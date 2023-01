Alex Valera y su gran definición para 1-0 en Universitario vs Ñublense

El delantero peruano anotó su primer tanto desde que regresó a Ate. (Video: Facebook).

Alex Valera retornó a Universitario de Deportes después de un paso corto por el fútbol de Arabia Saudita, en donde no pudo afianzarse. Carlos Compagnucci le devolvió la confianza y puso al atacante desde el arranque en el duelo ante Deportivo Ñublense, en lugar de Emanuel Herrera.

El ex delantero de Al Fateh aprovechó la oportunidad que el dio el técnico argentino al máximo. En el minuto 20 del juego, Nicola Pérez, arquero del equipo chileno, se equivocó al entregar del balón y le paso a un rival.

Jorge Murrugarra se anticipó a los mediocampistas del contrario, con un cabezazo, y logró poner el esférico cerca del área. El seleccionado nacional intentó controlar la pelota, pero no pudo ante la marca de Lucas Abascia.

Para fortuna del atacante de la ‘U’, el balón rebotó en Rafael Caroca y quedó dentro del área. Valera no desaprovechó esa oportunidad y, con un zurdazo, la clavo al ángulo inferior izquierdo. El guardameta no reaccionó y se quedó parado mientras que el esférico entraba en su portería para decretar el primer gol del encuentro.

El seleccionado nacional, nuevamente, convirtió con los ‘merengues’ después de seis meses. La última vez que marcó fue ante la Universidad San Martín, en la fecha 2 del Clausura 2022.

El 2023 del delantero

Valera retornó a nuestro país tras desvincularse de Al Fateh por incumplimiento del contrato por parte del club. En sus primeras declaraciones, el delantero mencionó que “jugaría en el equipo en donde realmente lo quisiera”.

Al pasar los días, fue vinculado con Sporting Cristal y la Universidad César Vallejo, también con un retorno al cuadro estudiantil. Los dos primeros equipos desmintieron ese interés por el atacante de 26 años.

Las posibilidades de su retorno a Ate se fueron haciendo más fuerte, en especial con las declaraciones de Manuel Barreto, director deportivo del club. El ex futbolista dijo que: “Aquí no hay egos de por medio, yo he hablado con Alex hace una semana, el lunes 2, el día siguiente de toda esta noticia (desvinculación de Al Fateh)”.