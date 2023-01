Melcochita vive drama familiar: discutió con su hijo y su nieto está preso por hurto agravado

Melcochita vive drama familiar | ATV / Andrea

El programa ‘Andrea’ volvió este martes 16 de enero con la historia oculta de Pablo Villanueva, conocido también como Melcochita. El artista de 86 años no puede vivir en paz por los problemas de sus nueve hijos. Ahora se descubrió que el comediante tiene un nieto no reconocido en la cárcel, condenado a 16 años de prisión por hurto agravado.

Andrea Llosa reveló que el nieto del actor cómico se llama Jesús Alberto Guevara López, hijo de César Villanueva pero firmado legalmente por su abuelo materno. “Nos ha pedido ayuda porque lo crio por muchos años y no puede verlo hace ocho años porque está preso, pero Melcochita asegura que ya cumplió su deuda con la ley”, informó la periodista.

En el set, el también músico aseguró sentirse “fastidiado y triste por su nieto”. “Estoy aquí porque ya es demasiado abuso para una persona que tiene tantos años preso. Hay personas que han matado a 20 o 30 personas y salen a los cuatro años”, indicó Melcochita.

Nieto de Melcochita va ocho años en la cárcel.

Por su parte, la tía de Jesús Alberto dio más detalles del nieto no reconocido del comediante. “Vivió en Argentina como ocho años. Llegó (al Perú) y como a los dos meses cayó preso. Aprendió a medicarse, andaba con pastillas y drogado. Molestaba a la gente, andaba sin polo y gritaba”, indicó Rocío Guevara López.

Agregó que la madre de Jesús es una mujer alcohólica y que su padre, el hijo de Melcochita, vive en Argentina. Según Andrea, el artista nacional es el único que está preocupado por la libertad de su nieto y por la situación de sus bisnietos, pues Guevara López tiene dos hijos pequeños.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los hijos de Melcochita?

Melcochita contó su drama familiar en el programa de Andrea Llosa.

Se peleó con su hijo

César Villanueva se enlazó en vivo con el programa de Andrea Llosa. Desde Buenos Aires, el hijo del cómico indicó que no le gusta salir en televisión y que sí está pendiente de su hijo y de sus nietos. Además, aseguró que no le está causando ningún problema a su padre, ya que se mantiene solo desde los 12 años.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando César reveló que su exesposa le ocultó la muerte de su hijo Pedro, uno de sus 13 hijos. “¿Dónde está Pedrito? Lo dejé cuando tenía cuatro meses de nacido cuando me fui a Argentina. ¿Por qué no dices que lo vendiste por las drogas? Yo sé que mi hijo está vivo”, expresó furioso.

Más adelante, Melcochita tildó de “irresponsable” a su hijo por haber traído tantos niños al mundo sin la capacidad económica para mantenerlos. César Villanueva no se quedó callado y le aseguró indignado que sus hijos lo adoran. “Yo los mantuve a todos hasta los 18 años”, refirió.

Melcochita enfrentó a su hijo César Villanueva.

Piden ayuda psicológica para Melcochita

La actual esposa de Melcochita, Monserrat Seminario, se mostró fastidiada por todo el drama que su esposo vive a diario por culpa de sus hijos. Además de César Villanueva, también ha tenido fuertes problemas con Yessenia Villanueva, Hussein Villanueva y Susan Villanueva, todos ellos adultos.

“Yo le digo que ya no tiene obligación de darles, porque tiene tres niñas chicas. Pero él siempre apoya a su familia, hasta a sus hermanos que son mayores que él. Lamentablemente, la familia se sobrepasa el límite y se portan mal. Yo a veces les paro el macho y Melcochita se molesta. Solo pido que lo ayuden con un tratamiento psicológico porque no recapacita”, indicó.

Por su parte, Melcochita expresó que siempre se preocupará por sus hijos, a pesar de que cada uno tenga la edad suficiente para enfrentar sus problemas por su cuenta. “Yo soy una persona que si veo a alguien mal, no puedo dejar de apoyar. Yo soy suficiente varón para superar, no necesito que me ayude nadie. A todos mis hijos los quiero, de lo pasado no vivo. Me gusta apoyarlos, yo también he tenido errores”, sostuvo.

Monserrat Seminario está cansada de los problemas familiares de Melcochita.

SEGUIR LEYENDO