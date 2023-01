GOLPERU vs FPF: cronología de la disputa por los derechos televisivos de la Liga 1

Cada club de la Liga 1 tiene su bando. La mayoría se alineó con la FPF, mientras que Universitario, Alianza y seis clubes más con GOLPERU.

La Liga 1 2023 se inicia el próximo sábado 21 de enero en medio de un conflicto legal por los derechos televisivos que tienen enfrentados a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y al Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU, cuyas posiciones han dividido en dos bandos a los clubes participantes del torneo de primera división del fútbol peruano.

Esta disputa se inició en agosto del año pasado cuando la FPF comenzó el proceso de licitación en Chile y ha llegado a sus puntos más álgidos a menos de una semana de iniciar el campeonato, con amenazas de huelga y la incertidumbre sobre qué partidos serán televisados y cuáles no. Este conflicto también pone en jaque el principal ingreso económico de los equipos peruanos, montos que de no llegar a ningún acuerdo podría perjudicar a todas las partes involucradas.

Derechos televisivos: FPF retoma control

Durante los primeros compases del 2018, la FIFA le comunicó a la Federación que vuelva a organizar los torneos de fútbol profesional y con ello estaba incluido la comercialización y centralización de los derechos de TV, los cuales había cedido al Consorcio (GOLPERU) en 2013, durante la gestión de Manuel Burga, a cambio del 10% de los ingresos de cada club firmante.

El 22 de octubre de 2021 es una fecha clave en este entramado ya que con aprobación de la FIFA, y ratificación del TAS siete meses después, se aprueban por amplía mayoría (36 votos a favor, una abstención y tres en contra) los nuevos estatutos de la FPF en su Asamblea de Bases donde se indican que ellos son los propietarios de los derechos audiovisuales de los partidos oficiales del torneo, por lo que una vez finalizados los contratos del Consorcio con las instituciones deportivas, la entidad dirigida por Agustín Lozano era la encargada de explotar comercialmente los derechos de acuerdo a su conveniencia.

Casi diez meses después, el 8 de agosto de 2022, la polémica llegó hasta Chile, país al que viajó Agustín Lozano con conocimiento de que, salvo cuatro clubes, los clubes culminaban contrato con GOLPERU a finales de 2022. Es aquí donde la Federación decidió dar por iniciado el proceso de licitación para que todas las empresas interesadas en emitir la Liga 1 presenten sus propuestas.

Te puede interesar: Liga 1 2023: derechos de transmisión, disputas y todo lo que sabe de la polémica entre 1190 Sports y GOLPERU

Federación Peruana de Fútbol explicó su decisión de iniciar el proceso de licitación en Chile. (FPF)

Inicia licitación en Chile y clubes se pronuncian

Al día siguiente, el 9 de agosto, tres de los cuadros más representativos del balompié nacional como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano sentaron su posición en un comunicado advirtiendo los problemas que terminarían sucediendo meses después y señalando que “somos los clubes quienes sufriremos las consecuencias económicas de esta innecesaria controversia” y confirmando que no serían parte de cualquier negociación de la FPF al tener contrato con el Consorcio.

El proceso de licitación culminó el 10 de agosto y la FPF intentó explicar su polémica decisión de realizar la convocatoria en el extranjero apelando a un principio de neutralidad y objetividad. En esa misma línea, señalaron que se invitó al Consorcio (GOLPERU) a competir “libremente y en igualdad de condiciones” con otras propuestas, pero rechazaron el ofrecimiento.

Inicio de relación entre FPF y 1190 Sports

El jueves 11 de agosto, un día después de cerrado el proceso de licitación, se dio a conocer que la compañía global 1190 Sports había presentado una propuesta importante por la comercialización de los derechos televisivos. La experta en gestión y comercialización cuenta con el apoyo del fondo de inversionistas estadounidense 777 Partners y cuenta con experiencia en las dos ligas más importantes de Sudamérica como Brasil y Argentina, además de la selección chilena de fútbol.

Poco después de un mes, el 23 de septiembre, la FPF anunció un acuerdo de entendimiento con la internacional 1190 Sports, indicando que el nuevo modelo de comercialización es uno “asociativo”, centrado en el “fortalecimiento de todos los activos y los derechos para permitir su explotación integral, maximizar el valor económico de la Liga 1″.

La empresa 1190 Sports anunció que DirecTV y Best Cable podrán transmitir el torneo local. (Liga 1)

El 30 de septiembre, Alianza Lima, Alianza Atlético, Binacional, Cienciano, Melgar, Sports Boys y Universitario solicitaron a los organizadores del torneo se hagan públicos los documentos que “sustenten y acrediten que el proceso de licitación realizado cumplió con todas las etapas establecidas” al afectarlos “patrimonialmente”. También pidieron que se informe que empresas presentaron ofertas y que montos se ofrecieron.

