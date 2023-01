Andrea Llosa se emocionó por regresar a ATV y reveló la fecha de estreno de ‘Nunca más’

Andrea Llosa seguirá en ATV con sus dos programas. (Instagram)

Ya era un hecho que Andrea Llosa regresaría este 2023 a ATV, pues en noviembre del 2022 dio a conocer que continuaría con sus dos programas ‘Nunca más’ y ‘Andrea’. Tras unas breves vacaciones, la conductora anunció que este lunes 16 de enero se estrenaría el primer capítulo de la quinta temporada del espacio televisivo que lleva su nombre con Melcochita como el protagonista de su primer caso.

Para brindar más detalles, la presentadora utilizó sus redes sociales para interactuar con sus fieles seguidores y mostrar su emoción por volver a aparecer en la pantalla chica. A través de una transmisión en vivo en Facebook, la también periodista comenzó relatando que estuvo por Estados Unidos y Panamá junto a sus hijos antes de retornar al país para empezar a trabajar.

Asimismo, Andrea Llosa aseguró que está feliz de retornar al set de ATV. “Estaba muy emocionada por regresar al programa, poder grabar las historias y de ver a mi equipo. Son cinco años conectada con ustedes en un programa de lunes a viernes en Andrea. No tienen idea lo contenta que me tiene haber vuelto”, dijo con una sonrisa en el rostro.

Además, contó que Melcochita presentará la historia de su nieto, quien está preso en Argentina desde hace algunos años y su hijo no hace nada por sacarlo. El comediante de casi 90 años revelará el drama familiar que está viviendo, pues sus seres queridos estarían buscando más que su apoyo.

“Me llegó una historia que me hizo pensar mucho, la historia de Melcochita. Siempre lo hemos visto feliz, pero nunca en una situación de conflicto. Melcochita nos buscó con Monserrat porque él tiene un hijo que vive en Argentina, que tiene un nieto que está preso por problemas con drogas. Lleva 9 años en el penal y Melcochita quiere que lo ayudemos porque asegura que él ya pagó los errores”, comentó Andrea.

¿Cuándo estrena Nunca Más?

Segundos antes de cortar su transmisión en vivo, Andrea Llora reveló la fecha de estreno de ‘Nunca más’. El programa, que se dedica a resolver conflictos en las familias, llegará a la señal de ATV con su temporada número 13 este domingo 22 de enero en su horario habitual de 19:00 horas.

Andrea Llosa.

Fernando Díaz dejó ATV e ingresó a Latina

Fernando Díaz fue presentado como el nuevo conductor del programa matutino ‘Arriba Mi Gente’, junto a Santi Lesmes, Mathías Brivio y Karina Borrero. El periodista llegó al espacio televisivo de Latina Televisión con gran energía, donde abrazó a sus compañeros y se animó a bailar el tema de Grupo 5, ‘El ritmo de mi corazón’.

“Gracias, gracias. Esta canción resume lo que he venido sintiendo todos estos días. Porque si dijo: el ritmo de mi corazón, ¿cómo está? Ha estado palpitando a tope, mucha energía, sobre todo por el cariño que he recibido, no solamente en las redes sociales, a la gente en la calle. Gracias a Latina Televisión por esta oportunidad, gracias a todo el equipo, gracias a todo este canal maravilloso que me permite estar, a sumarme a esta nueva familia en un año importantísimo para el canal”, indicó un emocionado Fernando Díaz.

Recordemos que, el conductor fue por muchos años figura de ATV. Sin embargo, decidió dar un paso al costado para asumir un nuevo reto.

Fernando Díaz fue presentado en 'Arriba Mi Gente'. Latina Televisión

