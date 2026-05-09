Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Guardar
Google icon
Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)
Diversos componentes alteran el costo de las gasolinas. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu auto, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este sábado 9 de mayo publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es importante mencionar que el precio de los combustibles cambia continuamente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

PUBLICIDAD

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina hoy

Fecha: sábado 9 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 23.65 soles el galónPrecio mínimo: 18.29 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 24.99 soles el galónPrecio mínimo: 19.49 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.49 soles el galónPrecio mínimo: 21.58 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)
El precio de la gasolina en Lima cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Detrás de los precios de la gasolina

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

’Nacho’ apunta a consolidar su crecimiento en la élite del tenis mundial en unas de las plazas más aclamadas del tour. Del otro lado de la red, un tenista al que le cuesta competir en su mejor versión sobre arcilla

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

Karla Bacigalupo sorprendió al público tras interpretar a una mujer vampiro en un clip de Búho TV, poco después de entregar la corona de Miss Perú a Luren Márquez en una destacada ceremonia en el Callao.

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

En entrevista con Infobae Perú, Macla Yamada comparte cómo ha sido integrarse a la décima temporada de TOC*TOC, cuenta su recorrido como actriz y streamer, y reflexiona sobre los aprendizajes, críticas y vínculos que la acompañan dentro y fuera del escenario.

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

La actriz se sumerge en la vida de Patty, una hija que desafía las expectativas familiares y sociales en una puesta en escena dirigida por K’intu Galiano. En entrevista con Infobae Perú, Karina Jordán comparte el proceso creativo detrás de su rol y reflexiona sobre los desafíos que plantea la obra.

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Elecciones 2026: ONPE imprime el registro oficial de votantes para la segunda vuelta

Todas las etapas del proceso se desarrollan bajo estrictos protocolos de seguridad y control de calidad, bajo la supervisión directa de representantes del Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones 2026: ONPE imprime el registro oficial de votantes para la segunda vuelta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

Roberto Sánchez tiene denuncias pendientes en la SAC del Congreso: ¿Cómo quedan?

Juntos por el Perú exige al JEE imponer una multa económica a Rafael López Aliaga por pedir anular mesas 900 mil

Corte Suprema confirma fallo a favor de Zoraida Ávalos: Inhabilitación del Congreso queda sin efecto definitivamente

Tour por EE. UU., un retiro espiritual en Europa y hasta una maestría: Los pagos por los que Fuerza Popular fue sancionada

ENTRETENIMIENTO

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como Miss Perú

Macla Yamada, su pasión por la actuación y la libertad que encontró en OUKE: “El streaming me enseñó a dejar de callar para encajar”

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Andrea Cifuentes confirma relación sentimental con Álvaro Paz de la Barra: “Si la embarra, él se lo pierde y lo sabe”

‘La Segura’, esposa de Ignacio Baladán, conmueve al contar que su cirugía no funcionó y ahora enfrenta más dolor

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico clave en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026