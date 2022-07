Cómo les fue a Pedro Aquino, Yordy Reyna y Pedro Gallese en sus amistosos con equipos de la Premier League

Los peruanos se enfrentaron a equipos ingleses en partidos amistosos.

Pedro Gallese, Yordy Reyna y Pedro Aquino fueron protagonistas de grandes duelos contra equipos de la Premier League. El ‘Pulpo’ con Orlando City chocó con Arsenal, la ‘Magia’ con Charlotte FC jugó contra Chelsea y la ‘Roca’ con América se enfrentó a Manchester City. Conoce cómo les fue a los peruanos.

Pedro Gallese fue titular contra los ‘Gunners’. El guardameta de la selección peruana llevó la banda de capitán y estuvo bajo los tres palos durante los 90 minutos. Lastimosamente, no pudo evitar la caída de su equipo. Los ingleses se impusieron 3-1 con goles de Gabriel Martinelli, Eddie Nketiah y Reiss Nelson. El descuento lo hizo el uruguayo Facundo Torres.

Foto: Orlando City

Por su parte, Yordy Reyna también fue inicialista. El exfutbolista de Alianza Lima se ubicó en la zona de ataque de Charlotte FC contra Chelsea. Su club comenzó perdiendo a los 30′ con un tanto de Christian Pulisic. Sobre los minutos finales, Daniel Ríos marcó la igualdad desde los doce pasos. Un gran resultado de los ‘celestes’.

Foto: Charlotte FC.

Por último, América de México perdió 2-1 ante Manchester City. Pedro Aquino comenzó el cotejo en la banca de suplentes y a los 46 minutos hizo su ingreso por Richard Sánchez. La figura del enfrentamiento fue Kevin De Bruyne, quien anotó un doblete en el Estadio NRG.

Foto: Twitter.

PRESENTE CON SUS CLUBES

Pedro Gallese, como de costumbre, viene destacando en la Major League Soccer. En la fecha pasada, el ‘Pulpo’ salvó de la derrota a Orlando City. El arquero se mandó con una gran atajada que causó el lamento de los jugadores del Atlanta United. El peruano voló y sacó la pelota del ángulo de su portería. Con esto, su equipo empató 1-1 y se mantiene en la quinta posición de la Conferencia Este.

Pedro Aquino no la pasa muy bien en el América y es que en su último partido por la Liga MX se quedó en el banco. La ‘Roca’ ha perdido protagonismo en ‘Las Águilas’ y su equipo tampoco marcha bien en el campeonato mexicano. Se ubica en la onceava casilla con cuatro unidades.

Yordy Reyna también tuvo una actuación soñada en la jornada pasada de la MLS. El extremo anotó un doblete, no obstante no alcanzó para darle la victoria al Charlotte FC. Inter Miami se quedó con los tres puntos con un resultado 3-2 a favor. En lo personal, la ‘Magia’ destacó y por ese motivo fue incluido en el once ideal.

“Los goles siempre se disfrutan igual, pero hubiera sido lindo que hubiéramos ganado el partido, que más se disfruta cuando pasa eso. Es el primer gol que hago muy rápido. El segundo, cada vez que tengo la oportunidad en el entreno la practico y gracias a Dios he podido marcar muchos goles así”, fue lo que expresó el atacante en una reciente entrevista.

La anotación del peruano fue destacada por la competición estadounidense. | Video: MLS

PRÓXIMO PARTIDO DE LOS PERUANOS

América de Pedro Aquino chocará con Tijuana por la jornada 4 del Apertura. Su compromiso está pactado para el sábado 23 de julio a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Caliente. Su rival viene de caer por la mínima diferencia ante Tigres.

Charlotte FC de Yordy Reyna jugará con Toronto por la MLS. El partido se llevará a cabo el sábado 23 de julio a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el BMO Field. Su contrincante también perdió 1-0 ante Montreal.

Por último, Orlando City de Pedro Gallese se enfrentará a Philadelphia el sábado 23 de julio a las 6:30 p.m. (hora peruana) en el Exploria Stadium. Su rival llegará bien después de ganarle 2-1 a New England.

