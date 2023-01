Paolo Guerrero reveló que Alianza Lima rechazó su regreso al club

Paolo Guerrero rechazó jugar en Alianza Lima a mediados del 2022 y decidió firmar por Avaí.

Paolo Guerrero fue rechazado por Alianza Lima. El ‘Depredador’ se encontraría próximo a fichar por Racing Club de Argentina tras culminar su paso por el Avaí de Brasil, pero no pudo evitar responder un comentario de un hincha ‘blanquiazul’, confirmando lo que hasta entonces un ‘secreto a voces’, su entorno se comunicó con el cuadro de La Victoria, pero no quisieron contar con él para buscar el tricampeonato.

El delantero de 39 años realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde se lee la frase “Imagina a toda la gente viviendo en paz”, en la que un seguidor dejó un comentario donde le decía “¿Racing? Paolo es a Alianza Lima”, a lo que el jugador respondió: “Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés”.

Paolo Guerrero confirmó rechazo de Alianza Lima. (Instagram)

La interrogante del usuario se debe a que según el propio Víctor Blanco, presidente del cuadro argentino, el aún capitán de la selección peruana firmará por el conjunto de Avellaneda en los próximos días si es que aprueba la revisión física. “En cuánto a lo de Paolo estamos cerrando, viene para la revisión médica seguramente el día lunes y si todo está bien se incorporará al plantel”, declaró el directivo para TyC Sports.

De concretarse su llegada al balompié ‘gaucho’, Racing se convertiría en la séptima camiseta que defendería a lo largo de su carrera. Con Alianza no llegó a debutar profesionalmente.

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, confirmó la contratación de Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero rechazó jugar por Alianza Lima a mitad de 2022

Paolo Guerrero dejó el Internacional de Porto Alegro en octubre del 2021 y se centró en recuperarse de una lesión pasada en la rodilla que no le dejaba recuperar su mejor versión, incluso en febrero del año pasado viajó hacía Estados Unidos para optimizar y acelerar su recuperación. En mayo regresó a Lima y aseguró que se encontraba recuperado, comenzó a entrenar en la Videna y se especulaba con su participación en el repechaje contra Australia para Qatar 2022, algo que finalmente no ocurrió.

El campeón del Mundial de Clubes con Corinthians no encontraba club a mediados de año y Alianza Lima le hizo hasta dos propuestas para que se sume a su plantel de cara al Torneo Clausura 2022, así lo confirmo el propio gerente deportivo ‘íntimo’ José Bellina. El goleador histórico de la ‘blanquirroja’ no aceptó y decidió firmar con Avaí de la primera división brasileña.

Deportivamente, la decisión del ex Bayern Munich y Hamburgo no fue la mejor. Mientras que Alianza se coronaba como bicampeón de la Liga 1, el cuadro de Florianópolis descendió a la Serie B. Nuestro compatriota participó en diez encuentros con su nueva escuadra y sumó 427 minutos dentro del terreno de juego.

Con Avaí no pudo marcar ni asistir y solo completó los 90 minutos en dos ocasiones, siendo titular cuatro veces. La última vez que pisó una cancha fue el 1 de octubre de 2022 ante el Atlético Goianiense.

Seis días después, el 7 del mismo mes, el club brasileño indicó que Guerrero se había lesionado y desde allí no volvimos a ver al ariete dentro de sus convocatorias.

