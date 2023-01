Por qué Lima es reconocida como la capital de la gastronomía de América Latina

La capital peruano superó a ciudades de Italia y Malasia.

Este miércoles 18 de enero, Lima cumple 488 años. La capital es un lugar que tiene lo suficiente para ser feliz y del cual muchos extranjeros se enamoran. Tiene mar en toda su extensión y parajes para relajarse, pero no solo eso: destaca también por su deliciosa comida con suficiente variedad y sabor para enamorar a cualquiera.

Esto no es solo reconocido ni destacado por los mismos peruanos, sino también por el informe del Best in Travel 2023, publicado por la compañía de guías de viajes Lonely Planet. Ellos consideran que la ‘ciudad de los reyes’ es la mejor del mundo para comer. Y lo sustentan.

Esta no es la primera vez que Perú aparece en este tipo de listas especializadas en viajes, turismo o gastronomía por sus ofertas culinarias. Por ejemplo, en el 2022 nueve restaurantes ubicados en Lima quedaron dentro de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2022. Algo que ya se ha hecho una costumbre de cada año.

Lista de mejores gastronomías del mundo nos da el puesto 32 detrás de Chile y Estados Unidos. (Foto: Agencia Andina)

Razones por las que Lima es la mejor ciudad para comer

“Una historia, una geografía y una cultura apasionantes y diversas”, se puede leer en el portal de Lonely Planet. Así destaca a la “capital culinaria de América Latina”. Mencionan que entre los principales platillos que se pueden hallar están el ceviche y los famosos cócteles de pisco.

También resalta cómo fue que llegaron a estos platillos deliciosos. Por ejemplo, menciona que gracias a la fusión de las cocinas indígena y española, las personas pueden encontrar una amplia variedad de platos criollos. Por otro lado, Lonely Planet resalta la influencia que ha tenido Japón en la gastronomía local que hay en Lima. Producto de ello surgió la cocina nikkei. Uno de los principales exponentes de esta mezcla, según relata la publicación, es el restaurante Maido.

Esta lista internacional, la capital se impuso a otros grandes destinos del mundo como la región de Umbría (Italia), o la ciudad asiática de Kuala Lumpur (Malasia).

Ceviche peruano

Los restaurantes más famosos de Lima

Existe un innumerable número de restaurantes y locales para disfrutar una buena comida en Lima. Podemos encontrar comida de la costa, sierra y selva peruana con la mejor calidad de productos. Ahora, cada uno puede tener su preferido, pero hay algunos puntos a los que todos, o su mayoría, llegan a una misma conclusión: delicioso. Los principales se hallan en los distritos de Miraflores y Barranco.

Según la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants, estos son los lugares a los que tienes que ir al menos una vez: Maido, Mayta, Astrid, Rafael, Cosme, Astrid y Gastón, Central (Miraflores), La Mar, Isolina, Kjolle, Mérito y Osso (Barranco).

Mayta es del chef Jaime Pesaque y Kjolle es de Pía León. (Captura)

Cuanto cuesta comer en Lima según Lonely Planet

Por supuesto, nada es gratis. Hay que tener un presupuesto para llegar a Lima y comer en los mejores restaurantes de la ciudad. De acuerdo con Lonely Planet, visitar la capital del Perú puede llegar a costar un promedio de 185 dólares entre alojamiento, comida, bebidas y museos.

- Habitación doble en un hospedaje: aproximadamente entre US$ 103 y US$ 134

- Cena en un restaurante local: US$ 10,35 (comida callejera); US$ 20,69 o US$ 25,86 (en un restaurante); US$ 72,42.

- Ingreso a un museo: US$ 9,31

- Copa de vino: US$ 3,10

- Medio litro de cerveza: US$ 3,10.

Qué comer en Lima

El mundo sabe que el ceviche es uno de los primeros platos que se deben de comer al llegar. Sin embargo, puede que no sea del agrado de todos. Total, cada paladar es distinto y se respeta. Por eso, la variedad de la comida peruana es una de sus mayores virtudes. Por eso, te dejamos una de lista de platos que tiene que probar de todas maneras al llegar a Lima.

- Tamales

- Anticuchos

- Papa a la huancaína (combinarlo con otros platos)

- Causa rellena

- Papa rellena

- Ají de gallina

El ají de gallina es un plato típico del Perú que nació con el mestizaje gastronómico durante la conquista de española. Conoce la receta compartida por el chef peruano, Gastón Acurio. Video: YouTube 'Sabor en la cocina'.

- Tacacho con cecina

- Carapulcra

