Paolo Guerrero a Racing Club: periodista argentino lo comparó con un “Mercedes Benz”

Paolo Guerrero no marcó ningún gol el 2022.

Paolo Guerrero tiene un acuerdo para fichar por Racing Club de Argentina a falta de los exámenes médicos. El delantero peruano llega a uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Sin embargo, el periodista argentino Daniel Avellaneda se mostró escéptico en relación al estado físico del futbolista.

“Están incorporando a un jugador con mucho cartel, que tiene un pasado importante, pero su presente abre un gran signo de interrogación. Más allá de que jugó muy poquito en Avaí FC, el último tiempo prácticamente no se ha sabido en Argentina de Paolo Guerrero. Has comprado un Mercedes Benz, pero hay que ver como está el motor, si no viene fundido. Esta es la pregunta que nos hacemos tanto los hinchas de Racing como los periodistas”, declaró.

El periodista de Clarín advirtió que Paolo Guerrero tendrá una dura competencia con los otros atacantes de Racing, debido a que el técnico Fernando Gago exige que sus puntas presionen en ataque:

“Racing tiene dos número nueve, uno es Maxi Romero, que viene de jugar mucho tiempo en Países Bajos, en el Feyenoord. Se esperaba más de él cuando surgió de Vélez Sarsfield. El otro es Nicolás Reniero, que estuvo a préstamo en Argentinos Juniors. Los dos son futbolistas que están en un nivel de edad en el que tienen la exigencia física que necesita Racing, que requiere un delantero que presione arriba. Guerrero no se si esté para hacer esa función”, señaló.

Nicolás Reniero es uno de los delantero con los que cuenta Racing Club (REUTERS/Matilde Campodonico)

Sin embargo, Avellaneda afirmó que ninguno de los dos nueves pasa por su mejor momento y que la falta de gol de la ‘academia’ es evidente y por ello ficharon al peruano: “Contra Boca, Romero y Reniero no tocaron la pelota, y en el partido anterior ante Racing de Montevideo, tuvieron una chance cada uno. Hay una necesidad de traer un centrodelantero teniendo en cuenta que se fue Enzo Copetti al Charlotte de Estados Unidos y tienen que afrontar varios torneos, incluida la Copa Libertadores”, comentó.

No todo es negativo para el periodista deportivo, quien manifestó que el fútbol argentino ya no es el de antes y un jugador de la jerarquía de Paolo podría resaltar. Además, para demostrar la devaluación de su torneo, recordó cuando Guerrero rechazó jugar en Boca Juniors:

“Hay que pensar en el vaso medio lleno. Acá juega el ‘Pepe’ Sand que tiene 42 años, jugador histórico de Lanús. Le cuesta cada vez más, pero no es extraño que venga un futbolista de 39 o 40 años. Esta liga, más allá de que sigue siendo importante y tener el cartel de ser campeón del mundo, estamos debilitados, porque no vienen grandes figuras. Paolo Guerrero lo es, pero no vino en su momento de esplendor”, apuntó.

Paolo Guerrero fue criticado durante su paso por Avaí.

El futbolista peruano

Además del tema Paolo Guerrero, Daniel Avellanda también se refirió al caso de Carlos Zambrano y como ven a los futbolistas peruanos en Argentina:

“Zambrano tuvo muchos altibajos, llamó la atención como se fue de Boca. Tuvo algunos problemas, en algún tiempo fue noticia. No creo que le haya ido muy bien en Boca, más allá de haber ganado algunos títulos. La percepción del futbolista peruano en Argentina es que es un jugador muy técnico, pero quedan dudas de su profesionalismo”, finalizó.

