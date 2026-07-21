El Salvador

Televisión salvadoreña transmite series infantiles de Corea para promover empatía y trabajo en equipo

La iniciativa busca ampliar la oferta infantil con relatos orientados a la convivencia y la creatividad, mediante una colaboración con Canal 10 y la Fundación de Intercambio de Radiodifusión Internacional

Guardar
Google icon
La iniciativa lleva a la televisión nacional contenidos de Corea del Sur orientados a la convivencia y la empatía, con una colaboración internacional que amplía la oferta para el público más pequeño cada fin de semana (Captura de pantalla de transmisión oficial)
La iniciativa lleva a la televisión nacional contenidos de Corea del Sur orientados a la convivencia y la empatía, con una colaboración internacional que amplía la oferta para el público más pequeño cada fin de semana (Captura de pantalla de transmisión oficial)

Desde finales de junio, la pantalla de Canal 10 de El Salvador ofrece una alternativa inédita en la franja matutina de los sábados: contenidos animados coreanos para la niñez salvadoreña.

La iniciativa, resultado de una colaboración entre la Embajada de la República de Corea y la Fundación de Intercambio de Radiodifusión Internacional (Arirang TV), comenzó a implementarse el 27 de junio de 2026, abriendo un espacio semanal dedicado a la difusión de valores, diversidad cultural y entretenimiento educativo.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la oferta de programación segura y constructiva en la televisión nacional, a partir de producciones internacionales reconocidas por su calidad y enfoque en el desarrollo integral de la infancia.

PUBLICIDAD

Según informó la Embajada de Corea, la elección de los contenidos se orientó a series que promuevan la empatía, el trabajo en equipo y la exploración creativa, sin dejar de lado la diversión.

Cada sábado por la mañana, la audiencia infantil puede acceder a cuatro series animadas que presentan historias variadas y personajes con los que es posible identificarse.

El ciclo inicia a las 09:00 A.M. con Hero Circle, una producción enfocada en niños con habilidades especiales que asisten a una escuela particular y resuelven misterios en sus clubes. Esta serie estará al aire hasta el 24 de octubre, consolidándose como una opción para quienes buscan aventuras con mensajes positivos.

PUBLICIDAD

A las 09:15 A.M., la atención se traslada a Duda y Dada, una historia que sigue a Duda, un topo curioso que explora el mundo exterior, y Dada, una niña exploradora acompañada de Pinkar, una combi voladora. Juntos, junto a un grupo de amigos, enfrentan retos en el “bosque desconocido”, fomentando la colaboración y la amistad. Esta serie continuará hasta el 21 de noviembre de 2026.

El bloque matutino reúne relatos cotidianos y aventuras con valores universales. La Embajada de Corea habla de un puente entre países. Las series ocupan cuatro turnos seguidos desde las 09:00.
El bloque matutino reúne relatos cotidianos y aventuras con valores universales. La Embajada de Corea habla de un puente entre países. Las series ocupan cuatro turnos seguidos desde las 09:00.

La acción y la ciencia ficción llegan a las 09:30 A.M. con Space Cops, que relata la vida de cinco policías espaciales que, tras un error, son exiliados a la Tierra y deben enfrentar al villano Serpent. La trama introduce conceptos de responsabilidad y justicia, con episodios programados hasta el 5 de diciembre de 2026.

El bloque animado finaliza a las 09:45 A.M. con DoReMi Dalimi, una serie centrada en Dalimi, una niña de cinco años, su familia y su entorno cotidiano. El contenido pone el acento en los valores familiares, la empatía y la resolución de situaciones cotidianas, permitiendo a los más pequeños reconocerse en los personajes y escenarios. Su emisión se extenderá hasta el 12 de septiembre de 2026.

Canal 10 es la televisión estatal en El Salvador y también promueve el resto de días programas educativos que tienen como propósito fortalecer las competencias educativas del sector estudiantil nacional. Además, por décadas, el canal ha contado con la producción y transmisión del programa “La Hora del Niño” conducido por la niñez para la niñez salvadoreña.

La pantalla pública incorpora historias de misterio escolar, exploración en un bosque, agentes galácticos en problemas y una familia de cinco años, en un bloque nuevo que busca reforzar aprendizaje y valores (Captura de pantalla de transmisión oficial)
La pantalla pública incorpora historias de misterio escolar, exploración en un bosque, agentes galácticos en problemas y una familia de cinco años, en un bloque nuevo que busca reforzar aprendizaje y valores (Captura de pantalla de transmisión oficial)

También, se cuenta con “La Casa de Lula” que sigue las aventuras de Lula, una niña de 5 años, y sus amigos animales: el perro Muli, la gata Mish, el tacuacín Tin y la gallina Pía.

