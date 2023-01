‘Al Fondo Hay Sitio’: Usuarios piensan que el regreso de July a la casa Montalbán es producto de un sueño de Hiro

Adelanto del capítulo 10 de Al Fondo Hay Sitio 2023 | América TV

Los seguidores de que la pareja July Flores y Cristóbal Montalbán están contentos que la joven haya regresado a la casa de los Maldini Montalbán; sin embargo, algunos piensan que se trataría de un sueño de Hiro.

El capítulo 9 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha dejado muchos misterios, entre ellos la aparición de la sobrina de Charito quien se alegra de poder ver a su gran amigo, el mayordomo japonés, inclusive bailan un tema de BTS.

Sin embargo, se trataría de un sueño porque la última vez, July (Guadalupe Farfán) se mostraba firme en no regresar y quedarse en Recuay y, por otro lado, Hiro (Paolo Goya) se muestra cansado en las últimas escenas y producto del agotamiento habría imaginado el regresado de July.

Los usuarios de Twitter rápidamente se han dado cuenta de ese detalle y piensan que se trataría de un sueño, por eso es que han escrito algunos comentarios al respecto.

“Todos estamos felices por el regreso de July, así sea sueño. Digan que sí, nunca la vi tan feliz”, “Sin Crisly no hay vida en este hashtag”, “Crislys. El lunes regresa July. Hiro y ella cantarán Dynamite de BTS”, comentaron.

Asimismo, dijeron que si se trataba de la imaginación de Hiro que regrese pronto, July a la casa de madame para que se pueda enamorar de Cristóbal Montalbán.

“Ya salió el segundo avance y solo salió July bailando con Hiro otra vez, pero no me importa confío 50/50 que no es un sueño, por otro lado, ¿qué les pasa?, acá el equivocado es Jimmy no Alessia, que él se disculpe”

“¿Es un sueño?, si es un sueño no me despierten, nunca volvió. Deje de ver y cuando volví a ver estaba dando avance y esta personita salió y casi lloró”, “Si es un sueño (lo más probable) que lindo que July tenga a alguien que piense en ella de manera positiva, un potencial de amigo para ella (primero y único)”, indicaron.

Tuiteros piensan que el regreso de July es un sueño de Hiro en AFHS. Twitter.

Pepe les cuenta la verdad a su familia

Por otro lado, Pepe Gonzales está decidido en ir a visitar a Rafaela Maldini porque ella lo ha invitado a pasar unos día con ella; sin embargo, su familia se opone porque muchas veces ella lo ha plantado y se ha arrepentido de formalizar con él.

El trabajador de transporte público se ve obligado a contar toda la verdad y decirle a su familia que fue él que no quiso viajar con Rafaela a Europa, no obstante su familia no le cree hasta que Don Gilberto interviene y dice que es cierto.

Familia Gonzales preocupada por Pepe en AFHS. América TV

Los tuiteros primero reaccionan a las escenas de celos que le hace Tito a Pepe, pues quiere ayudarlo a no caer en lo mismo, inclusive pide ayuda a la familia.

“Jajaja la escena de celos que le está haciendo tito a Pepe”, “Dios mío Tito, qué egoísta. Pepe ya no es un niño y él sabrá qué hacer con Rafaela. Con amigos como Tito prefiero no tener amigos”, dijeron.

Además, le pidieron de una vez que contara lo que realmente había pasado entre él y la hija de Francesca Maldini. “Pepe diles que no fuiste con Rafaela por ellos, porque no querías dejar a tu familia a pesar de que la amas”, “Pepe te puedes hartar y decirle que no te fuiste por ellos, Ya basta”, “Todos creen que Pepe está loco jajaja”

Usuarios piden que Pepe cuente toda la verdad sobre Rafaela en AFHS. Twitter

