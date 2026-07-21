“No cumplí nada”: el femicida de Córdoba había admitido a la Justicia que no respetaba las medidas de su condena por violencia de género

Braudaco fue condenado en 2025 a dos años y seis meses de prisión condicional por los delitos de coacción y daño calificado

En las últimas horas, la causa que investiga el femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada a puñaladas por su ex pareja, Maximiliano Braudaco (40), sumó una novedad: el atacante cumplía una condena condicional por violencia familiar y había violado todas las condiciones impuestas por la Justicia.

El atacante fue condenado en octubre de 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por los delitos de coacción y daño calificado a la víctima. En esa resolución, el vocal de la Cámara, Javier Rojo, estableció varias reglas de conducta que, tras el crimen, se supo públicamente que no había cumplido.

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Entre las restricciones figuraban abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, cumplir tareas no remuneradas en una institución de beneficencia durante cuatro horas semanales por un año, finalizar estudios básicos, mantener una restricción recíproca entre el acusado y la víctima, y realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones.

En diálogo con La Voz, Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó que Braudaco incumplió todas. Entre ellas, la obligación de presentarse ante el Patronato. “Cuando no se presentan, nosotros informamos al tribunal competente, al juzgado, a la Cámara, a la autoridad judicial que competa”, señaló.

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El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla

Tras la notificación, el condenado asistió dos veces. En la primera, manifestó “no haber cumplido nada”. En la segunda, ocurrida en julio de este año, indicó que había iniciado un tratamiento psicológico en Bialet Massé, pero no lo continuó. Además, dijo haber intentado retomar el tratamiento en el dispensario de su localidad, aunque se encontraba en lista de espera. “No presentó ningún tipo de certificación de que lo hubiera hecho”, expresó la funcionaria.

La directora del Patronato precisó que dieron aviso de los incumplimientos al Juzgado de Ejecución 1 de la ciudad de Córdoba, aunque desconoce si se adoptó alguna medida al respecto. “Nosotros informamos. Quizá haya tomado alguna medida. A nosotros no se nos ha informado de esta situación”, concluyó.

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El femicidio de Rocío Belén Gómez

El lunes pasado a la madrugada, la joven de 25 años fue asesinada a puñaladas por su ex pareja de 40 años, en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en la localidad de Santa María de Punilla. Según medios locales, Gómez, mamá de tres menores de edad, se había reunido con Braudaco para ver la final del Mundial.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la madre de la víctima intentó intervenir, pero al no poder detener la agresión, salió a pedir ayuda y al regresar encontró a su hija sin vida. El Ministerio Público Fiscal informó que la causa de muerte fueron múltiples heridas de arma blanca.

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Tras el femicidio, Braudaco se dio a la fuga y le confesó lo ocurrido a un vecino: “Apuñalé a Rocío”. Inmediatamente, la Policía de Córdoba montó un operativo cerrojo y logró detenerlo a pocas cuadras del lugar del hecho.

En diálogo con El Doce, la tía de la víctima aseguró que, pese a las restricciones impuestas por la Justicia, el agresor seguía acercándose a la vivienda. Además, sostuvo que Braudaco también había ejercido violencia contra la madre de Rocío. La fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, imputó al aprehendido por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

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