¿Alianza Lima y Universitario pueden descender si no juegan la Liga 1 2023? Lo que dicen las bases y más detalles

Ocho clubes anunciaron que no participarán de la Liga 1 si no se da marcha atrás con la medida cautelar.

Alianza Lima, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal, Cusco FC, Cienciano, Melgar, Deportivo Binacional y Sport Boys anunciaron que no participarán de la Liga 1 2023 hasta que se suspenda la medida cautelar que protege a la Federación Peruana de Fútbol sobre las transmisiones de televisión del torneo. Los ocho clubes se presentaron en una conferencia de prensa para marcar su posición al respecto, pues no están de acuerdo con el nuevo modelo del ente organizador y el mandato legal no especifica puntos importantes como que si se respetarán los contratos vigentes con el Consorcio Fútbol Perú: la FPF solo lo hizo a través de comunicados, pero no están escritos en el documento.

Después del anuncio de huelga de los equipos, varios se preguntan qué pasará con el torneo peruano que está programado para empezar este sábado 21 de enero. Según las bases del campeonato, si una escuadra no se presenta a su partido establecido, perderá por Walk Over. Y si decide no volver a jugar por segunda vez, descenderá automáticamente. Eso podría causar más problemas al fútbol peruano que ahora está más incierto que nunca.

“Si un club incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automáticamente a la categoría inferior inmediata, perderá por walkover (W.O) sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de tres (3) a cero (0) en favor de sus rivales y recibe la sanción de acuerdo con el Artículo 174°”, eso dice sobre no presentarse a dos encuentros.

Te puede interesar: Sin los 8 clubes en la Liga 1 2023: ¿qué partidos se jugarán este fin de semana?

Lo que dicen las bases del torneo peruano si un equipo no se presenta a un partido.

Los partidos que no se jugarían la primera fecha

Domingo 22 de enero

- Deportivo Municipal vs Unión Comercio (11:00 horas)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (13:00 horas)

- ADT vs Melgar (15:30 horas)

- Universitario vs Cienciano (15:30 horas)

Lunes 23 de enero

- UTC vs Cusco FC (15:30 horas)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas)

Los partidos que sí se jugarían

Sábado 21 de enero

- Sporting Cristal vs Academia Cantolao (15:00 horas)

- Deportivo Garcilaso vs Carlos A. Mannucci (17:30 horas)

- César Vallejo vs Sport Huancayo (20:00 horas)

Te puede interesar: GOLPERU vs FPF: cronología de la disputa por los derechos televisivos de la Liga 1

¿Se suspende el torneo?

Luego del anuncio de los ocho clubes que no participarán de la Liga 1, la Federación Peruana de Fútbol se pronunció al respecto reafirmando la medida cautelar y recalcando que se respetarán los contratos de Universitario de Deportes, C.A. Mannucci, Sport Boys y Centro Deportivo Municipal con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU). También resaltó que se quiso ayudar a los equipos para resolver todo de la mejor manera, pero estos no aceptaron.

“En reiteradas oportunidades, la FPF ha ofrecido a los clubes que mantenían contrato con CFP, asistirlos legal y económicamente ante cualquier acción interpuesta por este último, ante la ejecución de una supuesta cláusula de preferencia. Cabe señalar que esta supuesta cláusula no aplica sobre aquellos derechos de TV de la Liga 1″, se publicó en una parte del comunicado del ente organizador.

Además, se hizo un llamado a la reflexión para que desistan de su decisión de no jugar el torneo. “La FPF hace un llamado de responsabilidad a todas las instituciones y personas ligadas al fútbol peruano para que el inicio de la Liga 1 del presente año se realice con la legalidad correspondiente y fomentando el correcto desarrollo deportivo de la competición”.

Del mismo modo, unos días antes, deslizó la posibilidad de arrancar el campeonato con solo once equipos, los cuales serían Sporting Cristal, Academia Cantolao, Deportivo Garcilaso, Carlos A. Mannucci, César Vallejo, Sport Huancayo, ADT de Tarma, Alianza Atlético, UTC, Atlético Grau y Unión Comercio. “La Liga está preparada para iniciar la competición y en ese sentido lo que buscamos es que todos estén. Ya si nos notifican algo, ya tendremos que hacer las modificaciones necesarias”, declaró Héctor Lara, director de competiciones de la FPF.

Federación Peruana de Fútbol

SEGUIR LEYENDO