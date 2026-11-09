Cómo lavar cobijas, camas y tapetes de perros y gatos para reducir las pulgas

Una pulga hembra pone entre 30 y 50 huevos al día sobre las mascotas y los textiles del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pulgas dejan huevos, larvas y pupas en las cobijas, camas y tapetes donde perros y gatos descansan. Lavar estos textiles con agua caliente, detergente y secado completo reduce los sitios donde el parásito puede seguir desarrollándose dentro de la vivienda.

La pulga adulta vive sobre el animal, pero sus huevos caen en el entorno. El National Pesticide Information Center indica que una hembra puede poner entre 30 y 50 huevos por día, muchos de ellos en la cama de la mascota, alfombras, sillones y otras superficies textiles.

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Ese ciclo explica por qué tratar únicamente al perro o al gato no suele resolver una infestación. Las pulgas jóvenes continúan desarrollándose lejos del animal y pueden volver a convertirse en adultas días o semanas después de una limpieza aislada.

Los textiles donde duerme la mascota concentran las fases jóvenes

La especie que afecta con frecuencia a perros y gatos es Ctenocephalides felis, conocida como pulga del gato. Según el Merck Veterinary Manual, los huevos se desprenden del pelaje y se acumulan en los espacios que la mascota usa de forma cotidiana.

Las larvas evitan la luz y buscan refugio entre las fibras de tapetes, cobijas, rellenos de camas y muebles tapizados. Ahí encuentran pelo, polvo, escamas de piel y excremento de pulga, una mezcla que les aporta alimento durante su desarrollo.

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Más tarde forman pupas dentro de capullos que se adhieren a los textiles. Esos capullos pueden resistir varias intervenciones y liberar pulgas adultas cuando detectan vibraciones, calor o dióxido de carbono, señales asociadas con el paso de personas o animales.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda priorizar las zonas donde los animales descansan. Concentrar el lavado y el aspirado en esos puntos permite disminuir la cantidad de huevos y larvas antes de que completen su ciclo.

La especie que afecta con frecuencia a perros y gatos es Ctenocephalides felis, conocida como pulga del gato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua caliente y el detergente limpian las fibras

Las cobijas, mantas, fundas y camas lavables deben pasar por el ciclo de agua más caliente que permita la etiqueta. Materiales como algodón, poliéster resistente o fundas removibles suelen tolerar mejor temperaturas elevadas que rellenos delicados, espumas o telas impermeables.

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Fuentes de cuidado animal como Hundeo recomiendan lavar los textiles usados por perros a cerca de 60 grados Celsius cuando el material lo permita. La combinación de temperatura, detergente y movimiento de la lavadora reduce la supervivencia de huevos y larvas.

El manual de manejo integrado de plagas de la Universidad de Tennessee documenta que las larvas son vulnerables al calor y a la falta de humedad. El lavado reúne varias acciones al mismo tiempo: desprende organismos de las fibras, elimina residuos y somete las telas a un ambiente adverso.

El detergente no necesita ser un producto antipulgas. Su función consiste en arrastrar suciedad, grasa, pelo, sangre seca y excrementos de pulga. Al retirar ese material, disminuye el alimento disponible para las larvas que puedan quedar en otras superficies del hogar.

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El secado completo refuerza la limpieza de cobijas y camas

Después del lavado, las telas deben secarse por completo antes de volver a colocarse en el sitio de descanso del animal. Una secadora con temperatura alta, si la etiqueta lo permite, añade calor y desecación al proceso de limpieza.

La baja humedad perjudica el desarrollo de larvas. El mismo manual de la Universidad de Tennessee señala que estas fases necesitan condiciones de humedad adecuadas para sobrevivir. Un textil completamente seco ofrece menos posibilidades para que sigan desarrollándose.

Cuando no hay secadora, las cobijas pueden tenderse en un área soleada, limpia y ventilada. El sol ayuda a secar la tela, aunque sus resultados dependen del clima y no reemplazan la regularidad del lavado ni el tratamiento del animal.

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Los suavizantes o aromatizantes no eliminan pulgas. Si se utilizan, deben elegirse con cautela, sobre todo cuando hay mascotas con alergias cutáneas o respiratorias. Un detergente habitual, un enjuague suficiente y secado completo suelen ser suficientes para esta rutina.

Pautas para lavar las camas de mascotas y erradicar pulgas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tapetes removibles requieren el mismo tratamiento

Los tapetes pequeños y las alfombras que caben en la lavadora deben lavarse junto con las cobijas y fundas de cama. Antes, hay que revisar sus instrucciones de cuidado para evitar que el calor deforme la base, desprenda adhesivos o reduzca su vida útil.

