Hugo García y el tierno mensaje que le dedicó a Alessia Rovegno a horas de la final del Miss Universo

Hugo García se ha mostrado incondicional a Alessia Rovegno e incluso sorprendió con sus porras a la representante peruana durante la preliminar del Miss Universo que se realizó el miércoles 11 de enero. Desde que su novia se llevó la corona del Miss Perú 2022, la ha apoyado en cada momento de su preparación para este importante certamen de belleza.

Es este sábado 14 de enero que se realizará la gala final del Miss Universo 2022 y se conocerá a la nueva soberana de la belleza y se espera que sea la hija de Bárbara Cayo quien traiga la corona a nuestro país. Es por esa razón que su familia viajó hasta New Orleans para apoyarla y, como no podía ser menos, Hugo García también está presente.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ usó sus redes sociales para dedicarle un último y emotivo mensaje a su novia a solo unas horas de aparecer en la pasarela y luchar por ser la ganadora de la noche.

“Mañana es el gran día amor. Como siempre me dices: GO FOR IT!!! (Vamos por ello)”, escribió Hugo García en su cuenta de Instagram junto a una romántica foto de ambos juntos.

Además, no desaprovechó la oportunidad de pedirle a sus seguidores que continúen apoyando a Alessia Rovegno con sus votos. Cabe señalar que esto es importante porque una de las finalistas llegará hasta ese puesto gracias al voto del público.

“Por otro lado gente, no se olviden de votar por Ale y la mejor capa, es el último día, así que vayan todos y de paso compártanlo para que más gente pueda hacerlo también ahhh y no se olviden de seguirla que todo es muy importante!! VAMOS PERÚ!!!! Los pasos son: 1. Bájate el app Miss Universo 2. BUSCA PERÚ, Alessia Rovegno 3. VOTA Y YAAA!!”, agregó el modelo.

Alessia agradecida con el apoyo de Hugo

Alessia Rovegno no dejó la oportunidad de agradecer a su pareja por todo el apoyo que viene recibiendo por parte de él. En la misma publicación de Hugo, la Miss Perú 2022 le escribió un emotivo mensaje agradeciéndole por todo y dedicándole todo el amor que se tienen.

“That’s right!!! Always go for it baby! Y si tú vas, yo voy... Si yo voy, tú vas! GRACIAS POR SER EL MEJOR CÓMPLICE EN TODO ESTE TIEMPO, por vivirlo como si fuera tuyo! Por ese amor tan lindo que me regalas absolutamente todos los días. TE AMOOO MI AMOR!!!! Siempre juntos”, señaló la representante nacional.

¿A qué hora inicia el Miss Universo?

La gala final se realizará este sábado 14 de enero en Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Estados Unidos. Para Perú, se transmitirá a las 19:00 horas y se podrá ver exclusivamente a través de la señal de Telemundo. Además, vía streaming estará disponible en el canal de YouTube del Miss Universo.

