Costa Rica: Suspenderán el agua a 12,500 vecinos por el lavado de dos tanques en Heredia

Imagen ilustrativa. La suspensión del servicio continuará el jueves 23 de julio en San Rafael, donde se afectará a 8,284 habitantes por el lavado del tanque Ciénega Sur. / (EFE/ Gustavo Amador)

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) realizará esta semana suspensiones programadas del servicio de agua potable que afectarán a aproximadamente 12,500 habitantes de los cantones de San Isidro y San Rafael, según informó Teletica y confirmó la plataforma oficial de la compañía.

La medida responde a labores de mantenimiento y lavado interno de dos tanques de almacenamiento, con el objetivo de asegurar la calidad y continuidad del suministro en la provincia. Según los datos divulgados por la ESPH, la primera interrupción tendrá lugar este día, cuando el tanque T4 será sometido a limpieza en San Isidro.

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Esta acción ha dejado sin acceso al agua potable a unas 4,160 personas en sectores como San Francisco, Calle Quebradas, La Rinconada, Salomón, La Amistad, Villalobos, calle La Quintana, urbanización Valle Vistar, Las Mercedes y residencial Terrazas San Isidro.

El segundo corte se efectuará el jueves 23 de julio, afectando a 8,284 habitantes de San Rafael. Durante ese lapso, el personal técnico de la empresa realizará el lavado del tanque Ciénega Sur. Los barrios involucrados serán calle Puente Piedra, Concepción centro, Embutidos Concepción, La Tamalera, calle Ciénega, Los Salvadoreños, Kitimak, calle Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial 1, Burial 2, calle La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo.

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La ESPH explicó que los cortes programados responden a labores de mantenimiento y lavado interno de tanques para asegurar la calidad y continuidad del suministro. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la ESPH, estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento regular que busca garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura hídrica en la región. La empresa ha solicitado a los abonados que tomen previsiones para reducir el impacto de las suspensiones, como almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el horario del corte y evitar el consumo no esencial. La información sobre los cortes programados está disponible en el sitio web de la ESPH, y los usuarios pueden realizar consultas en el teléfono 2562-3774.

Estas intervenciones no son aisladas durante 2026. El pasado 7 de julio, más de 40,600 personas en San Rafael, San Josecito, Santiago y Concepción experimentaron una suspensión del servicio de agua potable por el lavado interno del Tanque Chamaco. Según la plataforma de la ESPH y reportes de medios regionales, la afectación se concentró en áreas como la Escuela Bilingüe del Norte, urbanización Arguedas Molina, barrio San Martín, urbanización Los Bambúes, Altos calle Nueva y Terrazas, así como la totalidad del distrito de Santiago y el sector de calle Manzanos en Concepción.

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En esa ocasión, la empresa pública recomendó a los vecinos almacenar solo lo indispensable para consumo y aseo, y pidió suspender actividades de alto consumo como riego, lavado de vehículos o patios, para facilitar la normalización posterior del suministro.

En la segunda semana de julio, también se registró un corte en el distrito de Concepción, en San Isidro de Heredia, por el lavado del tanque de Chilillal. El suministro permaneció interrumpido entre las 7 a. m. y la 1 p. m., según detalló la ESPH en sus avisos digitales.

Estas son las zonas afectadas por el corte de agua potable previsto para este día en San Isidro, donde se ha dejado sin servicio a 4,160 personas por la limpieza del tanque T4./ (ESPH)

Durante el primer semestre del año, la ESPH ejecutó múltiples suspensiones similares. El 11 de junio, más de 38,000 vecinos del cantón central de Heredia resultaron afectados por trabajos en las redes eléctricas vinculadas al sistema de agua potable, según datos de la entidad publicados en CR Hoy. En enero, unas 36,276 personas enfrentaron dos cortes consecutivos debido a labores de lavado en la planta potabilizadora de Río Segundo y el tanque Santa Lucía, conforme a registros difundidos por la compañía y medios como Delfino.

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La ESPH mantiene su programación de cortes y trabajos actualizada en su sitio web oficial, donde se detalla la calendarización, sectores afectados y motivos de cada intervención.

El ciclo de mantenimiento y limpieza frecuente en tanques y plantas de almacenamiento forma parte de la política preventiva de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, dirigida a evitar contingencias mayores en la red de abastecimiento. Las autoridades recuerdan que el restablecimiento del servicio puede ser paulatino, ya que las tuberías deben recuperar presión tras cada intervención. Teletica destaca que la empresa insiste en la necesidad de que los usuarios consulten regularmente los avisos para prever afectaciones y organizar el consumo doméstico durante los periodos de corte.

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