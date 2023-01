Melissa Paredes en ‘Préndete’: su regreso a la conducción, primer conflicto con compañeros y feroz crítica a Ethel Pozo

Melissa Paredes regresó a la conducción de TV en medio de bombos y platillos. Como se recuerda, la actriz fue retirada de ‘América Hoy’ tras ser captada con Anthony Aranda cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

Después de más de un año, la modelo regresó a la animación a través de Panamericana TV, con Préndete, junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Los conductores no solo le dieron la bienvenida a Melissa Paredes, sino también le advirtieron que no dejarían de criticarla si es necesario, pues no les gusta la “hipocresía”. Asimismo, le aclararon que su actual pareja no les cae.

Ante ello, la actriz señaló que no tienen por qué meterlo, y que expresó que no tienen ningún problema si le dicen lo que piensan en la cara. “Yo no necesito franela”, aclaró.

Te puede interesar: Melissa Paredes: “He cometido errores, pero no me pueden tildar de mala”

Melissa Paredes llegó al set luciendo un vestido color chicle. Con mucha energía, la modelo pisó el escenario y mostró un challenge que había preparado para su público.

“Lo que pasa es que la bebé tiene a su bailarín al costado, y en mi caso no tengo ni perro que me ladre”, indicó Karla Tarazona.

Melissa Paredes debutó en Préndete.

Critica el look de Ethel Pozo

Como parte del programa, las conductoras hablaron de la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, la cual se realizó el pasado sábado 7 de enero. Melissa Paredes no dudó en vanagloriar el look de la novia, indicando que se lució en esta fecha especial. En el momento de hablar de Ethel Pozo, la actriz no dudó en criticarla. “Menos es más”, resaltó.

“Demasiado todo, demasiado arete, demasiado pelo, demasiado vestido. Yo no seré experta en moda, pero me parece que estaba muy ajustada, muy apretada, muy grande el vestido, muy grande el vestido, muy grande el arete”, dijo la conductora de TV. “Yo creo que esta vez no le atinó, Ethel a veces se viste muy lindo, pero creo que a veces también peca de exagerar mucho. Yo opino que no le fue bien. Muy ajustada la parte de arriba”, continuó.

SEGUIR LEYENDO