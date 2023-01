Yordy Reyna: técnico de Charlotte FC descartó al peruano para afrontar la MLS 2023

Yordy Reyna dejará el Charlotte FC de la MLS por decisión de su técnico, Christian Lattanzio. (Getty Images)

Yordy Reyna forma parte de la nómina de jugadores peruanos que militan en la MLS. Con la incertidumbre de lo que sucederá con Alexander Callens, quedan Raúl Ruidíaz, Pedro Gallese y Wilder Cartagena. De hecho, es uno de los que más tiempo lleva tras su paso por el Vancouver Whitecaps, DC United y, actualmente, en el Charlotte FC. Sin embargo, el técnico del equipo estadounidense, Christian Lattanzio, descartó al extremo peruano de cara a la temporada 2023.

“No es un jugador con el que cuente para la temporada 2023. Me gusta Yordy y tuvimos una conversación. Alguna veces, de manera profesional, no podemos decir cosas de la misma forma a todos los jugadores. Es parte del fútbol, tenemos que movernos y enfocarnos en los jugadores y perfiles que tenemos”, comentó el DT en una reciente conferencia de prensa.

De la misma manera, aseguró que cuenta con suficientes elementos para los costados, sumado a uno al que reconvertirá su ubicación en el campo. “Por el momento tenemos cuatro extremos que quiero y confío. Después tenemos de regreso a Adam Armour, a quien veo más como un jugador de ataque que de defensa (es lateral izquierdo). Vamos a reevaluar la situación para el futuro”, agregó.

Bajo este panorama, no queda de otra para Yordy Reyna, quien tendrá que buscar un nuevo equipo para esta campaña. En esa línea, es importante indicar que el peruano tiene contrato vigente con el elenco de Carolina del Norte hasta finales del 2023, con una opción de extensión hasta el 2024 (no será ejecutada), por lo que habría una rescisión del vínculo. Esta medida le otorgaría posibilidades de fichar por otro club de la MLS o de otra liga.

¿Yordy Reyna y su futuro en otra liga?

Ahora, en una entrevista que brindó para Movistar Deportes en agosto del 2022, la ‘Magia’ había manifestado su intención de permanecer en el Charlotte FC y, concretamente, en la competición de los Estados Unidos. “Me siento muy cómodo aquí. Por ahora no tengo pensado moverme a otra liga. Tengo mucho afecto de mis compañeros, el entrenador, del cuerpo técnico y la verdad es que voy a quedarme más tiempo”, declaró.

Asimismo, había dado a entender que su intención era mantenerse en la MLS, un hecho que no le quitaba opciones en la selección peruana. “Creo que podría jugar en otra liga fácilmente. No creo que sea necesario moverme a otro país para poder jugar en la selección peruana porque hay muchos jugadores de la MLS en la selección. Igual con la liga árabe”, precisó.

Por ahora, se desconoce dónde jugará Yordy Reyna el 2023. Como se mencionó líneas arriba, existe una chance de que se mantenga en la MLS o también apunte a otras ligas.

Yordy Reyna en Charlotte FC

Yordy Reyna llegó al Charlotte FC a finales del 2021 para encarar la temporada 2022. Lo hacía con su pase bajo el brazo, pues había rescindido contrato con el DC United. En toda su estadía en el conjunto ‘acuñado’, anotó cuatro goles y brindó seis asistencias en 21 partidos. Asimismo, se recuerda el duelo amistoso que jugó ante el Chelsea de Inglaterra.

Primero estuvo bajo el mando del técnico español, Miguel Ángel Ramírez (campeón de la Copa Sudamericana el 2019 con Independiente del Valle), aunque luego este fue cesado por malos resultados, por lo que Christian Lattanzio lo sucedió en el cargo. Sin embargo, el italiano no pudo colocar al equipo en los ‘Play Offs’ luego de quedar en el noveno lugar de la Conferencia Este con 42 puntos.

