La reacción de Juan Carlos Oblitas al ser consultado por los derechos de TV de Liga 1 2023

Juan Carlos Oblitas asumió el cargo de director general de la FPF en julio del año pasado.

Los derechos televisivos de los partidos de la Liga 1 siguen siendo un tema en discusión, donde cada parte tiene una postura y la defiende. Juan Carlos Oblitas, director general de la Federación Peruana de Fútbol, fue consultado sobre el tema y su comentario sorprendió a más de uno, pues lejos de decir lo que piensa, prefirió guardar silencio. Y dejó en claro que solo opinará del asunto siempre y cuando involucre directamente a la selección peruana.

“Espero que se solucione esto lo más pronto posible, es lo único que te puedo decir. Mientras la selección no se vea afectada yo ‘chitón’. Si la selección se ve afectada, ahí sí tendré que hablar”, aseguró Oblitas en el evento donde se conoció la nueva camiseta de la ‘blanquirroja’.

Cabe resaltar que el exjugador de Perú asumió su nuevo cargo en julio del año pasado, dejando de ser el gerente deportivo de la FPF. Tras la salida de Ricardo Gareca mucho rumores salieron a afirmar que el popular ‘Ciego’ ya no pertenecería a la institución de San Luis, sin embargo, se quedó para seguir trabajando en el bienestar del fútbol peruano.

Te puede interesar: Camiseta de la selección: la primera vez que Perú usó Adidas

Juan Carlos Oblitas sobre los derechos televisivos: "Mientras la selección no se vea afectada, yo 'chitón'"

Preocupado por Cueva

Juan Carlos Oblitas sí se refirió al futuro incierto de algunos seleccionados y en especial de Christian Cueva, quien está sin equipo y metido en una lucha legal con Santos FC, donde el club brasileño le exige el pago de siete millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato. El ‘10′ de Perú ya apeló al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y está esperando que salga su resolución para poder tomar decisiones sobre lo que viene en su carrera futbolística.

“Sí me preocupa que algunos jugadores estén en el ‘limbo’ con el tema de la continuidad en su carrera (por Christian Cueva). No he hablado con él. En los últimos tiempos después de lo que se dio sobre estos problemas en los que regresó de Arabia Saudita no he podido hablar con él. Lo más importante es que soluciones este problema, porque además de la multa que tiene que pagar, son seis meses de suspensión y eso es lo que nos preocupa enormemente”, declaró Oblitas.

El ‘Ciego’ confesó que ‘Aladino’ tiene pensado viajar a Brasil para llevar mejor el tema de manera más cercana. Espera que logre solucionar todo para que pueda jugar lo más pronto posible, su deseo es que continúe su carrera en el extranjero, pero no ve mal que se ponga la camiseta ‘blanquiazul’ esta temporada.

“Tengo entendido que iba a viajar a Brasil para ver todo este tema con Santos FC, pero acá lo principal es que vuelva a jugar, lo ideal es que sea a una competencia más alta que la de acá , pero si él no puede hacer eso, que llegue a Alianza Lima es un plus para el fútbol peruano y que se dé cuenta que tiene que hacerla pues jugará Copa Libertadores”, añadió.

Eso sí, mostró su preocupación por ritmo futbolístico de Cueva pues no juega hace varios meses y espo podría perjudicar a la selección peruana y su lucha por regresara un Mundial. “Si tú no estás trabajando normalmente en un club, pierde mucho, facultades física sobre todo. Entonces eso es algo donde hemos recibido una ayuda divina, en ese sentido, porque las Eliminatorias empiezan en junio y da tiempo como para que se recuperen algunos jugadores”.

Te puede interesar: Juan Reynoso mandó fuerte mensaje tras huelga de 8 equipos y suspensión de Liga 1 2023

Juan Carlos Oblitas se refirió sobre el futuro de Christian Cueva.

Comparación de técnicos

El ‘Ciego’ confesó que Juan Reynoso se parece a Ricardo Gareca, y no por su metodología de juego, sino por el trato que tienen ambos con los jugadores. Su forma de comunicarse con ellos y llegar hacia ellos. Cabe resaltar, que el ‘Cabezón’ asumió el cargo de director técnico tras la salida del ‘Tigre’ luego de que no se clasificara al Mundial Qatar 202 tras penosa eliminación contra Australia en el Repechaje.

SEGUIR LEYENDO