Melissa Paredes se burla de Rodrigo Cuba por elogiar nueva canción de Shakira: “Mosquito muerto”

El nuevo tema de Shakira junto a Bizarrap ha ocasionado todo tipo de reacciones en internet. Rodrigo Cuba, mediante su cuenta de Instagram, se animó a dar su apreciación sobre esta canción, que estaría dirigido a Gerard Piqué.

“Top”, fue el comentario que dejó el futbolista en la publicación que realizó el productor argentino junto a la cantante colombiana. Lo que nunca imaginó el jugador del Sport Boys es que le recordarían su ampay con una joven piurana.

“Más con... es este, le pones los cuernos a Ale embarazada. Se olvidó de las piuranas que se... en las juergas y hacia la de Drácula”, fue el mensaje que le dejó una usuaria de Instagram, el cual fue replicado por el programa ‘Préndete’.

Como era de esperarse, Melissa Paredes comentó sobre las críticas que hubo contra su exesposo, indicando que era un ‘mosquito muerto’, pues intenta hacerse el bueno cuando en realidad es otra persona fuera de las redes sociales.

“Quiso terminar como ‘vistima’, pero terminó como mosquito muerto. Por eso yo no me hago la mosca muerta, yo soy como soy, al que le gusta bien y al que no también”, comentó la conductora de ‘Préndete’ al respecto.

Este comentario de Melissa Paredes fue apoyado por su Karla Tarazona, quien aseguró que en el mundo de la televisión muchos buscan hacerse el ‘mosquito o mosquita muerta’ en una situación que no les favorece para nada.

Melissa Paredes entrevistaría a su expareja y la empresaria. (Captura)

Melissa Paredes podría entrevistar a Rodrigo Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes volvió a la conducción de televisión a través de la señal de Panamericana. Durante sus primeros días en el espacio ‘Préndete’, sus compañeros le realizaron más de una pregunta incómoda a la exchica reality.

Una de las consultas que le hicieron estuvo relacionado a Rodrigo Cuba y Ale Venturo, con quienes supuestamente llevaría una buena relación por el bienestar de su pequeña hija. Karla Tarazona le preguntó a la exmodelo si ella estaría dispuesta a entrevistar a su exesposo y su nueva pareja.

“Normal, que vengan todos. Yo normal, creo que trabajo es trabajo y para todos hay espacio, yo feliz”, fue la respuesta de la también actriz, quien empieza una nueva etapa tras haber sido separada de ‘América Hoy’ hace más de un año.