La televisión salvadoreña también tiene programas que instruyen a la ciudadanía salvadoreña en aprender Lenguaje de Señas Salvadoreñas (LESSA).

Temas Relacionados

Corea del SurAnimaciónTelevisiónProgramas de TelevisiónEl SalvadorCanal 10Embajada de Corea en El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua: El hallazgo de una veta de oro desata una fiebre minera en Santa Rosa del Peñón

En la ribera del río Amayón, la difusión de un hallazgo atrajo a cientos de personas que excavan día y noche, tras viralizarse el rumor en redes, según testimonios recogidos por La Prensa.

Nicaragua: El hallazgo de una veta de oro desata una fiebre minera en Santa Rosa del Peñón

Costa Rica: Suspenderán el agua a 12,500 vecinos por el lavado de dos tanques en Heredia

Las interrupciones se aplicarán el martes 21 y el jueves 23 de julio por mantenimiento y lavado interno de dos tanques de almacenamiento, con afectación diferenciada para 4.160 y 8.284 usuarios.

Costa Rica: Suspenderán el agua a 12,500 vecinos por el lavado de dos tanques en Heredia

Nayib Bukele mantiene una aprobación del 94% y consolida su hegemonía política en El Salvador, según encuesta

La última medición nacional muestra que el mandatario mantiene un respaldo abrumador, con una brecha significativa respecto a las principales figuras de la oposición y su propio partido

Nayib Bukele mantiene una aprobación del 94% y consolida su hegemonía política en El Salvador, según encuesta

Lluvias en Costa Rica mantienen 264 personas y seis mascotas en albergues: afectados reciben ayuda humanitaria

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) continúa con la entrega de ayuda humanitaria en comunidades inundadas. Además, la institución alertó que el paso de la onda tropical número 24 podría aumentar la intensidad de las precipitaciones durante la tarde y la noche de este martes

Lluvias en Costa Rica mantienen 264 personas y seis mascotas en albergues: afectados reciben ayuda humanitaria

La familia de una nicaragüense fallecida en Zaragoza, España busca ubicar a sus compañeras de piso

Los allegados de Martha Yesenia Jiménez Moreno pidieron ayuda a la comunidad migrante para identificar a las mujeres con las que iba a convivir, con el fin de recuperar objetos trasladados a un domicilio desconocido

La familia de una nicaragüense fallecida en Zaragoza, España busca ubicar a sus compañeras de piso

TECNO

Es oficial: Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años

Es oficial: Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años

Estos son los juegos confirmados de Xbox Game Pass para la segunda mitad de julio

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y eliminar archivos que ocupan memoria

Convierte a las protagonistas de Las Guerreras K-Pop en stickers: guía para hacerlos gratis en casa

Dispositivos que convierten un televisor sin internet en Smart TV: Google Chromecast, Amazon Fire TV y más

ENTRETENIMIENTO

“Me encerraron dos días en un ataúd”: la tortura a la que se sometió Jacob Elordi para la escena final de su personaje en ‘Euphoria’

“Me encerraron dos días en un ataúd”: la tortura a la que se sometió Jacob Elordi para la escena final de su personaje en ‘Euphoria’

Matt Damon revela que una mujer fue su doble en una escena de ‘La Odisea’: “Tenía los mejores brazos que he visto en mi vida”

Marc Anthony se convierte en padre por octava ocasión tras el nacimiento de su hija con Nadia Ferreira

El influencer Clavicular niega sobredosis y revela la verdadera razón tras su desmayo en vivo

Lena Headey recuerda la furia de los fans por la escena de desnudo en ‘Game of Thrones’: “Me sorprendió esa idea de que había engañado a la audiencia”

MUNDO

Petroleros con crudo saudita dan media vuelta en el mar Rojo tras las amenazas de los hutíes

Petroleros con crudo saudita dan media vuelta en el mar Rojo tras las amenazas de los hutíes

Marco Rubio se reunirá en Manila con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China

La exparlamentaria británica Ann Widdecombe fue atacada 21 veces con un martillo, reveló la fiscalía

El Ejército libanés desplegó tropas en el sur del país tras la primera retirada israelí bajo el acuerdo trilateral

Un error de planificación energética podría quintuplicar los apagones para 2050, alerta el MIT