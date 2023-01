Javier Dulzaides cuenta detalles de su personaje en la serie ‘Travesuras de la niña Mala’: “Es mi primer papel gay”

Javier Dulzaides nos cuenta sobre su papel en 'Travesuras de la niña mala'. Instagram

Javier Dulzaides luego de migrar a México, viene desarrollando su carrera en la actuación con mucho éxito en ese país. Hoy en día forma parte del elenco de la serie ‘Travesuras de la Niña Mala’ para Vix Plus, plataforma streaming de Televisa y Telemundo.

El joven actor ha actuado en novelas peruanas como ‘Ven, baila, quinceañera’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero actualmente interpreta a Juan Barreto en la producción internacional que está basada en el libro de Mario Vargas Llosa.

El artista cubano-peruano brindó una entrevista a Infobae y detalló todos los retos que tuvo que asumir para interpretar a este papel homosexual, la amistad que construyó en las grabaciones con el protagonista Juan Pablo Di Pace y otros actores.

Además, Javier Dulzaides comentó sobre la participación de Nicola Porcella en esta producción internacional. Expresó que el exchico reality ha demostrado una gran evolución en su performance en la actuación.

Javier, ¿cómo se llama tu personaje en ‘Travesuras de La Niña Mala’?

Juan Barreto y es el mejor amigo del protagonista Ricardo Somocurcio (Juan Pablo Di Pace).

¿De qué trata tu papel?

Mi personaje es un joven que pasa por varias etapas, en su infancia es heterosexual y cuando crece expresa su homosexualidad. Fue muy difícil abarcar el tema de la homosexualidad no solamente en la serie, sino porque era los años 70. Me reuní con los directores Alejandro Bazzano y Pavel Vásquez y nos propusimos hacerlo muy humano y que la gente le tenga cariño.

¿Cómo desarrollaste tu personaje? ¿En qué te enfocaste?

Me compré el libro cuando estaba en Madrid, cuatro meses antes de interpretar el personaje y lo entendí. Luego leí foros que hablaban de él y comprendí que Juan Barreto es un alma libre, pero necesitaba más.

¿De qué forma te apoyó la producción para construir el perfil de Juan Barreto?

Cuando llegué a las grabaciones en París, me lacearon el pelo, me pusieron muchas cosas y poco a poco fui conectando con mi personaje.

Javier Dulzaides es Juan Barreto en Travesuras de la Niña Mala. Instagram

¿Es tu primera experiencia en este tipo de papeles?

Sí, siempre había hecho personajes heterosexuales, villanos, muy oscuros y ahora me toca un personaje tan lindo, genuino, tan libre y sin etiquetas.

¿Cómo es la vida de Juan Barreto en los 70?

Bastante complicada porque mi personaje se termina contagiando de SIDA. Está esa delicada línea entre un personaje homosexual que podría ser estereotipado y a la vez que sabe que tiene sida. No sabe de qué se trata porque es una enfermedad nueva en esa época. Recuerdo que tuve que bajar mucho de peso para interpretarlo, baje más de 8 kilos para el papel.

El actor peruano, Javier Dulzaides le contó a Infobae de qué trata su personaje Juan Barreto en la serie 'Travesuras de la niña mala'. Edición: Carlo Fernández C. /Infobae.

¿Fue un reto bajar de peso de un momento a otro?

Estaba pesando 80 kilos en Madrid porque estaba entrenando. Pero me llaman de la serie y me dicen que tengo que bajar de peso porque me requerían muy flaco. Me dieron dietas especiales, donde comía solo dos o una vez al día, lo necesario.

¿Y no te daba hambre?

En la noche, sí me daba hambre, comí uno que otro chocolate y los directores nunca se enteraron (risas). Inclusive, ellos querían que estuviera más flaco, pero soy un ser humano.

¿Qué te ha enseñado Juan Barreto?

Juan Barreto es un personaje noble y tan genuino, está conectado con cosas tan básicas de la vida como simplemente amar y a mí me ayudó mucho en ese aspecto. Me enseñó que, por ejemplo, él fallece sin decir que amaba a sus seres queridos porque él tenía la etiqueta amor libre (sexo, drogas) y tenía una distancia emocional con su novio. Uno piensa que la vida es eterna, pero si te das cuenta, estamos aquí por un tiempo muy pequeño, hoy estamos y mañana no.

Javier Dulzaides cuenta qué ha aprendido de Juan Barreto, su papel en la serie de VixPlus. Edición: Carlo Fernández C./ Infobae.

Amistad con Juan Pablo Di Pace

¿Qué tal la química con el actor argentino Juan Pablo Di Pace?

La química que he tenido con él es una de las cosas más lindas de mi vida. Cuando empezábamos a grabar escenas teníamos mucha complicidad, como si fuéramos amigos de toda la vida. Pasamos de ser completamente desconocidos a tomarnos un café en París. Es un tipo encantador, me encanta Juan Pablo.

¿También tuviste escena con la protagonista Macarena Achaga?, ¿qué tal la relación con ella?

Compartí muy pocas escenas con ella. No la conocía y fue la primera vez que la veía. Es una chica que tiene un corazón lindo y es super talentosa.

