ser responsable de tus actos. La gente que Magaly Medina ha expuesto, se la ha buscado también. Si eres un personaje público, y tienes estas conductas— que es tu vida, claro— también cuídate, eres un personaje público”, concluyó.

