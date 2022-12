Nicola Porcella fue víctima de estafa y expone al sujeto: “Me pasó a mí y a varios amigos”

Nicola Porcella fue víctima de estafa en redes sociales. (Instagram)

Nicola Porcella decidió compartir con sus más de dos millones de seguidores, fotos y vídeos de la persona que lo habría estafado a él y a sus amigos. El exchico reality se tomó varios minutos para publicar una serie de historias de una página de Instagram que está enfocada en hacer público las denuncias del estafador.

Si bien, hace algunas semanas el modelo dio a conocer que el sujeto fue identificado con el nombre de Andree Godefroy López, ahora ha difundido mayor información con respecto a su caso. “Así como me estafaron a mí, a Pablo Heredia y muchos amigos más, el tal André Godefroy podría estafarte (…) Para que vean la vida que tiene con mi plata y la de los demás”, escribió el influencer en aquel entonces con una fotografía del joven en una piscina.

Según Nicola Porcella, el delincuente opera junto a su familia, pues se trataría de una red organizada de estafadores con amplia experiencia. “Acá la explicación cómo me estafó a mí y varios amigos, junto con su familia”, escribió sobre un post, en el cual se lee cómo habría estafado Godefroy a más de 15 personas.

En la publicación se detalla cómo es el modus operandi del joven en mención. Además, se indica que hasta la fecha habría logrado ganar más de medio millón de dólares engañando a múltiples personas. Incluso, utilizó el nombre de algunos funcionarios y trabajadores de entidades bancarias.

“Ha estafado a más de 15 personas robando sumas de dinero de más de $500 mil dólares en total. Estas estafas provienen de supuestas compras de carteras morosas, utilizando su estudio de abogado como fachada. Mostrando documentos falsos con firmas de funcionarios de bancos falsas, empleados del BCP, Mi Banco que no existen”, se lee en las primeras líneas.

Vecina de Nicola Porcella pone a la venta su departamento para alejarse de él

Aunque Nicola Porcella actualmente se encuentra alejado de la televisión, su vida privada sigue dando de qué hablar, especialmente luego que sus vecinos lo denunciaran por alterar el orden del edificio que comparten. Ellos acudieron al programa de Magaly Medina para hacer públicas sus quejas tras no encontrar una solución.

En una entrevista con ‘América Hoy’, Nicola Porcella afirmó que no todos los vecinos se quejaban, además que él consideraba que no realizaba mucha bulla, pues solo tenía reuniones sociales con amigos y no fiestas, como señaló una de sus vecinas.

Asimismo, contó que antes de irse a México, uno de sus vecinos puso a la venta su departamento para alejarse de él, pero que al enterarse de que posiblemente el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ ya no iba a volver más a Perú, decidió sacar el letrero de venta.

“La vecina que siempre se queja estaba vendiendo su departamento y un día llego y ya había sacado el letrero y le pregunto al portero y me dice que pensaba que me iba a ir a vivir en México. Yo le dije que me quedo y otra vez lo puso en venta”, indicó.

