Televisión salvadoreña transmite series infantiles de Corea para promover empatía y trabajo en equipo

La iniciativa lleva a la televisión nacional contenidos de Corea del Sur orientados a la convivencia y la empatía, con una colaboración internacional que amplía la oferta para el público más pequeño cada fin de semana (Captura de pantalla de transmisión oficial)

Desde finales de junio, la pantalla de Canal 10 de El Salvador ofrece una alternativa inédita en la franja matutina de los sábados: contenidos animados coreanos para la niñez salvadoreña.

La iniciativa, resultado de una colaboración entre la Embajada de la República de Corea y la Fundación de Intercambio de Radiodifusión Internacional (Arirang TV), comenzó a implementarse el 27 de junio de 2026, abriendo un espacio semanal dedicado a la difusión de valores, diversidad cultural y entretenimiento educativo.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la oferta de programación segura y constructiva en la televisión nacional, a partir de producciones internacionales reconocidas por su calidad y enfoque en el desarrollo integral de la infancia.

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Según informó la Embajada de Corea, la elección de los contenidos se orientó a series que promuevan la empatía, el trabajo en equipo y la exploración creativa, sin dejar de lado la diversión.

Cada sábado por la mañana, la audiencia infantil puede acceder a cuatro series animadas que presentan historias variadas y personajes con los que es posible identificarse.

El ciclo inicia a las 09:00 A.M. con Hero Circle, una producción enfocada en niños con habilidades especiales que asisten a una escuela particular y resuelven misterios en sus clubes. Esta serie estará al aire hasta el 24 de octubre, consolidándose como una opción para quienes buscan aventuras con mensajes positivos.

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A las 09:15 A.M., la atención se traslada a Duda y Dada, una historia que sigue a Duda, un topo curioso que explora el mundo exterior, y Dada, una niña exploradora acompañada de Pinkar, una combi voladora. Juntos, junto a un grupo de amigos, enfrentan retos en el “bosque desconocido”, fomentando la colaboración y la amistad. Esta serie continuará hasta el 21 de noviembre de 2026.

El bloque matutino reúne relatos cotidianos y aventuras con valores universales. La Embajada de Corea habla de un puente entre países. Las series ocupan cuatro turnos seguidos desde las 09:00.

La acción y la ciencia ficción llegan a las 09:30 A.M. con Space Cops, que relata la vida de cinco policías espaciales que, tras un error, son exiliados a la Tierra y deben enfrentar al villano Serpent. La trama introduce conceptos de responsabilidad y justicia, con episodios programados hasta el 5 de diciembre de 2026.

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El bloque animado finaliza a las 09:45 A.M. con DoReMi Dalimi, una serie centrada en Dalimi, una niña de cinco años, su familia y su entorno cotidiano. El contenido pone el acento en los valores familiares, la empatía y la resolución de situaciones cotidianas, permitiendo a los más pequeños reconocerse en los personajes y escenarios. Su emisión se extenderá hasta el 12 de septiembre de 2026.

Canal 10 es la televisión estatal en El Salvador y también promueve el resto de días programas educativos que tienen como propósito fortalecer las competencias educativas del sector estudiantil nacional. Además, por décadas, el canal ha contado con la producción y transmisión del programa “La Hora del Niño” conducido por la niñez para la niñez salvadoreña.

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La pantalla pública incorpora historias de misterio escolar, exploración en un bosque, agentes galácticos en problemas y una familia de cinco años, en un bloque nuevo que busca reforzar aprendizaje y valores (Captura de pantalla de transmisión oficial)

También, se cuenta con “La Casa de Lula” que sigue las aventuras de Lula, una niña de 5 años, y sus amigos animales: el perro Muli, la gata Mish, el tacuacín Tin y la gallina Pía.

La televisión salvadoreña también tiene programas que instruyen a la ciudadanía salvadoreña en aprender Lenguaje de Señas Salvadoreñas (LESSA).