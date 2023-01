Nana de Karla Tarazona responde por primera vez a Rafael Fernández: “La he visto llorar y sufrir”

Karla Tarazona: Nana de la conductora responde por primera vez a Rafael Fernández. (Panamericana TV)

Karla Tarazona brindó una entrevista a ‘Dilo Fuerte’, donde habló de sus fallidas relaciones y lo mucho que le afectó en su vida personal. Sin embargo, la presencia de su nana dejó a más de uno sorprendido, pues nadie imaginó que aparecería en televisión para responderle a Rafael Fernández por acusarla de ser la supuesta ‘manzana de la discordia’ en su relación con la presentadora.

Recordemos que, fue Magaly Medina quien reveló en agosto de 2022 que el empresario se quejó de la presencia de la nana en su romance con la conductora. La popular ‘Urraca’ reveló que una mujer identificada como Maricarmen siempre estaba al lado de la presentadora y era algo que le incomodaba al ‘Rey de los huevos’, porque no gozaban de una intimidad plena en su propia casa. Esto habría sido una de las razones por la que terminaron su matrimonio.

Este 11 de enero, Maricarmen habló por primera vez y descartó haberse involucrado demasiado en el romance de Karla Tarazona y Rafael Fernández. Según explicó, ella no quiso pronunciarse en el pasado, porque no es una figura pública y no quiso dar explicaciones a personas que no conoce. Asimismo, resaltó que pone primero su amistad y lealtad con la animadora.

“Fue muy doloroso que me escriba gente y me llamen a preguntarme ‘¿Qué pasó? ¿Por qué hablan así?’ (...) De repente, cuando una persona está afuera de una relación, ven las cosas más claras y es entendible que en ciertos momentos, Karla que compartía una relación, no veía las cosas que otros veían”, dijo.

“(La he visto sufrir) mucho, llorar, suplicar, rogar, momentos muy complicados. Si tú quieres a alguien como una hermana, como es ella para mí, entonces cómo me pides que me mantenga al margen, no puedo. Sé cómo ha sufrido, cómo se siente, cómo le duelen las cosas”, agregó.

Finalmente, Maricarmen señaló que recibió múltiples críticas, pero no se arrepiente de nada. “Me han criticado y me siguen criticando, diciendo que yo era la mala, la mala influencia. Pero si tú quieres a alguien, no puedes permitir que le hagan daño y se vendan ante cámaras como las personas que no son”, sentenció en clara alusión a Rafael Fernández.

Maricarmen se defendió de acusaciones de Rafael Fernández. (Captura)

¿Qué dijo Rafael Fernández de Maricarmen?

Magaly Medina reveló que en la entrevista que mantuvo con Rafael Fernández, él le contó varios motivos que le generaban malestar durante de la convivencia con Karla Tarazona, uno de ellos, la presencia de la nana y mujer de íntima confianza de su expareja.

Según la popular ‘Urraca’, Maricarmen no solo trabaja cuidando a los tres hijos de la artista, sino que “invadía la intimidad de la pareja”. “Había una persona que fue a vivir a la casa cuando él se casa con Karla Tarazona. Ella es Maricarmen y es una especie de asistente, nana, community manager y representante. Es una persona que la ayuda con la crianza de los hijos y casi la tiene como un miembro de la familia”, dijo.

“El que llegues del trabajo y te encuentres a esa persona en tu casa, en tu cuarto y no puedas tener un momento privado y particular con tu pareja. El no poder compartir con su esposa en su propia casa. Esta persona estaba en el cuarto con ellos y siendo un elemento que afectaba la comunicación entre los dos. Es como una especie de mejor amiga, hasta casi hermana. Pero se debe considerar que una relación de pareja siempre es de dos, una tercera persona sobra”, agregó la figura de ATV.

Magaly Medina revela que la nana podría haber sido un elemento para la ruptura entre Karla Tarazona y Rafael Fernández. (ATV)

