Alessia Rovegno le dijo adiós al Miss Universo 2022: “Ha sido un viaje increíble y mágico”

Alessia Rovergno, Miss Perú 2022, participa en el Miss Universo 2022

Después de ocho meses de preparación, Alessia Rovegno demostró de lo que está hecha en la final del Miss Universo 2022. Este sábado 14 de enero, la peruana desfiló por última vez en el imponente escenario del Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Pero antes de competir, la modelo y cantante de 24 años publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. Alessia explicó lo que pasará con ella después de participar en el concurso de belleza.

“Miss Universo no se trata de una noche o de una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de formar parte de él. Aunque me he preparado para este concurso desde la pasarela hasta maquillaje y peinado y hablar en público, también estoy feliz de tener la pasión por la educación infantil desde siempre. Continuaré con ese trabajo después de que las cámaras y las luces se apaguen”, dijo en un inicio.

Tras ello, explicó por qué participó en el certamen nacional, donde fue criticada por su falta de experiencia. “Recuerdo que me dije: “Me voy a caer muchas veces en este proceso porque es algo nuevo para mí, que me saca de mi zona de confort, pero vale la pena porque se alinea con lo que quiero en mi futuro y lo que he estado haciendo en mi pasado.”

Alessia Rovegno es favorita para ganar el concurso de belleza internacional.

“Si realmente quieres ser una líder transformadora y una mujer empoderada que lidera con el ejemplo y no solo con palabras, entonces solo hazlo. Así que aquí estoy, creciendo y aprendiendo, dando lo mejor de mí y agradeciendo la vida”, añadió Alessia Rovegno.

Finalmente, agradeció a todos los peruanos y a Anne Jakkaphong, la nueva dueña del Miss Universo, por la oportunidad.

“Gracias a todos en mi 🇵🇪 y en todo el mundo por su apoyo, y Anne y Miss Universo por la oportunidad. Ha sido un viaje increíble y mágico, y siento que ya soy la mujer más afortunada del universo por teneros conmigo en esta aventura. No importa el resultado, llevo vuestro amor y apoyo conmigo siempre. Gracias”, sentenció.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022.

Alessia Rovegno no ingresó al Top 5

La modelo peruana logró clasificar en el Top 16 del Miss Universo 2022 junto a Miss Puerto Rico, Miss Curacao, Miss España, Miss India, Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Haití, Miss Australia, Miss República Dominicana, Miss Laos, Miss Sudáfrica, Miss Portugal, Miss Estados Unidos, Miss Canadá y Miss Trinidad y Tobago.

Alessia Rovegno desfiló en traje de baño y en vestido de gala. Aunque lució hermosa en el escenario, no logró clasificar en el Top 5. Quienes sí pasaron a la siguiente ronda fueron Miss Venezuela, Miss Estados Unidos, Miss Puerto Rico, Miss Curazao y Miss República Dominicana.

El Top 3 estuvo conformado por Miss Estados Unidos, Miss Venezuela y Miss República Dominicana.

Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022.

