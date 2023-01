El 71% de peruanos rechaza el gobierno de Dina Boluarte que solo tiene un mes y días en el poder

En un mes y unos días del gobierno de Dina Boluarte, la represión policial ha cobrado la vida de más de 40 peruanos. (El Comercio)

La situación política de la presidenta de la República, Dina Boluarte, se complica. Hoy se publicaron los resultados de las encuestadores del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e IPSOS Perú sobre el primer mes del gobierno que se instaló tras el fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre del exmandatario Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo de Chorrillos.

Según los datos de los sondeos, publicados este domingo en los diarios La República y El Comercio, Boluarte Zegarra registra una cifra alarmante: el 71 por ciento de peruanos y peruanas rechaza su Gobierno a lo largo del territorio nacional. La oposición a la actual mandataria se concentra con mayor notoriedad en regiones del centro, sur y oriente del país.

Este panorama se debería a las casi cincuenta muertes registradas durante las manifestaciones en ciudades como Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco que vienen desde diciembre del año pasado.

Por su parte, la jefa de Estado cuenta con tan solo el 19 por ciento de aprobación. Si se hablan por zonas en los que se sostiene se debe destacar a Lima Metropolitana y el norte. Finalmente el no sabe/ no opina se encuentra en un casi 10 por ciento.

Familiares y amigos cargan el féretro de Leonardo Hancco Chacca, muerto durante las protestas tras la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, en Ayacucho, Perú. 18 de diciembre, 2022. En el cartel se lee "Dina Boluarte asesina". REUTERS/Miguel Gutiérrez Chero

Legitimidad social

Por otro lado, las encuestas también incluyeron unas preguntas que darían luces sobre la poca legitimidad social que tiene Boluarte Zegarra al frente del Poder Ejecutivo.

En IEP se anota que el 80 por ciento de peruanos no estuvo de acuerdo con que la actual mandataria asuma las riendas del país tras la vacancia de Castillo. Hay que recordar que Boluarte mencionó durante meses en que si el profesor rural era destituido, se iba ir con él y no lideraría el Gobierno. Al final, no cumplió tal promesa que difundió en actividades públicas.

En tanto, el 15 por ciento sí respalda que ella haya accedido al cargo de manera constitucional. Solo el cinco por ciento no tiene una posición formada del tema.

Además, también se consulta si la situación del Perú mejorará o no con Boluarte en el cargo. El 46 por ciento de ciudadanos cree que todo se agravará con ella como jefa de Estado, lo cual se evidencia en las masivas protestas que no cesan cada día en regiones del interior del país.

Protestas en Perú: manifestantes protestan en Lima

Solo el 17 por ciento tiene optimismo en la exaliada de Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.

Renuncia

A partir de estos resultados, el escenario de una posible renuncia de Boluarte se acentúa más.

Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Perú (CNDHH) responsabilizó de forma directa a la jefa de Estado de la “represión policial” que se ha registrado en Puno y otras regiones del sur que continúan exigiendo el adelanto de elecciones generales para este 2023.

Por su parte, los Gobiernos regionales como Apurímac, Cusco y Puno exigen su salida inmediata. En tanto, el Colegio de Profesores del Perú y doce decanos de colegios regionales de abogados también alzaron su voz de protesta contra la mandataria.

En una entrevista con Infobae, el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, indicó que Boluarte debería contemplar este escenario para salir de la crisis. “Creo que hay que escuchar el clamor popular que mayoritariamente va en esa línea [el pedido de renuncia de Dina Boluarte]. No solamente los del sur porque hay una indignación generalizada por las muertes”, mencionó.

