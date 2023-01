Susy Díaz aparece sin su rubia cabellera y usuarios la llenan de halagos: “Te queda lindo el negro”

Susy Díaz cambió su rubia cabellera y usuarios la llenan de halagos. (Instagram)

Susy Díaz dejó a más de uno sorprendido al aparecer con el cabello oscuro. La polémica figura de televisión utilizó sus redes sociales para grabarse mientras estaba en una fiesta, pero lo que más llamó la atención fue el radical cambio de look que decidió hacerse para celebrar el cumpleaños de su amigo.

A lo largo de la trayectoria de la exvedette, no solo sus voluptuosos labios rojos han destacado, pues su rubia cabellera nunca ha cambiado. Desde que llegó a la fama, la excongresista ha mantenido su cabello largo en tonos dorados. Sin embargo, esta vez quiso apostar por el color negro.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Susy Díaz se tomó unos minutos para compartir con sus más de 241 mil seguidores que estaba disfrutando de una reunión con amigos cercanos. Aunque, no habló nada de su radical cambio y estaba con una gorra que impedía ver si solo se trataba de una peluca, no dudó en grabarse.

Rápidamente, sus fanáticos no dudaron en llenarla de elogios y resaltar que el cabello oscuro le queda muy bien. Como se sabe, Susy Díaz se ha ganado el cariño de miles de peruanos, que no dejan de halagarla cada vez que la ven y apoyarla en todos sus proyectos.

“Que lindo te queda el cabello oscuro, te hace mucho más joven y guapa. Ya no vuelvas al rubio, bendiciones”, “Te queda hermoso el color negro, ya era tiempo que te hagas un cambio de look”, “Que guapa te ves con el cabello oscuro, Susy”, “El cabello negro te queda regio”, fueron algunos de los comentarios.

Susy Díaz postulará al Congreso en las próximas elecciones

En una entrevista con Infobae, Susy Díaz recordó su etapa como congresista en el periodo 1995-2000. La exvedette reveló que ya aceptó ser parte de un partido político para presentarse en las próximas elecciones. “Tengo invitaciones de dos partidos grandes, uno de ellos es Somos Perú, ya he dicho que sí. Voy a ver, no sé cómo será, pero por el momento he aceptado ese partido”.

Asimismo, confesó la razón por la cual no pudo volver a ser congresista en el pasado. “Yo no he podido candidatear porque era imagen de marcas muy grandes, una de las cláusulas del contrato era no tocar temas políticos, eso me tenía amarrada. Por eso no podía regresar al Congreso”.

Finalmente, si logra obtener un curul en el Congreso, su promesa es defender la economía. “Mis proyectos de ley siempre han defendido la economía del público que ha votado por mí. Entre los proyectos que presenté y aprobaron estaban la exoneración del IGV al 18% de los productos de primera necesidad, que las personas con terrenos tengan su título para que puedan construir su casa, que no suba la luz, el agua. Siempre defenderé la economía”.

