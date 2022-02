Sheyla Rojas se burla de Pedro Moral y explica por qué no lo llamó para felicitarlo por su boda

Sheyla Rojas felicita a Pedro Moral por su boda de una forma particular. (Foto: Instagram)

La exconductora de TV Sheyla Rojas señaló que le agradece a Pedro Moral todo lo que vivió con él, y que sí sabía que se casó a lo grande. Sin embargo, no lo llamó para felicitarlo. A través de una entrevista para Magaly Medina, la joven dio su particular razón.

La joven se comunicó con la periodista desde México para contar detalles de su relación con su novio Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston, con quien estuvo peleada tras encontrarle una comprometedora conversación donde llamaba “mi reina” a a otra mujer.

Sheyla Rojas indicó que todo fue una exageración de su parte, y tras tener una seria conversación sus problemas quedaron solucionados. Además, señaló que tiene el deseo de casarse y tener hijos con él, pero no lo va esperar mucho tiempo para que le de el anillo.

¿FELICITA A PEDRO MORAL?

En otro momento, Magaly Medina le habló sobre Pedro Moral y su reciente matrimonio con Fabiola Garavito. La joven señaló que sí sabía pero decidió no llamarlo por una razón.

“Yo tengo mucho que agradecerle por más que hayan dicho lo que sea. Agradezco mucho lo que viví con él, las experiencias y el aprendizaje que me dejó y la fama también” , dijo Sheyla entre carcajadas.

De inmediato, la periodista le comentó que su expareja hizo una boda por todo lo alto. “Hizo una boda donde se gastó su platita, no fue tan misia la boda. Tuvo orquesta, una decoración bonita, fue en club tuvo invitados. No fue una boda cualquier cosa”, contó Magaly.

“No fue una boda Moral”, acotó Sheyla, causando las risas en el estudio.

“Lo vi y me contó Antonio también, la verdad es que le deseo toda la felicidad del mundo... ¿Si lo llamé? Qué lo voy a llamar, quieres que lo traume más de lo que quedó, se casó y que bueno” , señaló Rojas entre risas.

Como se recuerda, Sheyla Rojas y Pedro Moral tenían planeado casarse el 4 de mayo de 2019. Sin embargo, la relación termino muy mal, al punto de que el joven la tildó de interesada.

“Te explico para unas personas no ser millonario es ser misio, para mí yo soy una persona normal común y corriente, millonario no soy”, expresó Pedro Moral a Beto Ortiz en el 2019, cuando participó en El Valor de la Verdad.

NUNCA AMÓ A PEDRO MORAL

En una edición de Amor y Fuego, en el mes de septiembre del 2021, Sheyla Rojas dio detalles de su relación con Pedro Moral, aclarando que nunca estuvo enamorada del él.

“Yo estaba muy ilusionada, no puedo decir enamorada porque me doy cuenta que nunca estaba enamorada de él. No me casé porque no me podía dar la boda soñada. No me casé con él (Pedro Moral) porque no estaba enamorada de él, y punto”, indicó Sheyla.

¿POR QUÉ SHEYLA ROJAS SE PELEÓ CON SIR WINSTON?

Sheyla Rojas dio detalles de su corta ruptura y reconciliación con su novio, con quien está viviendo nuevamente.

“Mira a mí me choca que mi novio le diga a otra mujer: ‘mi reina’. La única reina de esta casa y de su vida soy yo, entonces, quizá, yo lo tomé a mal, porque, a mí, esas cosas no me gustan”, indicó la exconductora de TV, quien recibió la rápida respuesta de la periodista.

Magaly se mostró contrariada con esta explicación y le preguntó si fue solo esa razón, o se estaba echando la culpa de todo por vergüenza a contar lo que realmente pasó.

Ante ello, la joven señaló que es tal cual ella lo estaba contando, reconociendo que es una exagerada. Aunque sí aceptó que para que se ocasiones esta pelea, los dos fallaron.

Sheyla Rojas confesó que malinterpretó las conversaciones que encontró en el celular de Sir Winston, donde le decía 'mi reina' a otras mujeres.

