Sheyla Rojas lanza ultimátum a su novio mexicano para que le proponga matrimonio

Sheyla Rojas envía ultimátum a su novio mexicano para casarse.

Sheyla Rojas no tiene tiempo para perder y le ha puesto un plazo definitivo a su novio mexicano, con quien tiene cerca de dos años de relación para que le pida matrimonio.

Ella se enlazó con el programa ‘América Hoy’ y allí señaló que en abril del 2023, cumple dos años de tener una romance con el empresario Luis Miguel Galarza.

“Nosotros en abril cumplimos dos años, obviamente yo si, por lo menos, quiero mi anillo y espero que vea este video y lo escuche”, dijo la modelo.

La conductora del magazine Janet Barboza le consultó a Sheyla Rojas cuánto tiempo está dispuesta a esperar para que su novio le dé el anillo de compromiso.

“No, tampoco puedo esperar más tiempo, por lo menos mi anillo de compromiso, algo más formal. Creo que no pase un año más, hasta abril tiene plazo”, dijo la influencer desde su casa en Guadalajara, en México.

Además, mostró la decoración navideña que ha realizado en su casa, incluyendo un gigantesco árbol de navidad. Comentó que lo hizo con ayuda de una diseñadora de ese país.

“Me gusta sentir la decoración navideña, en mi casa en Chiclayo, mi mamá siempre decoraba muchísimo, yo a Luis lo estoy incitando que haga lo mismo, que aquí mientras pase los años, mi casa esté llena de cosas de navidad”, reveló.

Sheyla Rojas defiende sus ‘arreglitos’ estéticos

Sheyla Rojas no se quedó callada ante los comentarios que hizo Tilsa Lozano, quien en una secuencia del programa ‘Estás en Todas’ señaló que no le gustan las mujeres que se hacen múltiples arreglos hasta el punto de parecer que tienen ‘cara de filtro’, en clara alusión a la exchica reality.

“Yo creo que es el gusto de cada una, pero a mí no me gustan las caras de muñeca, esas que parecen que viven con el filtro de Instagram, cara de filtro, a mí no me gusta. Yo siempre voy con la tendencia a lo natural”, dijo la exvengadora.

La expareja de Antonio Pavón se enlazó con el desaparecido programa ‘En Boca de Todos’ y aseguró que no le afectan las críticas a su cuerpo, pues ella sabe lo que se hace y le resta importancia a las opiniones de los demás.

“A mí también hay cosas que no me pueden gustar físicamente de ella o de cualquier otra mujer y cada quién (con lo suyo). Yo estoy bien con lo que me hice y lo que dice Tilsa Lozano me da igual”, resaltó la modelo.

“¿Tú le recomendarías a Tilsa que se haga algún arreglito o la ves bien?”, le consultó el conductor Ricardo Rondón y a lo que la influencer indicó que no está pendiente de lo que suceda con los demás.

“La verdad que ni siquiera me he fijado ni tomado el tiempo de poder ver si se podría hacer algo o no. Yo me fijo en mí y no en los demás. Cada quién con su gusto y a mí me gusta hacerme mis cosas“, puntualizó.

Finalmente, recalcó que “(Depende de mí) lo que yo me quiera hacer y punto”. Cabe mencionar que, Sheyla Rojas ha sido cuestionada en varias oportunidades por aparecer excesivamente en consultorios clínicos, realizándose alguna cirugía o intervención estética. Sin embargo, la rubia sorprendió el pasado mes de setiembre al decir que ya no se someterá a operaciones.