El artista cubano-peruano, Javier Dulzaides le reveló a Infobae sobre la química que tuvo con el protagonista Juan Pablo Di Pace. Edición: Carlo Fernández C./ Infobae.

¿Alguna anécdota que recuerdes en las grabaciones con Juan Pablo?

Con él nos olvidábamos del guion y es que los que nos pidieron en ‘Travesuras de la Niña Mala’ es que todo sea muy natural. Era una química tan bonita que terminábamos de grabar y nos olvidábamos que habíamos dicho.

La mayoría de los personajes tienen que interpretar a peruanos; sin embargo, los actores principales son argentinos. ¿Cómo cuidaron el tema del acento?

Se trató de cuidar mucho el acento y se logró el neutro. El modificar el acento argentino de los actores protagonistas al neutro fue todo un logro, y que sea peruano fue aún más difícil. Yo apoyé a mis compañeros en lo que fue el acento peruano.

Javier Dulzaides compartiendo roles con Juan Pablo di Pace en Travesuras de la niña mala. Instagram

¿Cuánto tiempo dedicaron a la grabación de la primera temporada de ‘Travesuras de la Niña Mala’?

Grabamos el año pasado, estuvimos como cuatro meses por diversos países, Londres, Madrid y México.

¿Están en grabaciones de la segunda temporada o ya la empezaron?

Sí, ya empieza dentro dos a tres semanas.

Javier, ¿tienes otros proyectos en la industria de Televisa?

Sí, no te puedo decir el proyecto porque aún no he firmado, pero es una serie. Aquí la industria de la TV es muy grande.

¿Qué sientes de ser parte de esta producción internacional?

Imagínate, muy orgulloso.

En ‘Travesuras’ también participan los actores peruanos Vanessa Saba, Juan Carlos Rey de Castro, Rowi Prieto, entre otros, ¿cómo sientes compartir roles con ellos?

Lindo, cuando fuimos al avant premier nos tomamos una foto de peruanos a propósito. Es bien bonito encontrarse con otros peruanos y darte cuenta de que no estás completamente solo. De hecho, en las grabaciones no los vi porque la serie se grabó en distintos países.

Actores peruanos en serie 'Travesuras de la niña mala' en Vix Plus. Instagram

Opinión de la actuación de Nicola Porcella

Nicola Porcella también tiene una pequeña participación en la serie. Al inicio de su carrera como actor, él tuvo muchas críticas por su poca formación. ¿Qué te parece que esté actuando para Televisa?

No lo he visto como tampoco he visto a los demás peruanos. Pero, lo que está haciendo Nicola está muy bien. Los tiempos han cambiado y las formas de aprender actuación también han cambiado. Hoy en día lo que funciona mucho son las redes sociales, en la serie hay actores que salieron de TikTok y son muy buenos. No hace falta estudiar 15 años de arte, los tiempos no son iguales.

¿Por qué voy a criticar a Nicola, porque él no pasó por la escuela de Alberto Ísola y no hizo 15 años en la Católica, por eso no es actor? Ya no puedes decir eso porque si bien es cierto tienes que prepararte y estudiar en algunos talleres, ya no es la única forma.

Javier Dulzaides da su opinión con respecto a la participación de Nicola Porcella en la serie Travesuras de la Niña Mala. Edición: Carlo Fernández C./ Infobae.

¿Entonces Nicola podría desarrollar una carrera en la actuación?

Lo que está haciendo Nicola es muy inteligente, aprovechó su momento en los reality, su boom y ahora está en México representando al Perú como actor, se está metiendo en la industria y está bien.

Estoy en contra cuando los actores nos damos mucha importancia y dicen que nuestra profesión es sagrada y que la única forma que se te puede decir actor es que me digas de qué escuela viniste, no, no necesariamente. No somos tan importantes, en esta serie había más de 300 personas detrás de cámaras, extras, producción, directores y el actor es una pequeña parte. Eres la cara de la serie, pero no eres tan importante. Hay que dejar de etiquetar a las personas al decir, él puede ser actor o él no puede.

¿Cómo has visto la evolución en su actuación, desde cuando lo viste en ‘Ven Baila Quinceañera’ hasta la actualidad?

Muy bien, Nicola Porcella no me gustaba como actor en ‘Ven Baila’, lo miraba y decía ¡santo cristo, qué es esto! Ahora que lo he visto, digo ‘como ha mejorado’. Y es que ahora tiene profesores de actuación y coach de acento neutro en México. Ahora sí hay una evolución y se nota.

El actor Javier Dulzaides le contó a Infobae que ha visto una evolución en la actuación de Nicola Porcella. Edición: Carlo Fernández C./Infobae.

¿Vas a venir a Perú a promocionar la serie de VixPlus?

No, pero me gustaría regresar para hacer alguna producción en una película o una serie peruana. Me gustaría representar al Perú, en un alguna plataforma también.

Te hemos visto en tus redes sociales que publicaste una foto con el director Benicio del Toro en La Habana, Cuba, ¿vendrán algunos proyectos con él?

Todavía no hay nada claro y formal, pero he tenido una reunión con los posibles actores que van a estar en una película de él. Estoy emocionadísimo y super feliz de estar con actores que han ganado el Óscar, es otro nivel.

Javier Dulzaides. Instagram

