Nayib Bukele mantiene una aprobación del 94% y consolida su hegemonía política en El Salvador, según encuesta

Foto Archivo: La popularidad de Bukele supera el 90 % y deja a la oposición con bajos índices de reconocimiento, según Data Poll. REUTERS/José Cabezas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanza una aprobación del 94 % y un desconocimiento prácticamente inexistente entre la población, de acuerdo con los resultados de la segunda encuesta de opinión política realizada por la firma Data Poll. El estudio fue presentado el día de ayer, 20 de julio en el programa “Las Cosas como Son”, con datos recogidos entre el 8 y el 12 de julio de 2026 en los 14 departamentos del país y la circunscripción exterior.

La encuesta, que involucró 1,340 entrevistas presenciales y 440 telefónicas dirigidas a salvadoreños residentes en ciudades clave de Estados Unidos, muestra un respaldo excepcional para la gestión de Bukele, junto con una elevada intención de voto presidencial para el partido Nuevas Ideas.

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Según el reporte, el 88 % de los consultados planea votar por Nuevas Ideas en la elección presidencial, cifra que supera el resultado obtenido por Bukele en los comicios de 2024.

Los datos de Data Poll reflejan no solo una aprobación generalizada hacia Bukele, sino también un componente emocional muy marcado. El 86 % de los encuestados asocia mucha alegría al pensar en el presidente, mientras que solo el 4 % afirma no sentir ninguna alegría en relación con su figura. Este resultado destaca el vínculo emocional entre el mandatario y la ciudadanía, aspecto que fue resaltado en el análisis presentado durante el programa.

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Nayib Bukele obtuvo una calificación de 9,4 sobre 10 en la encuesta de Data Poll, consolidando su liderazgo y alta popularidad en El Salvador (Cortesía: Las Cosas como Son).

En la escala de evaluación personal, Bukele obtiene una nota promedio de 9.4 sobre 10, una calificación inusual para líderes de la región y que no registra precedentes recientes en América Latina, según subrayaron los presentadores y expertos presentes en la emisión.

Intención de voto y hegemonía legislativa

La encuesta también explora las tendencias de voto para la elección legislativa. En el departamento de San Salvador, los resultados proyectan que Nuevas Ideas obtendría el 75 % de los votos, seguido por Vamos con el 8 %, Arena con el 6 % y el FMLN con el 4 %.

De acuerdo con la distribución estimada por Data Poll, Nuevas Ideas se aseguraría 10 de los 11 escaños disponibles en la Asamblea Legislativa por San Salvador, mientras que el único restante quedaría para Vamos, aunque esta posición se encuentra en riesgo debido a divisiones internas de ese partido.

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La preferencia por Nuevas Ideas se replica en la mayoría de los departamentos y en la circunscripción exterior, donde la diáspora también manifiesta una inclinación mayoritaria por el oficialismo. Este escenario anticipa una composición legislativa dominada por el partido de Bukele, quien ya ha contado con una amplia mayoría parlamentaria desde las elecciones de 2021.

Nuevas Ideas lidera la intención de voto para diputados en San Salvador con el 75 %, seguido por Vamos con 8 % y Arena con 6 %, según la encuesta de Data Poll (Cortesía: Las Cosas Como Son).

La encuesta de Data Poll empleó metodología presencial con papeleta en mano para el territorio nacional y entrevistas telefónicas para la diáspora, utilizando códigos de área específicos para asegurar representatividad. El margen de error de 2.5 % y el nivel de confianza del 95 % respaldan la solidez estadística del estudio, que también desagrega los resultados por sexo y grupos etarios.

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Según se informó durante la presentación, estas cifras permiten comparar los resultados de Data Poll con los de otras casas encuestadoras nacionales e internacionales, ofreciendo una radiografía del momento político en El Salvador a poco más de medio año de las próximas elecciones.

Por lo que, la hegemonía de Nuevas Ideas y la figura de Nayib Bukele se reflejan de manera contundente en todos los indicadores de percepción, intención de voto y valoración emocional.

El escenario electoral se presenta ampliamente favorable para el oficialismo, mientras que la oposición enfrenta el desafío de elevar sus niveles de reconocimiento y aprobación ante la opinión pública.

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