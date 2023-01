Quién es Alessia Rovegno, la representante de Perú en Miss Universo 2022

Conoce a la mujer detrás de la corona. Ella es Alessia Rovegno, actriz y modelo que representa a Perú en el Miss Universo.

En junio del 2022, la organización del Miss Perú, liderada por Jessica Newton, presentó a las candidatas finalistas que se disputarían el título nacional para elegir a la representante en el megaevento del Miss Universo. Entre polémicas y críticas en las redes sociales, la modelo Alessia Rovegno se quedó con la victoria absoluta.

Su historia pública no inició en este concurso de belleza. Ella forma parte del denominado “Clan Cayo”, familia conformada por artistas y empresarios que han destacado en diferentes sectores. Antes de que volviera a radicar temporalmente en el país, las revistas locales ya la calificaban como “una modelo de proyección internacional”.

Stephanie Cayo, Barbara Cayo, Fiorella Cayo y Macs Cayo forman parte del “Clan Cayo”, siendo los hermanos que dieron a conocer su apellido en diversos rubros artísticos: actuación, música y baile.

Alessia Rovegno, Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

Biografía de Alessia Rovegno

Nació en Lima el 20 de enero del año 1998. Sus padres son Bárbara Cayo y Lucho Rovegno, ambos de descendencia italiana. Tiene tres hermanos, Gaetano, Valentina y Arianna. Con esta última tiene un grupo musical llamado “Alessia y Vambina”. Juntas han sacado temas propios y hecho covers. Esta faceta les ha permitido realizar conciertos en algunas provincias del Perú.

Te puede interesar: Final Miss Universo 2022 EN VIVO: Alessia Rovegno, minuto a minuto y detalles del concurso de belleza

La Miss Perú estudio en el colegio Markham College, considerada como una de las instituciones educativas más caras del Perú. Desde muy pequeña estaba segura de que quería dedicarse al modelaje. Esta decisión, apoyada por su familia, la motivó a que iniciara una nueva vida en Estados Unidos al cumplir los 19 años.

Esta etapa la inició en New York, Estados Unidos, país donde se preparó y obtuvo sus primeros trabajos en las pasarelas y sesiones de fotos. Su dedicación y perseverancia permitieron que en un corto plazo vea los frutos de su esfuerzo. Protagonizó portadas de revista, modeló para conocidos diseñadores y formó parte de la Semana de la Moda, uno de los eventos más importantes de la industria.

Aunque su formación profesional la realizó en el extranjero, su corazón seguía conectado con el Perú, por lo que venía frecuentemente para ver a su madre y tíos. Para julio de 2018 estuvo envuelta en su primera polémica, al ser el rostro de la edición de Fiestas Patrias en la revista Cosas.

Polémica de Alessia Rovegno por portada de revista.

“¡Viva el Perú! Visitamos al glorioso regimiento Húsares de Junín, libertados del Perú, junto a Alessia Rovegno, la modelo peruana con mayor proyección internacional”, mencionaba la publicación. Su aparición desató un enfrentamiento entre quienes la celebraban y aquellos que criticaban que usara la vestimenta histórica.

Resaltaron que por sus facciones y características físicas no cumplía con el estándar para representar a los peruanos. Los parientes de Alessia no dudaron en responder y defenderla. “Que una sea blanca o rubia, no te hace menos peruana”, escribió su tía, la actriz Stephanie Cayo.

En solitario o con su hermana, la modelo de 23 años no ha dejado de hacer música. Sabe tocar piano y guitarra, además de cantar. Para octubre del 2021 lanzó su tema “Un amor como el nuestro”.

Su nombre volvió a sonar con fuerza, y protagonizando titulares en la prensa de espectáculos, cuando el chico reality Hugo García dio a conocer que habían iniciado una relación, publicando una serie de fotos en su cuenta de Instagram, el 12 de diciembre del 2021.

Los jóvenes enamorados no ocultan su amor, mostrando sus momentos más tiernos en las redes sociales. Esta exposición causó que los usuarios se manifestaran en los comentarios de las fotos y videos, mencionando que tenía todo el potencial para ser una Miss Perú.

