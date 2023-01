Hugo García dedicó tierno post a Alessia Rovegno después de quedar fuera del Miss Universo 2022

El Miss Universo 2022 se celebró el sábado 14 de enero, y tuvo como resultado la victoria de Miss USA y la eliminación de nuestra compatriota Alessia Rovegno, quien no pudo llegar al Top 5. Ante ello, Hugo García, su novio, no dudó en dedicarle un post, resaltando en que si ella estaba feliz, él también.

La modelo y cantante entregó todo de sí en la gran final del certamen de belleza, quedando en el Top 16. Después de demostrar elegancia y belleza en la pasarela, Alessia Rovegno no pudo llegar a la meta.

Hugo García publicó en todo momento cómo se vivía esta gran gala, demostrando los nervios que le embargaban y lo emocionado que estaba de ver a Alessia Rovegno en imponente escenario.

Luego que la modelo peruana quedara fuera de competencia, el integrante de ‘Esto es Guerra’ publicó fotos y videos de su compañera y escribió la frase: “Ella está feliz, yo estoy feliz”, etiquetando a su novia.

En la imagen se ve a Alessia bastante tranquila después de haber entregado todo en el concurso, así como lo escribió en su cuenta de Instagram.

“Miss Universo no se trata de una noche o de una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de formar parte de él. Aunque me he preparado para este concurso desde la pasarela hasta maquillaje y peinado y hablar en público, también estoy feliz de tener la pasión por la educación infantil desde siempre. Continuaré con ese trabajo después de que las cámaras y las luces se apaguen”, indicó Rovegno en su Instagram.

El grito de emoción de Hugo García al ver a Alessia Rovegno en el top 16

Previo a ello, Hugo García dejó ver su total emoción cuando supo que Alessia Rovegno quedó en la lista de las 16 finalistas en el Miss Universo 2022. El modelo quedó en shock al escuchar la clasificación y luego lanzó un eufórico grito de emoción y orgullo.

El exchico reality estuvo presente en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial (Nueva Orleans) para apoyar a su novia, que fue elegida entre las 84 bellas candidatas.

“Pasamos car...”, “Vamos, mi amor”, gritó muy emocionado el exintegrante de ‘Esto es Guerra’. El joven peruano viajó junto a Estados Unidos junto a la familia Cayo. Su reacción quedó registrada por una trasmisión en vivo que él realizó en sus redes sociales.

