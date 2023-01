Al Fondo Hay Sitio: Usuarios de las redes sociales se divierten con las bromas que Diego Montalbán le hizo a su familia

Diego Montalbán hace bromas a su familia en AFHS. América TV.

El capítulo 4 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ trajo divertidas escenas para todo su público que no se pierde ningún episodio, entre ellas las bromas que hizo Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) a toda su familia por el ‘Día de los Inocentes’, la única fecha que le encanta celebrar.

A medida que su personaje ha demostrado que no le gustan las festividades como su cumpleaños y Navidad, hay una que si le parece gracioso es el día del inocente, donde puede hacer bromas sin tener culpa alguna.

Es así que inició el día haciendo una broma a su esposa, Francesca Maldini, le hizo creer que se había resbalado en la bañera y que había sufrido un accidente, pero todo se trató de una broma.

Los usuarios de Twitter comentaron al respecto y muchos indicaron que les pareció gracioso las bromas que vieron en ‘Al Fondo Hay Sitio’. “Cara de troleador”, “Las bromas del día de los inocentes, jajaja “, “Jajaja Diego, te amo”, “Este capítulo es completamente de Diego” y “Era una broma, gracias Diego”, fueron algunas de las publicaciones que realizaron en Twitter.

Las reacciones a las bromas de Diego Montalbán en AFHS. Twitter

Las reacciones a las bromas de Diego Montalbán en AFHS. Twitter

Las reacciones a las bromas de Diego Montalbán en AFHS. Twitter

Las reacciones a las bromas de Diego Montalbán en AFHS. Twitter

Pero algunos cibernautas no les agradó la broma que le hizo a su hijo Cristóbal Montalbán, le dio un sobre y le dijo que eran sus pasajes a Barcelona para que se pueda regresar; sin embargo, era un papel que decía ‘Inocente’.

Rápidamente, los twiteros lo lamentaron y dijeron que en ese caso al chef se le había pasado la mano, ya que es un sueño que tiene el hermano de Alessia hace mucho tiempo. “Diego cuando Cris abrió el sobre: Te la creíste” y “Hasta a mí me dolió”, escribieron en la red social.

Las reacciones a las bromas de Diego Montalbán en AFHS. Twitter

Las reacciones a las bromas de Diego Montalbán en AFHS. Twitter

Remo no le cree a Alessia Montalbán

Asimismo, Alessia Montalbán (Karime Scander) trata de terminar en innumerables oportunidades a Remo, pero él no la dejaba hablar o le comentaba todos los planes que tenía con ella para celebrar el Año Nuevo en las playas de Tulum en México.

Hasta que el 28 de diciembre, la sobrina de Macarena le dice que ya no quiere estar con él, que no tiene cosas en común y que se busque a otra persona para que lo acompañe a su viaje. Remo sale llorando de la casa de los Maldini y sube a su carro.

Mientras se transportaba a su casa, el mejor amigo de Cristóbal llamó a la agencia de viajes para cancelar el paquete turístico a México, pero no se le aceptan debido a que piensan que es una broma por el ‘Día de los inocentes’.

De inmediato, Remo regresó donde estaba Alessia para decirle que entendió que todo era una broma, por lo que la esperaba al día siguiente para tomar su vuelo directamente a México. Por su parte, la chef le insiste con que no se trataba de una broma y que ella hablaba en serio, pero es ignorada por completo.

Al Fondo Hay Sitio: Alessia termina con Remo. (América TV)

Los tuiteros expresaron su opinión mediante las plataformas digitales sobre la actitud de Remo de no creer que le terminaron, algunos indicaron que su forma de actuar era una manipulación y otros dijeron que ya no se humillara y aceptará la realidad.

“Sin ti me derrumbaría”. Así empezó el ex de mi mejor amiga hasta convertirse en un manipulador y tóxico. No sé si sea el caso de Remo, pero me hizo acordar la situación de mi amiga y lo difícil que le resultó salir de allí”, fue uno de los comentarios más extenso.

“Remo no te humilles jajaja” y “Al fin terminaron con remo pero... se me cumplió lo que deseé no me hizo sentir mejor”, dijeron otros internautas.

Usuarios reaccionan a la actitud de Remo en AFHS. Twitter

Usuarios reaccionan a la actitud de Remo en AFHS. Twitter

Usuarios reaccionan a la actitud de Remo en AFHS. Twitter

Usuarios reaccionan a la actitud de Remo en AFHS. Twitter