No conviene sacudir estos objetos dentro de la casa. Esa acción puede dispersar polvo, pelo, huevos o insectos hacia otras habitaciones. Lo recomendable es recogerlos con cuidado y llevarlos directamente al área de lavado o colocarlos temporalmente en una bolsa cerrada.

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La Universidad de California, mediante su programa de manejo integrado de plagas, incluye el lavado de tapetes y ropa de cama de mascotas entre las medidas físicas para reducir la presencia de pulgas. Esta práctica funciona mejor cuando se sostiene durante varias semanas.

Las camas grandes, viejas o con rellenos que no se pueden lavar merecen una revisión especial. La EPA señala que sustituir ropa de cama muy deteriorada o contaminada puede ser una alternativa cuando el material se ha convertido en un refugio difícil de limpiar.

Aspirar las alfombras fijas ayuda a cortar el ciclo

Las alfombras fijas y los muebles tapizados requieren aspirado frecuente porque no pueden lavarse en máquina. Hay que recorrer las áreas donde duerme la mascota, debajo de sillones, cerca de rodapiés, esquinas, grietas del piso y zonas con acumulación de pelo.

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La EPA recomienda aspirar diariamente durante la primera etapa de una infestación. La aspiradora puede recoger adultos, huevos y residuos orgánicos. Sus vibraciones también pueden estimular la salida de pulgas desde algunas pupas, lo que permite retirarlas en pasadas posteriores.

Las larvas se refugian profundamente entre las fibras, por lo que el aspirado no elimina todas de una vez. Aun así, retirar su alimento reduce sus posibilidades de desarrollo. El trabajo repetido suele ser más efectivo que una limpieza profunda realizada una sola vez.

El contenido de la aspiradora debe desecharse fuera de casa. Si tiene bolsa, se recomienda retirarla y cerrarla dentro de otra bolsa antes de tirarla. Si funciona con depósito, conviene vaciarlo en una bolsa sellada y limpiarlo conforme a las instrucciones del aparato.

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Las alfombras fijas y los muebles tapizados requieren aspirado frecuente porque no pueden lavarse en máquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento de cada mascota evita nuevas puestas de huevos

Lavar las camas no será suficiente si las pulgas adultas continúan sobre perros o gatos. La Asociación Médica Veterinaria Estadounidense recomienda combinar las medidas de higiene con preventivos o tratamientos antiparasitarios adecuados para cada animal.

Todos los animales que viven en la casa deben revisarse y, cuando corresponda, tratarse al mismo tiempo. Una mascota sin protección puede mantener el ciclo: las pulgas adultas se alimentan de ella y siguen dejando huevos en las cobijas, el sofá o los tapetes compartidos.

Los productos para perros no siempre son seguros para gatos. La AVMA advierte que algunos tratamientos con permetrina, formulados para caninos, pueden provocar reacciones graves en felinos. La elección debe basarse en la especie, edad, peso y recomendación de un veterinario.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos proponen cuatro fases para eliminar infestaciones: sanitación, tratamiento de mascotas, tratamiento del hogar y seguimiento. El lavado de textiles forma parte de la sanitación y debe coordinarse con las otras medidas.

La Asociación Médica Veterinaria Estadounidense recomienda combinar las medidas de higiene con preventivos o tratamientos antiparasitarios adecuados para cada animal. (Freepik)

La frecuencia del lavado cambia según la infestación

En hogares sin una infestación activa, lavar semanalmente o cada dos semanas las camas, mantas y fundas de las mascotas ayuda a evitar acumulaciones de pelo, polvo y material orgánico. El Departamento de Salud del Estado de Washington recomienda lavar regularmente los sitios donde duerme el animal.

Cuando hay pulgas visibles, conviene intensificar la rutina. Las cobijas y las fundas lavables pueden limpiarse cada semana mientras se aspiran alfombras y muebles con mayor frecuencia. La constancia es necesaria porque algunas pupas pueden sobrevivir y liberar adultos días después.

Una infestación moderada o grave puede tardar meses en controlarse, según los CDC. Esto no significa que el lavado haya fallado, sino que las fases de la pulga no responden todas al mismo tiempo y requieren una estrategia sostenida.

La presencia de picazón intensa, lesiones en la piel o signos de dermatitis alérgica exige consulta veterinaria. El MSD Veterinary Manual explica que una sola picadura puede desencadenar reacciones en animales sensibles, por lo que mantener limpias sus áreas de descanso reduce nuevas exposiciones.