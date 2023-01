‘Al Fondo Hay Sitio’: Los usuarios en redes sociales piden ver juntos a July Flores y Cristóbal Montalbán

Los usuarios en redes sociales piden ver Juntos a July Flores y Cristóbal Montalbán en AFHS. América TV.

El capítulo 7 de la décima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ trae nuevamente nuevos enredos entre la familia Montalbán y Gonzales, pero una pareja que se ha ganado el cariño de los cibernautas es July Flores (Guadalupe Farfán) y Cristóbal Montalbán (Franco Pennano).

Sin embargo, hasta el momento July no ha podido regresar a trabajar a la casa de la familia Montalbán-Maldini porque no quiere ver al hijo de Diego Montalbán, ya que se siente atraída por él, por eso ha decidido quedarse en su pueblo Recuay a seguir trabajando para ahorrar y volver a estudiar.

Como se recuerda, en el último capítulo de la novena temporada, July se sorprende al ver clausurado el instituto donde estaba estudiando enfermería. Al preguntar a uno de sus compañeros le dijeron que estaba cerrado por pedido de la municipalidad, ya que el centro de estudios no tendría los papeles en regla para poder emitir certificados de estudios.

Al enterarse de que July ya no regresará, Cristóbal lamenta la noticia y no porque la va a extrañar sino porque era muy buena y la ayudaba con la organización de su habitación. En lo que va la temporada, Cristóbal se comunica con July solo para saber donde están guardadas sus prendas porque no las puede ubicar.

Las usuarios en redes sociales piden ver juntos a July Flores y Cristóbal Montalbán en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Por su lado, la sobrina de ‘Charito’ Flores se emociona y se ilusiona cada vez más que escucha la voz de su amor imposible. Por ese motivo, es que los usuarios en Twitter le han pedido al guionista de la producción de América TV, Gigio Aranda, que desarrolle la historia de amor entre July y Cristóbal, ya que últimamente se ha enfocado en el amorío que ha nacido entre Alessia y Jimmy.

“Necesito más escenas de Crisly”, “Basta, Gigio Aranda, basta, nosotros queremos interacción de amistad entre Crisly por ahora, no que el otro la pare llamando solo para saber sobre su ropa, o sea no tiene sentido, ¿para dónde va el desarrollo? Ya no aguanto más”, comentaron algunos de los cibernautas.

Asimismo, otros tuiteros pidieron que regrese la July Flores de antes, que luchaba por sus objetivos y no se daba por vencida tan rápido.

“Que vuelva la personalidad de July de salir adelante. Por favor, no soporto que estén arruinando su personaje por su interés amoroso que ni bola le da”, “Por favor que July no sea vuelva una arrastrada ni mendigue el amor de Cristóbal, regrésenla a como cuando apareció por primera vez”, pidieron otros.

“Oye que fue con July y Cristóbal, creo que Cristóbal ya está enamorado de ella y él aún no lo sabe”, “Cristóbal siempre menciona a Sebastián, cuando habla con July ah, sospechoso”, “No pudo juzgar a July, porque estuve igual con mi crush en secundaria, aunque trataba de disimular”, expresaron.

Alessia se enteró de que Jimmy le ha contado sobre su relación a Joel

Alessia Montalbán (Karime Scander) bastante molesta, le increpará a Jimmy Gonzales (Jorge Guerra) por qué le ha contado a su hermano mayor lo que ellos están viviendo a pesar de que ella le pidió mantenerlo en secreto; sin embargo, el menor de los Gonzales le comenta que no cree que hable porque le pidió que guarde silencio.

No obstaste, según las imágenes de adelanto del capítulo 8 de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Joel está en la casa de Macarena y le cuenta a detalle que su sobrina y su hermano ya tienen una relación amorosa.

