Javier Dulzaides asegura que Nicola Porcella ha crecido como actor: “Antes lo veía y decía ‘¡santo cristo, qué es esto!’”

Nicola Porcella, quien se hizo conocido por participar en ‘Esto es Guerra’, sorprendió a sus seguidores al formar parte de ‘Travesuras de la Niña Mala’. En la serie mexicana comparte rol con otros artistas peruanos, como Vanessa Saba, Juan Carlos Rey de Castro, Roberto Prieto y Javier Dulzaides. Este último se refirió al talento actoral del exchico reality.

En una entrevista exclusiva con Infobae, el actor peruano, recordado por su papel de Marco en ‘Al Fondo Hay Sitio’, habló sobre el desempeño y evolución de Nicola Porcella, quien posee una pequeña pero importante participación en la producción internacional.

“No lo he visto como tampoco he visto a los demás peruanos. Pero lo que está haciendo Nicola está muy bien. Los tiempos han cambiado y las formas de aprender actuación también han cambiado. Hoy en día lo que funciona mucho son las redes sociales, en la serie hay actores que salieron de TikTok y son muy buenos. No hace falta estudiar 15 años de arte, los tiempos no son iguales”, señaló en un inicio.

“¿Por qué voy a criticar a Nicola Porcella, por qué él no pasó por la escuela de Alberto Ísola y no hizo 15 años en la Católica, por eso no es actor? Ya no puedes decir eso porque si bien es cierto tienes que prepararte y estudiar en algunos talleres, ya no es la única forma”, agregó.

Además, Javier Dulzaides consideró que el exchico reality puede desarrollar una carrera actoral, ya que es bastante conocido en Perú y México por haber participado en ‘Esto es Guerra’ y ‘Reto 4 elementos’. “Aprovechó su momento en los reality, su boom y ahora está en México representando al Perú como actor, se está metiendo en la industria y está bien”, sostuvo.

Evidente evolución

El actor nacional aseguró que, inicialmente, no le agradó la actuación de Nicola Porcella en ‘Ven baila, quinceañera’, donde compartió escenas con Angie Arizaga, su expareja. Recordemos que Jely Reátegui los tildó de “puertas” en su momento.

“No me gustaba como actor en ‘Ven Baila’, lo miraba y decía ¡santo cristo, qué es esto! Ahora que lo he visto, digo ‘como ha mejorado’. Y es que ahora tiene profesores de actuación y coach de acento neutro en México. Ahora sí hay una evolución y se nota”, resaltó.

Finalmente, se mostró en contra de aquellas personas que deciden si una figura es actor o no por el simple hecho de haber estudiado en una escuela. “Estoy en contra cuando los actores nos damos mucha importancia y dicen que nuestra profesión es sagrada y que la única forma que se te puede decir actor es que me digas de qué escuela viniste, no, no necesariamente”, sentenció Dulzaides.

