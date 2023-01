Sheyla Rojas reveló cuánto le afectó que la tilden de ‘interesada’: “Me dio mucha cólera”

Sheyla Rojas reveló cuánto le afectó que la tilden de ‘interesada’. (Willax TV)

Sheyla Rojas estuvo como invitada en ‘Amor y Fuego’ este 16 de enero y habló sobre algunos pasajes de su vida, como la polémica que desató el fin de su relación con Pedro Moral. Y es que, ambos estuvieron a punto de casarse en 2018 y de un momento a otro, sorprendieron con su ruptura. Aunque, en un principio, señalaron que fue por mutuo acuerdo, él contó que todo se terminó porque la modelo quería a un hombre “millonario”.

Esto generó que se comenzara a tildar de ‘interesada’ a la exchica reality y una ola de críticas en su contra. Ahora, luego de más de 4 años de lo sucedido, la exconductora de América Televisión reveló cómo se sentía cuando leía y escuchaba los comentarios negativos hacia su persona.

Sheyla Rojas comenzó asegurando que desde adolescente fue una persona que trabajó para lograr sus objetivos, por lo que le daba cólera saber que la gente pensaba que solo le importaba el dinero. Recordemos que, Pedro Moral aseguró que la presentadora canceló su boda porque no logró conseguir el dinero suficiente para hacer una mega celebración.

“Mucha gente puede hablar lo que sea y reírse, pero yo trabajo desde que tengo 17 años. Mis papás siempre me ayudaron, pero yo desde muy chiquita me pagué la universidad. Entonces, a una persona que trabaja desde chiquita y que te digan que eres una interesada, no nos gusta. Al principio a mí, eso me daba cólera y me picaba”, dijo.

“Que me digan que yo era interesada y que yo quería gastar mi dinero, me chocó”, agregó. En ese momento, Rodrigo González la interrumpió para recordarle que ella misma bromeaba con el tema. “Después (bromeaba). Ya cuando lo superé, hasta el día de hoy me río y digo: ‘en buena hora no me casé con él’“, sentenció la rubia.

Sheyla Rojas confiesa que le afectó mucho que la llamen interesada. (Captura)

¿Por qué terminó con Pedro Moral?

Tras el escándalo que desató las declaraciones de Pedro Moral, Sheyla Rojas no se quedó callada y señaló que era absurdo todo lo que había mencionado su expareja. Asimismo, aseguró que el fin de su romance no fue por un tema de dinero y descartó ser una mujer ‘interesada’.

“Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes”, señaló.

“Si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida. Definitivamente, yo soy mujer, pero también, a veces para dar el paso de casarse, uno se ilusiona, piensas que todo es color de rosa, pero vas viendo y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que definitivamente no es así”, añadió.

Sheyla Rojas y Pedro Moral.

