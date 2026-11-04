Perros y gatos

¿Los gatos sirven para combatir las arañas en el hogar? Esto dicen los veterinarios

La conducta predatoria de los felinos tiene límites como método de prevención, según advierten profesionales de la salud animal y el comportamiento

Ilustración en acuarela de un gato atigrado sentado sobre un suelo de baldosas claras, mirando a una araña negra frente a él.
El instinto de caza lleva a muchos gatos a perseguir animales pequeños que se mueven de forma rápida e imprevisible. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los gatos pueden perseguir y, en ocasiones, capturar arañas dentro de la casa, pero su presencia no garantiza que el hogar quede libre de estos arácnidos. Su conducta responde al instinto de caza y no equivale a un método de control de plagas.

El movimiento de una araña activa el comportamiento de caza

Los felinos domésticos conservan patrones predatorios que se activan ante presas pequeñas y móviles. Mikel Delgado, doctora en Psicología y consultora certificada en comportamiento felino, explicó a Good Housekeeping que los gatos comen sobre todo pequeños mamíferos y aves. Aunque también pueden ingerir lagartijas, insectos y arañas.

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Infografía con una ilustración de un gato que acecha a una araña en una sala, junto con seis recuadros explicativos con textos e iconos.
La presencia de un gato puede evitar encuentros aislados, pero no reemplaza las medidas de prevención en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es una respuesta exclusiva frente a las arañas, precisó, sino que está vinculada a movimientos erráticos de animales que el gato percibe como accesibles.

El comportamiento tiene respaldo en observaciones sobre la especie. La organización International Cat Care señala que los gatos son cazadores por naturaleza y el juego permite expresar secuencias de acecho, persecución y captura. Por eso, ver a un animal seguir una araña con la mirada o dar zarpazos no implica necesariamente hambre ni una conducta fuera de lo habitual.

La caza, sin embargo, no debe incentivarse como entretenimiento. Delgado recomendó ofrecer alternativas que canalicen esa conducta, como sesiones de juego interactivo, objetos que permitan jugar en solitario, búsqueda de alimento y entrenamiento basado en refuerzos. Estas actividades pueden reducir el interés del animal por estímulos del entorno sin pretender eliminar por completo un impulso innato.

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Gato atigrado blanco y marrón salta en la hierba. Un saltamontes verde vuela frente a la pata delantera del gato. Fondo de hierba alta, flores y muro de piedra.
Sellar grietas, retirar telarañas y reducir refugios ayuda a limitar la aparición de arañas en interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gato no alcanza para reducir una población de arañas

La presencia ocasional de un gato puede terminar con alguna araña que atraviese una habitación, pero no constituye una barrera eficaz contra una infestación. Muchas especies buscan espacios húmedos, con refugio y disponibilidad de presas, como insectos. Esos sitios pueden incluir sótanos, entretechos, grietas, depósitos u otras zonas a las que el animal quizá no acceda.

La Universidad Estatal de Colorado indica que las arañas se alimentan de insectos y otros artrópodos, y que su presencia en interiores suele estar relacionada con condiciones favorables de refugio y alimento.

Primer plano de un gato atigrado de color marrón y negro rascando vigorosamente un sofá de tela beige, con garras extendidas y tela deshilachada visible.
Una marca en la piel no confirma por sí sola una mordedura y requiere observar la evolución de los síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución recomienda, antes que depender de una mascota, reducir escondites y sellar puntos de entrada. Entre las medidas domésticas que propone esa guía se encuentran:

  • Aspirar o retirar telarañas con regularidad
  • Disminuir el desorden en sótanos, espacios de guardado y áreas oscuras
  • Sellar grietas y hendiduras cercanas a cimientos, puertas y ventanas
  • Eliminar acumulaciones de madera, rocas o materiales junto a la vivienda
  • Limitar los insectos que sirven de alimento a las arañas

Reducir refugios y fuentes de alimento resulta más relevante para disminuir los encuentros. Si el número de ejemplares es alto o persiste, Delgado sugirió consultar a un especialista en control de plagas que evalúe la causa y proponga medidas compatibles con animales de compañía.

Un gato atigrado camina sobre una alfombra en un salón junto a una cama gris para mascotas, un ratón de juguete y una pelota.
Los especialistas recomiendan mantener a los animales domésticos alejados de zonas oscuras y poco transitadas, donde pueden instalarse algunas especies de arañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mordeduras requieren atención según los síntomas y zona

La mayoría de las arañas no busca atacar a animales grandes y muerde cuando queda atrapada o se siente amenazada. El Burke Museum, institución especializada en historia natural y aracnología, advierte que son pocas las especies cuyo veneno puede perjudicar a personas, perros o gatos, aunque las condiciones cambian según la región.

Rebecca Greenstein, veterinaria, señaló al medio que una marca roja repentina no confirma por sí sola una mordedura de araña. Puede corresponder a la picadura de otro insecto, lesión, infección cutánea inicial u otra causa. Si se conoce que el contacto fue con una araña no venenosa y solo hay irritación leve, recomendó vigilar la zona, aplicar una compresa fría durante poco tiempo e impedir que el gato se lama.

Un gato atigrado de color naranja mira un escarabajo verde iridiscente sobre una hoja de hierba en primer plano con fondo de follaje y tierra.
La supervisión en garajes, depósitos y rincones oscuros reduce el riesgo de contacto con especies que puedan resultar peligrosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación cambia si el animal vive en un área donde habitan especies venenosas o presenta inflamación marcada, enrojecimiento que avanza, dolor o signos generales de malestar.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Biomédicas de la Universidad Texas A&M aconseja atención veterinaria ante una mordedura observada o cuando una zona roja e hinchada empeora o no mejora en 24 horas.

Supervisar al gato en garajes, galpones y sectores poco transitados, además de revisar rincones oscuros, reduce la posibilidad de contacto. La curiosidad felina puede explicar la persecución, pero la prevención ambiental y consulta profesional ante síntomas siguen siendo las principales medidas de cuidado.

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