Te puede interesar: Liga 1: 1190 Sports tendrá un canal de tv oficial para la transmisión de partidos del torneo

FPF anunció beneficios para clubes

La FPF organizó un encuentro con los clubes, integrantes de 1190 Sports y asesores externos el pasado 3 de octubre en el que la autoridad indicó que se “atendieron con absoluta apertura y transparencia, todas las consultas que se llevaron a la reunión”. Se brindará soporte legal y económico a los elencos nacionales ante los eventuales procesos que se inicien por los derechos de TV.

El diálogo entre la Federación y algunos clubes no mejoró y ante ello, Carlos Caro, vocero legal de la FPF, explicó mediante un video los beneficios económicos que recibirían las instituciones que se adhieran a la propuesto oficialista, entre los que resaltan el pago único de 500.000 dólares, recibir el 70% de utilidades y un aumento del 20% con respecto a los acuerdos que tenían con su operador anterior. También se advirtió que los clubes que no acaten las disposiciones podrían quedar descalificados de la competición, postura que finalmente retrocedieron.

Nuevos contratos con GOLPERU

En noviembre del año pasado, un nuevo capítulo se añadió a la polémica, pues el ente rector envío una misiva denominada “Declaración de Conformidad Compromiso” a 15 clubes participantes de la Liga 1 2023, con la cual renunciaban a sus derechos de TV, y si no lo hacían se ponía en entredicho su participación en dicha edición. Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano y Cusco FC no suscribieron dicho documento.

Tras no existir consenso con la FPF, el 16 de diciembre se conoció que Alianza Lima, Deportivo Binacional, Cienciano, Cusco FC y FBC Melgar decidieron renovar su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú y en conjunto con Universitario, Sport Boys, Mannucci y Municipal emitieron un comunicado detallando su accionar. Indicaron que la propuesta de GOLPERU era la “mejor opción y la más segura, transparente y beneficiosa” para sus intereses, y que a pesar de no contar con la venia de la Federación alegando a la “justicia, la legalidad y el fomento del deporte nacional, nadie puede impedir nuestra participación en la Liga 1″.

FPF suspendió nuevos contratos de GOLPERU

Poco más de 24 horas de anunciados los nuevos acuerdos de equipos con GOLPERU, la FPF dio el golpe más fuerte en lo que va de este conflicto legal. El Séptimo Juzgado Comercial de Lima impuso una medida cautelar a favor de la institución presidida por Agustín Lozano contra tres empresas entre las que figuraba el Consorcio, anulando los nuevos contratos firmados sin consentimiento de la Federación. Ante ello el canal 14 solo podrá transmitir los partidos de local de Universitario, Boys, Cienciano y Mannucci.

El 7 de enero, tras la disposición del Poder Judicial, los ocho clubes que hasta el momento se encontraban alineados con el Consorcio arremetieron y deslizaron la posibilidad de no participar en el campeonato local. “Solicitamos que la FPF desista de la acción cautelar ante el Juzgado Comercial, caso contrario los clubes firmantes no participaremos en la Liga 1 2023″, señalaron en un pronunciamiento. También indicaron sentirse discriminados del pago de medio millón de dólares que se otorgó a los elencos que se sumaron a la propuesta de 1190 Sports.

Ocho clubes, entre ellos 'U' y Alianza, piden a FPF desistir de medida cautelar para participar en el campeonato.

La Agremiación de Futbolistas del Perú (Safap) también juega su papel en este batalla. Casi en simultáneo con la advertencia de ocho clubes, instaron a convocar una reunión entre todas las partes y amenazaron que, de no hallarse una solución entre los 19 equipos aptos para la Liga, incurrirían a una huelga. El 8 de enero, un día después, la FPF no perdió tiempo en responder y señaló que la Safap no debería incitar a paralizar el torneo, pues provocarían graves sanciones a nivel local e internacional.

Te puede interesar: Liga 1: doce clubes respaldaron a la Federación y reconocieron titularidad de derechos de televisión

12 clubes reconocen derechos a la FPF y siete convocan conferencia

El último viernes 13 de enero, 12 clubes reconocieron que la Federación Peruana de Fútbol es dueña de los derechos audiovisuales e indicaron que iniciarán el torneo en la fecha establecida, el sábado 21 de enero. Sporting Cristal, Deportivo Municipal, UTC, Alianza Atlético, Cantolao, ADT, César Vallejo, Unión Comercio, Sport Huancayo, Atlético Grau, Carlos Mannucci y Deportivo Garcilaso son los firmantes de postura.

La mayoría de clubes de la Liga 1 se pronunciaron a favor de la FPF en un comunicado publicado el último viernes 13 de enero.

Hoy, lunes 16 de enero, se escribirá un nuevo episodio en la pugna FPF vs GOLPERU. Universitario, Alianza Lima, Binacional, Sport Boys, Municipal, Cusco FC, Cienciano y Melgar brindarán una conferencia de prensa desde las 16:30 horas de Perú en referencia a sus derechos televisivos. Aún queda mucha tela por cortar.

SEGUIR LEYENDO: