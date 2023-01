Paolo Guerrero: presidente de Racing Club reveló el detalle que falta para fichar al delantero peruano

Racing sería el séptimo club de Guerrero en su carrera.

Paolo Guerrero está a detalles de jugar en Racing Club este 2023. El delantero de 39 años tiene casi todo arreglado para firmar por uno de los equipos más representativos de Argentina, así lo confirmó el propio presidente de la ‘Academia’, Víctor Blanco, quien comentó lo que falta para que el peruano juegue bajo las órdenes de Fernando Gago.

De acuerdo con unas recientes declaraciones del directivo, el ‘Depredador’ arribará a suelo argentino a inicios de la próxima semana y pasará las pruebas físicas de rigor. En caso estas arrojen resultados positivos, el futbolista se sumará al plantel del primer equipo.

“En cuánto a lo de Paolo estamos cerrando, viene para la revisión médica seguramente el día lunes y si todo está bien se incorporará al plantel”, declaró el también empresario español para TyC Sports. Ese es el detalle que falta para que el máximo goleador de la selección peruana selle su llegada al recientemente coronado ganador de la Supercopa Argentna.

Víctor Blanco, presidente de Racing Club, confirmó la contratación de Paolo Guerrero.

De hacerse oficial su fichaje por Racing Club, este será el séptimo club en su exitosa carrera profesional. Anteriormente militó en Bayern Munich y Hamburgo de Alemania, así como Corinthians, Flamengo, Internacional y Avaí FC de Brasil.

Paolo Guerrero fue rechazado por Alianza Lima

Los papeles se invirtieron. A mediados de 2022, Paolo Guerrero rechazó hasta dos ofertas de Alianza Lima y decidió continuar su carrera en el fútbol brasileño. Menos de medio año después, tras el descenso a Serie B del conjunto de Florianópolis, fue el propio entorno del deportista quien se acercó al bicampeón nacional para disputar la Liga 1 y Copa Libertadores 2023 con la ‘blanquiazul’, pero fue rechazado.

El subcampeón de América con Perú en 2019 reconoció su ofrecimiento a la dirigencia ‘íntima’, pero reveló que no obtuvo la respuesta esperada. “Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés”, respondió Guerrero Gonzáles a un seguidor que mostró su desconcierto por su probable llegada a Racing.

Días atrás, este mismo mes de enero, el gerente deportivo aliancista José Bellina había zanjado el tema Paolo, afirmando que el veterano atacante no estaba en los planes pues prefirieron contratar a alguien de menos edad como el colombiano Pablo Sabbag.

“En la proyección deportiva que teníamos, contábamos con Hernán Barcos, estábamos convencidos de que teníamos que tener otra opción de delantero, pero en un momento distinto, con más juventud y características distintas para la Liga 1 y Copa Libertadores, así que trajimos a Pablo Sabbag. No hemos tenido un acercamiento con él para tratar de incorporarlo en este mercado”, señaló el dirigente hace poco más de una semana.

Paolo Guerrero no logró disputar partido oficial con camiseta 'blanquiazul'. (Alianza Lima)

Racing es supercampeón internacional de Argentina

Este viernes 20 de diciembre, Racing Club se convirtió en el ganador de la Supercopa Internacional de Argentina, disputada en Abu Dabi, al vencer por 2-1 a Boca Juniors, que contó con Luis Advíncula durante todo el partido.

El cuadro ‘xeneinze’ se puso adelante en el marcador gracias a un gol de Facundo Roncaglia a los 17 minutos. Johan Carbonero igualó para Racing a los 20 de la primera parte y Gonzalo Piovi le dio vuelta al cotejo gracias a un penal en tiempo de descuento (908+8′).

Paolo Guerrero llegaría al ganador de la Supercopa Internacional de Argentina. (Rula Rouhana/ Reuters)