Al parecer, el pedido popular llegó a oídos de Jessica Newton, organizadora del certamen nacional, quien la invitó a participar en el año 2022. En la ceremonia, que se transmitió en “Esto es Guerra” de América TV, mostró su talento en la pasarela y desenvolvimiento. En solo un par de minutos, Alessia Rovegno fue tendencia en Internet por una respuesta que dio cuando le preguntaron sobre el bullying.

Finalistas del Miss Perú 2022 / Créditos: Instagram.

“...No estamos conscientes del daño que esto le puede causar a las personas: depresión, ansiedad, aislamiento global. Es un tema que se le tiene que poner mucho énfasis”, comentó.

Al obtener el título, y teniendo el respaldo de Newton y la organización, la joven modelo se comprometió a su preparación para dar la talla en el certamen internacional. Aproximadamente, cinco meses ha durado su trabajo con profesionales, teniendo clases de oratoria, pasarela, y más.

¿Cuál es la edad de Alessia Rovegno?

La modelo nació en el año 1998. Actualmente, tiene 23 años. Su profesión es ser modelo y cantante a tiempo completo.

Te puede interesar: Miss Universo 2022: ¿Qué candidatas pasaron la preliminar y llegaron a la noche final?

¿Cuánto mide Alessia Rovegno?

Su estatura es de 1.80 metros. Este porte le permitió destacar en la competencia nacional, así como en la internacional donde se enfrenta a más de 80 candidatas.

Alessia Rovegno, candidata al Miss Perú 2022, dejó impactados a sus seguidores con una particular respuesta. (Foto: Instagram)

¿Quién es el novio de Alessia Rovegno?

Hugo García es la actual pareja de Alessia Rovegno. Iniciaron su relación en diciembre del 2021. Él la ha acompañado durante todo el proceso de preparación para el Miss Universo y Miss Perú. Ambos decidieron vivir temporalmente en Estados Unidos para cumplir con algunos contratos de modelaje.

Alessia Rovegno y Hugo García

Como enamorados, han sido elegidos para ser embajadores de marcas y campañas publicitarias. Cuando sus tiempos coinciden, viajan por el país y el extranjero.

“Que las risas nunca falten. Me encantó verte feliz y con esa seguridad que te caracteriza. Hoy es el día, mi amor, y como tú dices, no hay mayor satisfacción cuando haces algo con el corazón y saber que diste lo mejor de ti”, fue el mensaje que le dedicó Hugo García antes del evento central en Estados Unidos.

Hugo García pasó Navidad con su novia Alessia Rovegno. Foto: Instagram

¿Quién es la madre de Alessia Rovegno?

Bárbara Cayo es la madre de Alessia Rovegno. Es una cantante y actriz que ganó popularidad en el país con la novela “Torbellino” en 1997, además de lanzar con su hermana Fiorella una canción famosa llamada “Si vinieras por mi”. En los últimos años la hemos visto dando vida a Rafaella, la hija de Francesca Maldini en “Al fondo hay sitio”.

¿Quién es Lucho Rovegno?

Lucho Rovegno, es un próspero empresario y dueño de la Baguetería Pastelería Rovegno, ubicada en el distrito de San Isidro. Este es un negocio familiar que se ha mantenido vigente con el paso de los años. Sus hijas, Arianna y Alessia lo ayudan en la administración del local. Es conocido por sus postres y por la venta de panetones durante la temporada navideña.

Miss Perú: Alessia Rovegno. (Foto: José Manuel Vilela)

¿De dónde es Alessia Rovegno?

La modelo es de nacionalidad peruana con ascendencia italiana por parte de sus padres. Desde los 19 años radica en Estados Unidos, país que eligió para iniciar su carrera profesional como modelo.

Alessia Rovegno Instagram

La Miss Universe Perú 2022 también se ha dedicado al trabajo de sus redes sociales. Alessia Rovengo en Instagram tiene 775 mil seguidores. En su cuenta muestra sus trabajos como modelos, viajes familiares y con su pareja, así como la labor social que realiza con su hermana.

Seguir leyendo