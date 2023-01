Paolo Guerrero llegó a Argentina: habló con la prensa e hinchas peruanos lo recibieron con gigante bandera

El delantero peruano busca su fichaje por Racing Club de Argentina. (Video: TyC Sports).

Ante una gran cantidad de medios, Paolo Guerrero apareció en el aeropuerto de Ezeiza para buscar su fichaje con Racing Club. Asimismo, el delantero se mostró agradecido con un grupo de hinchas peruanos que llegaron al lugar para recibirlo. “Lo que más quiero es jugar”, señaló.

El ‘Depredador’ tendrá que pasar el examen médico del club para poder firmar por la ‘academia’. Su contrato sería de un año y lo económico dependerá de su productividad en el campo de jugo: presencias, goles y asistencias. Todo esto debido a sus últimas lesiones en la rodilla rodilla derecha.

Ya en suelo argentino, Paolo Guerrero fue consultado por lo que conoce de Racing Club. “Acaba de salir campeón, más que eso no sé”, respondió el peruano. Tras ello, le recordaron cuando su nombre sonó en Boca Juniors.

“Hace mucho tiempo quisieron que esté aquí en el fútbol argentino y ahora se dio. Me toca trabajar”, indicó el exjugador de Avaí de Brasil, donde apenas jugó 10 partidos y no pudo anotar. El ‘9′ no juega un partido oficial desde octubre del año pasado.

Crédito: Luciano González

¿Qué piensa de Fernando Gago, su posible nuevo entrenador? “Fernando es una buena persona. Ya nos enfrentamos muchas veces (a nivel selección)”, sostuvo Paolo Guerrero, mientras sus compatriotas buscaban sacarse una foto.

Mientras todo eso sucedía, a unos metros se preparaba una gran bandera para el nacional. Eran aficionados peruanos que se dieron tiempo para esperar y conectar con el goleador de la selección. “¡Estamos contigo, capitán!”, se escuchó en un momento.

Tras atender a la prensa local, Paolo Guerrero se acercó a los fanáticos y se sacó una gran postal para el recuerdo. Hubo mucho cariño y respeto en el aeropuerto para uno de los mejores jugadores que tuvo la ‘blanquirroja’.

Crédito: Luciano González

Y no fue lo único. A su salida del establecimiento, el exfutbolista de Bayern Munich tuvo más apoyo de ciudadanos peruanos en Argentina. Incluso le cantaron temas de la selección peruana. Sin duda, el ‘9′ generó mucha expectativa en el país hermano.

Peruanos corearon temas de la selección peruana ante la presencia de Paolo Guerrero. (Video: ESPN).

Este martes 24 de enero, Paolo Guerrero pasará el examen médico de Racing Club. Si todo sale bien, firmará por la ‘academia’ por todo el 2023. En el torneo argentino se encontrará con su compatriota Luis Advíncula, quien juega en Boca Juniors. Ojo: también podría coincidir en los entrenamientos con Catriel Cabellos, quien actualmente está con la Sub 20 de Perú en el Sudamericano de Colombia.

