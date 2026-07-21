Política

Contradicciones en el Gobierno por el manejo de la comunicación oficial durante el tramo final del Mundial

Entre el feriado que se anunció y se bajó, los guiños del Presidente que la Selección no devolvió y el traspié del vocero Adrián Ravier con la palabra “bananero”, el oficialismo hace un mea culpa puertas adentro por una estrategia que terminó en decepción

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Javier Milei (AP)
Javier Milei (AP)

La serie de tropiezos en la estrategia política y comunicacional del Gobierno en torno al tramo final del Mundial generaron una fuerte tensión en la Casa Rosada, donde en un inicio intentaron que reinaran el silencio y la mesura en el discurso oficial y se vieron obligados a dar explicaciones por declaraciones, en off y on, incluso del Presidente, consideradas innecesarias o excesivas.

El oficialismo viene de relanzar su estrategia comunicacional post Adorni y esperaba que el final de la Copa del Mundo, fuera cual fuera el resultado, provocara un vendaval de buen humor social. En cambio, junto con la derrota final, se enfrentaron a varios inconvenientes, que empezaron con la polémica por la bandera de Malvinas, siguieron con las expectativas no cumplidas en torno al feriado que no fue, y terminaron con los guiños no devueltos del Presidente a la Selección.

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“No hay que hablar de nada”, decía un alto miembro del Gobierno afín a Santiago Caputo el sábado, cuando faltaban menos de 48 horas para el partido, con cierta exasperación. Estaban convencidos de que cualquier cosa que dijeran se podría malinterpretar o generar una polémica. “A la primera que digamos algo nos putean”, agregaban, en referencia a la Selección. Mientras, en ese mismo sector los tuiteros estrella no cesaban de hacer comentarios al respecto.

Después de la derrota de la final, de la marcha atrás con el feriado que habían adelantado en off y que luego confirmó el Presidente por X, solo quedaba espacio para la decepción: “Intentamos todo lo que pudimos que todos se callen. No hubo caso”, dijeron con hastío en Balcarce 50.

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Recibimiento Selección Argentina - Ezeiza - Predio AFA - Drone
El recibimiento a la Selección Argentina en Ezeiza (EFE)

Entre las expectativas no cumplidas sobre el asueto para salir a las calles y los guiños no devueltos a la Selección, hubo cuestionamientos internos, en voz muy baja, hacia el propio Milei, que en sus varias salidas en radio después de los partidos y en su cuenta de X brindó posiciones sobre la bandera de Malvinas que habían desplegado los jugadores y les ofreció la Casa Rosada a los jugadores.

Con el feriado que no fue, el Presidente generó altas expectativas y confusión en la población, y el lunes muchos se preguntaban si efectivamente tendrían posibilidad de festejar. Fue un paso en falso que se podría haber evitado si tan sólo se seguía la regla inicial de mantener la cautela por sobre todo. Una recomendación que, huelga decirlo, Milei no abrazó, desde que salió

En un mea culpa, en el Gobierno deslizaron, para auto justificarse, que los tropiezos se debieron a la -prácticamente nula- comunicación con la AFA (aunque destacaron que hubo cierto contacto para la organización de la recepción en el Aeropuerto de Ezeiza). Pero, sobre todo, a que actuaban a ciegas, porque la propia Selección no les contestaba, a pesar de los numerosísimos guiños públicos que les hizo el jefe de Estado incluso desde semanas antes de que arrancara el Mundial.

En privado lamentaban la falta de respuesta. Pero sufrieron especialmente el rechazo de la Selección al ofrecimiento de Javier Milei de la Casa Rosada para que pudieran “festejar” algo que no habían conseguido aún. (en todo momento, el Gobierno pareció dar por sentado que la selección querría celebrar con la gente sin importar el resultado, cuando terminó ocurriendo lo contrario).

Sólo cuando Messi y De Paul decidieron no venir a la Argentina y quedó confirmado públicamente que no había ánimos de festejar nada, en la Casa Rosada se replegaron. Al punto de que tuvieron que correr cualquier rastro de funcionario, inclusive los de segunda línea, del operativo de recepción de los jugadores y el cuerpo técnico en el Aeropuerto de Ezeiza.

Captura de pantalla de un tuit de Javier Milei que anuncia un feriado nacional por el festejo de la Selección Argentina, con 2,1 millones de visualizaciones
Javier Milei comunica mediante Twitter la declaración de un feriado nacional para que los jugadores argenitnos celebren con la gente tras el Mundial

No ayudaron las declaraciones de funcionarios como el nuevo vocero, Adrián Ravier, que usó la palabra “bananero” asociada a “Argentina”, y tuvo que salir a aclarar, incluso en la conferencia de prensa de hoy, que no cree que la Argentina sea un país bananero. Sus declaraciones, aseguró, fueron sacadas de contexto. Pero en el propio Gobierno deslizan que no debió utilizarlas en primer lugar, y admitieron que generó malestar interno.

“Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas. Si logramos que la Argentina sea grande nuevamente, próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. La única vía es la diplomática, y el respaldo internacional es clave”, había dicho.

Antes de la polémica por el feriado y el retorno de los jugadores, el posicionamiento del gobierno sobre el tema Malvinas fue un parteaguas. Y aquí también hubo una reflexión crítica en el oficialismo, de donde emanaron posiciones de manera descentralizada y en un punto confusas.

El Presidente, por su rol, evitó mostrar acuerdo con el reclamo que hicieron los jugadores al final del partido contra Inglaterra. Pero habilitó a las Fuerzas del Cielo a salir a apoyar en X una vez que hubiera terminado el partido. Y alfiles muy cercanos a Karina Milei como Santiago Oría también salieron a opinar, entre críticas a Victoria Villarruel por su tuit donde le decía “piratas” a los ingleses. La sensación es que el tema quedó manoseado y mal comunicado.

Desde las filas del caputismo aseguraron que tenían el visto bueno: “Nosotros no tenemos cargos relevantes para la diplomacia. Y no dijimos lo mismo que Villarruel. Pero él es el Presidente. ¿Qué iba a decir? ¿Quememos banderas inglesas?“, dijo un miembro de la cúpula nacional. En resumen, diferenciaron entre el planteo oficial de Milei y lo que denominaron “el sentir del pueblo”.

Hoy, seis días después del partido con Inglaterra, el Gobierno volvió sobre el tema y el vocero, Ravier, debió aclarar que el jefe de Estado “de ninguna manera cuestiona a los jugadores” y le buscó un lado positivo: “Creo que una parte del mundo que desconocía el tema hoy se enteró de que este reclamo existe. Los argentinos pudimos volver a poner el tema sobre la mesa“, reflexionó.

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