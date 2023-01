Bárbara Cayo contó lo que le dijo Alessia Rovegno luego de no ganar el Miss Universo 2022

Bárbara Cayo cuenta lo que le dijo Alessia Rovegno tras no ganar el Miss Universo 2022. (Willax TV)

En conversación para el programa ‘Amor y Fuego’, Bárbara Cayo contó lo que le dijo Alessia Rovegno tras no ganar el Miss Universo 2022. Como se sabe, la actual Miss Perú representó a nuestro país el último sábado 14 de enero y, pese a que se perfiló como una de las favoritas a llevarse la corona, solo pudo llegar hasta el top 16.

Durante su participación en el certamen de belleza internacional, la cantante contó con el apoyo de su familia y su pareja Hugo García. Sus seres queridos viajaron hasta New Orlans para acompañarla en la gala final. Entre ellos, no pudo faltar su madre, quien no dejó de alentarla y compartir múltiples momentos de la competencia en sus redes sociales.

Por ello, un reportero del magazine de Willax TV se comunicó con Bárbara Cayo para preguntarle acerca de todo lo que se dijo luego de que Alessia Rovegno no consiguiera el máximo título del concurso. Y es que, surgieron múltiples críticas a la modelo de 24 años y ataques a la organización del Miss Perú.

En medio de la conversación con el periodista, la actriz reveló un fragmento de lo que habló con su hija. Según señaló la presentadora, Alessia Rovegno le aseguró que estaba muy preparada para concursar en el Miss Universo y se quedó apenada por no haber pasado al top 5.

“Ella se preparó para eso. Me dijo: “Mami que pena que no quedé, porque estaba recontra bien preparada” (...) Alessia está contenta y es lo más importante”, contó.

“Yo estaba con todas las buenas vibras y con toda la onda positiva de que Alessia pueda llegar a la final y que le traiga una alegría al Perú, pero bueno, así es la vida, lo importante es competir. Lo que puedo decir es que la competencia estaba muy fuerte. Las chicas eran preciosas”, agregó.

Bárbara Cayo feliz por el apoyo de Hugo García. (Instagram)

Feliz con el apoyo de Hugo García

En otro momento, Bárbara Cayo se mostró muy contenta con el apoyo de Hugo García. El chico reality no dudó en armar sus maletas y acompañar a su pareja en la competencia. En sus redes sociales no dejaba de publicar fotos y vídeos para alentar a Alessia Rovegno. Incluso, se registró su eufórica reacción cuando la modelo pasó al top 16 y lo que hizo luego de que quedara descalificada.

“Hugo tan lindo. Hugo ha estado ahí, al pie del cañon. A penas dijeron las 5 finalistas se fue corriendo atrás del telón y de rependete y ovoltee y ya no estaba. Lindo Hugo, ha sido un súper apoyo para Ale, todo el tiempo pendiente ¿qué necesitas? ¿qué te llevo? que esto, que el otro y así”, expresó.

Alessia Rovegno y Hugo García se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Desde la participación de Alessia en el Miss Perú, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, ha sido incondicional y se ha lucido al lado de ella en todo momento.

Hugo García y su apoyo incondicional a Alessia Rovegno. (Instagram)

